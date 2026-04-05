Mejores celulares por su gran relación calidad-precio para comprar en abril

¿Cuáles son las principales opciones de celulares disponibles en la Argentina en abril de 2026, considerando modelos premium, de gama media y económicas?

¿Cuánto cuestan los mejores celulares en el mercado argentino en abril de 2026? La elección de un nuevo dispositivo constituye una decisión significativa debido a su importancia en la vida cotidiana, así como a su elevado costo. Por ello, es fundamental analizar cuidadosamente las opciones disponibles, considerando tanto las prestaciones técnicas como la relación calidad-precio.

Google Pixel 10 Pro XL: El líder absoluto

El Google Pixel 10 Pro XL se posiciona como el celular más destacado del año, consolidándose como el referente en innovación tecnológica. Su construcción combina materiales de alta gama y software optimizado, lo que garantiza durabilidad y eficiencia. Dispone de una pantalla de 6.8 pulgadas con certificación IP68, resistente al polvo y al agua, ideal para diversos entornos.

En el apartado fotográfico, este modelo incorpora inteligencia artificial y herramientas avanzadas; aunque algunas funciones, como el "Pro Res Zoom", no ofrecen resultados consistentes, pueden ser desactivadas según preferencia del usuario.

El sistema de carga inalámbrica Qi2 introduce accesorios magnéticos "Pixelsnap", marcando un cambio notable en el ecosistema Android. La batería ofrece una autonomía extendida y carga rápida de 45 vatios.

El equipo funciona bajo Android 16 con la interfaz "Material 3 Expressive", asegurando actualizaciones durante siete años y una experiencia fluida. Las principales limitaciones son su tamaño, peso y precio elevado.

El Google Pixel 10 Pro XL está disponible en la Argentina a través de importadores y sitios como Mercado Libre con precios que rondan entre $2.250.000 y más de $3.300.000, dependiendo de la capacidad de almacenamiento (256GB/512GB) y el vendedor.

Oppo Find X9 Pro: el celular más avanzado en fotografía

El Oppo Find X9 Pro destaca por su capacidad fotográfica, reconocida como la mejor del mercado de celulares. Si bien dispone de cinco años de actualizaciones, su rendimiento es sobresaliente en todos los aspectos. Ofrece imágenes de alta calidad en cualquier condición, especialmente gracias al accesorio "kit teleconvertidor Hasselblad", que amplía considerablemente el zoom óptico.

La autonomía es otro punto fuerte, con una batería de 7500 mAh capaz de durar hasta dos días. La recarga, mediante cargador de 80 vatios, es sumamente rápida. Su procesador MediaTek Dimensity 9500 compite eficazmente en el segmento premium, y la pantalla OLED de 6.7 pulgadas proporciona una óptima experiencia visual. Es una opción recomendable para quienes priorizan fotografía y autonomía.

El Oppo Find X9 Pro se encuentra disponible en la Argentina, principalmente a través de importadores, con precios que oscilan entre $1.760.000 y $2.499.000, dependiendo de la configuración de memoria (256GB/12GB a 512GB/16GB).

Samsung Galaxy S26 Ultra: Excelencia en software

El Samsung Galaxy S26 Ultra se distingue por su software superior. Su pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, junto a potentes parlantes estéreo, lo convierten en un dispositivo ideal para entretenimiento multimedia.

Entre sus innovaciones, resalta la función "Privacy Display", que protege la privacidad del usuario al oscurecer partes de la pantalla desde ángulos determinados. Ofrece carga por cable de 60 vatios y carga inalámbrica de 25 vatios. La interfaz One UI y las soluciones de procesamiento inteligente contribuyen a una experiencia avanzada.

