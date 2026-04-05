Starlink lanza los paquetes Standard 4 y 4X: qué servicio de internet satelital conviene

La decisión corporativa de emplear los nombres Standard 4 y Standard 4 X obedece a la necesidad de mayor claridad por parte de Starlink.

Starlink, la división de Internet satelital de SpaceX, la empresa dirigida por el magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, simplificó su catálogo global de hardware mediante la introducción de dos nuevas denominaciones comerciales: Standard 4 y Standard 4 X.

El cambio de nomenclatura no implica el lanzamiento de una nueva generación de antenas físicas, sino que corresponde a una estrategia de segmentación. SpaceX asocia el hardware receptor con diferentes modelos de routers y planes de datos para optimizar la experiencia del usuario final en el país.

Características de los paquetes Starlink Standard 4 y Standard 4 X

La decisión corporativa de emplear los nombres Standard 4 y Standard 4 X de Starlink obedece a la necesidad de mayor claridad. Históricamente, el mercado utilizaba términos informales como Gen 3 o V4 para referirse a la antena más actual de la marca. Bajo este nuevo esquema, se pretende que el cliente identifique fácilmente el ecosistema de red adquirido mediante el plan elegido. El número cuatro indica la versión del terminal, es decir, la antena rectangular con matriz de fase electrónica y sin motores, elemento central en ambos paquetes.

El paquete Standard 4 constituye la alternativa inicial para el segmento residencial. Este conjunto integra la antena Standard de cuarta generación junto al dispositivo denominado Router Mini. SpaceX diseñó este combo para usuarios con requerimientos de conectividad moderados, así como para quienes residen en espacios reducidos.

La portabilidad y el consumo energético reducido son factores prioritarios. Comercialmente, el paquete se vincula al plan Residencial Lite o de 100 Mbps, lo que posibilita una reducción de costos de fabricación y facilita el acceso económico para el mercado masivo.

Por otro lado, el paquete Standard 4 X está orientado a clientes residenciales y pequeñas empresas con necesidades de alto rendimiento. Utiliza la misma antena física que la versión Standard 4, diferenciándose por la incorporación del Router 3, anteriormente conocido como router de tercera generación o Gen 3.

Este paquete se destina a suscriptores de planes de mayor velocidad, como el Residencial de 200 Mbps y el nivel Max, que permite descargas de hasta 400 Mbps. El Standard 4 X es adecuado para entornos con alta concentración de dispositivos y demanda intensa de ancho de banda, siendo ideal para streaming en ultra alta definición o trabajo remoto simultáneo.

Diferencias técnicas entre Standard 4 y Standard 4 X de Starlink

Las diferencias técnicas principales no radican en la capacidad de recepción de señal satelital, sino en la eficiencia del router para distribuir la señal dentro del inmueble. La antena Standard de cuarta generación de Starlink incluye una matriz de fase electrónica con un campo de visión de 110 grados, capaz de rastrear varios satélites en órbita baja simultáneamente sin movimiento físico. El potencial cuello de botella se encuentra en el router encargado de procesar y emitir la señal Wi-Fi.

El Router Mini, componente del paquete Standard 4, opera con tecnología Wi-Fi 6 y configuración de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), suficiente para tareas básicas en el hogar, pero limitada para ambientes saturados de interferencia.

En contraste, el Router 3 del paquete Standard 4 X ofrece radio de triple banda, añadiendo una vía adicional para reducir congestión y facilitar redes en malla. Además, incorpora tecnología MU-MIMO 4x4, permitiendo la transmisión eficiente a múltiples dispositivos. Esta diferencia se traduce en menor latencia y mayor estabilidad, aspecto clave para actividades simultáneas de alta demanda.

La cobertura inalámbrica es otro factor diferenciador relevante en el contexto argentino, donde las edificaciones suelen utilizar materiales que afectan la señal inalámbrica. El Router 3 cubre hasta 297 metros cuadrados, triplicando el alcance del Router Mini y haciéndolo recomendable para viviendas de varias plantas o establecimientos rurales.

El Router Mini limita su cobertura a 112 metros cuadrados, adecuado para departamentos o casas pequeñas. Respecto a conectividad física, el Router Mini dispone de un solo puerto LAN, mientras que el Router 3 cuenta con dos puertos LAN y soporte para la conexión simultánea de hasta 235 dispositivos.

Routers y fuentes de alimentación: arquitectura, compatibilidad y limitaciones

La nueva generación de equipos Starlink introduce cambios decisivos en la manera en que se alimentan y configuran los routers. SpaceX dejó atrás el diseño integrado anterior, optando ahora por separar la fuente de alimentación y el router. Este enfoque aporta flexibilidad adicional, aunque también implica algunos desafíos nuevos en cuanto a compatibilidad.

El Router Mini destaca por su tamaño compacto, muy similar al de un teléfono móvil grande, y puede colocarse verticalmente usando un soporte metálico incluido. Ofrece una mejora significativa respecto a versiones previas porque incorpora un puerto Ethernet LAN, eliminando así la necesidad de costosos adaptadores externos. Sin embargo, su potencia de salida es limitada, lo cual afecta su capacidad para atravesar paredes gruesas.

En cambio, el Router 3 tiene un diseño horizontal pensado para instalaciones fijas. Está equipado con dos puertos Ethernet LAN protegidos contra el agua y una carcasa certificada IP56, lo que significa resistencia a chorros potentes de agua, aunque SpaceX recomienda instalarlo bajo techo para prolongar su vida útil.

El suministro eléctrico es un aspecto clave que diferencia ambos modelos. El sistema Standard 4 utiliza una fuente externa con doble puerto Power over Ethernet: uno conecta la antena y el otro el Router Mini. Toda la gestión eléctrica queda fuera del router, pero usa un estándar propietario de SpaceX, impidiendo el uso de inyectores comerciales convencionales.

Por su parte, el sistema Standard 4 X emplea una fuente distinta que se conecta al Router 3 mediante un conector cilíndrico estándar. El Router 3 recibe energía y la distribuye a la antena, resultando más familiar para administradores de redes empresariales y capaz de soportar altas exigencias energéticas, como la función de derretimiento de nieve.

Ambos sistemas son compatibles con voltajes entre 100 y 240 V y consumen entre 75 y 100 W en promedio. Sin embargo, el uso de componentes propietarios restringe la personalización y obliga a recurrir a repuestos oficiales en caso de daños. Aun así, permiten integrar routers de otras marcas conectándolos mediante sus puertos Ethernet, aunque las redes en malla solo funcionan de modo nativo con dispositivos Starlink.

Disponibilidad en la Argentina y costos locales

En la Argentina, los paquetes Standard 4 y 4 X se venden tanto directamente por la página web de Starlink como en grandes tiendas físicas del país. Actualmente, el hardware más distribuido es el terminal Standard de cuarta generación, que se vende como kit en tiendas y plataformas en línea reconocidas. El precio ronda los 499.999 pesos e incluye la antena y, generalmente, el Router 3. Es importante verificar si se trata del modelo Standard 4 o 4 X antes de comprar. La llegada del Router Mini está en proceso y su distribución comenzó a ampliarse durante el primer semestre de 2026.

Los servicios mensuales tienen tarifas expresadas en pesos: el plan residencial cuesta desde 62.500 pesos mensuales, el itinerante desde 63.000, siendo ideal para usuarios que trasladan el equipo, y los planes empresariales van de 96.800 hasta 431.250 pesos según la cantidad de datos requeridos. Los envíos oficiales suelen demorar de siete a catorce días hábiles, aunque muchos clientes reportan entregas anticipadas, especialmente en Buenos Aires.

Infraestructura terrestre y beneficios productivos

El rendimiento de estos paquetes no depende solo de los satélites sino también de la infraestructura local. La Argentina se convirtió en un punto estratégico para Starlink, con varias estaciones terrestres, incluyendo una en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Estas instalaciones mejoran drásticamente la latencia y la velocidad de conexión, permitiendo aplicaciones en tiempo real y beneficiando especialmente a usuarios rurales que antes dependían de satélites de baja calidad.

Las diferencias entre Standard 4 y 4 X impactan directamente en sectores como el agro y la energía. En el campo, la conectividad avanzada facilita la integración de maquinaria agrícola inteligente y la transmisión de datos en tiempo real, optimizando la producción y reduciendo desperdicios. Standard 4 X es ideal para centros operativos donde se centraliza la información. En el sector petrolero, especialmente en Vaca Muerta, Starlink solucionó problemas históricos de incomunicación, permitiendo videollamadas de alta definición incluso en condiciones ambientales extremas.

A futuro, la empresa planea una actualización masiva de red para alcanzar velocidades gigabit sin tener que reemplazar el hardware en los hogares, dependiendo del avance tecnológico orbital y del espectro radioeléctrico disponible. Así, Starlink busca consolidarse como una solución competitiva tanto en zonas rurales alejadas como en entornos urbanos con mala cobertura de fibra óptica.

La renovación de la oferta con los modelos Standard 4 y 4 X refleja la evolución constante de SpaceX, que ahora ofrece soluciones adaptadas a necesidades muy diversas, desde hogares pequeños hasta industrias de alta demanda energética. La disponibilidad en puntos clave de venta y la expansión de la infraestructura terrestre aseguran una reducción continua de la brecha digital en Argentina gracias a esta tecnología.