El Samsung Galaxy S26 Ultra se lanzó en la Argentina en marzo con precios oficiales que inician en aproximadamente $3.399.999 para la versión de 256GB y alcanzan los $4.399.999 para la versión de 1TB. La serie incluye beneficios de lanzamiento como el Plan Canje y, en ocasiones, duplicación de almacenamiento.

iPhone 17: Solidez y confiabilidad

El iPhone 17 ocupa el cuarto lugar de este ranking de celulares, destacando por ampliar la capacidad de almacenamiento base y mejorar la pantalla en brillo y definición. Incluye nuevas funciones de cámara orientadas a la creación de contenido para redes sociales y una batería de larga duración.

Aunque algunas funciones automatizadas requieren mejora, y la cámara principal necesita optimización para condiciones de baja luz, sigue siendo una opción fiable para usuarios de Apple. El iPhone 17 Pro Max ofrece prestaciones premium en cuanto a rendimiento y autonomía, a costa de mayor peso y precio elevado.

Los precios del iPhone 17 en la Argentina tras la eliminación de aranceles de importación arrancan en aproximadamente $2.000.000 para el modelo estándar. Las versiones Pro y Pro Max de 256 GB se sitúan entre $2.700.000 y $3.000.000 en distribuidores oficiales y tiendas de telefonía (Claro), con opciones de financiación.

OnePlus 15 y Xiaomi 15 Ultra: Rendimiento extremo y potencial fotográfico

El OnePlus 15 sobresale en rendimiento, ejecutando tareas intensivas con notable velocidad. Su batería tiene una autonomía superior y carga ultrarrápida, aunque las cámaras y el soporte de software presentan limitaciones frente a la competencia.

El OnePlus 15 en la Argentina se encuentra disponible a través de importadores y Mercado Libre, con precios que oscilan aproximadamente entre $1.425.000 y $1.800.000 según la variante de almacenamiento (256GB a 1TB) y RAM (12GB a 16GB), con Snapdragon 8 Elite y batería de 7300mAh

El Xiaomi 15 Ultra es una alternativa destacada para fotografía, integrando lentes de alta resolución y capacidades ópticas avanzadas. Con el accesorio "Photography Kit", se transforma en una herramienta profesional compacta. Su interfaz "HyperOS 2", sin embargo, no resulta tan intuitiva.

El Xiaomi 15 Ultra (16GB RAM/512GB) se encuentra disponible en la Argentina con precios aproximados que oscilan entre $2.500.000 y $4.000.000, dependiendo de la tienda y las cuotas, con opciones de importación a través de MercadoLibre e importadores de tecnología. La versión de 1TB de almacenamiento puede superar los $6 millones.

Gama media y celulares compactos

El Samsung Galaxy S25 FE lidera la gama media, ofreciendo diseño y construcción de calidad, cámaras eficientes y una promesa de siete años de actualizaciones. Sus limitaciones incluyen cámaras secundarias y rendimiento gráfico moderado.

Para quienes prefieren dispositivos compactos, el Xiaomi 17 representa la mejor opción insignia de tamaño reducido. Destaca por su rendimiento, pantalla y autonomía, aunque el brillo máximo exterior es limitado.

Finalmente, el CMF Phone 2 Pro es el modelo económico más recomendado, con cámaras y pantalla excelentes, y un rendimiento satisfactorio en relación calidad-precio. Su única debilidad significativa es la baja certificación contra el agua (IP54).

Veredicto: ¿cuál celular conviene comprar?

A lo largo de este artículo se analizaron las principales opciones de celulares disponibles en la Argentina en abril de 2026, considerando tanto los modelos premium como las alternativas de gama media y económicas. La reciente eliminación de aranceles de importación ha impactado directamente en los precios, permitiendo que dispositivos como el iPhone 17, OnePlus 15 y Xiaomi 15 Ultra sean más accesibles, aunque aún se mantienen en rangos elevados, especialmente para las versiones con mayor capacidad de almacenamiento y características avanzadas.

Esta tendencia sugiere que, si bien el mercado argentino progresa hacia una mayor apertura y variedad, el costo de los celulares sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra, sobre todo para usuarios que buscan tecnología de punta.