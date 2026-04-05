ARCA alerta sobre correos falsos que simulan retenciones de paquetes de Temu, Shein y otros envíos internacionales. No caigas en el fraude

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un aviso sobre un tipo de fraude que se ha vuelto recurrente entre compradores de plataformas internacionales como Temu y Shein. Se trata de correos electrónicos falsos que indican que un paquete quedó retenido en la Aduana y que requieren el pago de aranceles.

El organismo aclaró de manera tajante: no se debe responder a correos que pidan pagos, información confidencial ni descargar archivos; ARCA nunca los envía.

Cómo operan los estafadores

Según detalló ARCA a través de sus canales oficiales, las víctimas reciben correos que simulan ser comunicaciones del organismo. En estos mensajes se indica que el envío se encuentra detenido y se invita al usuario a pagar supuestos aranceles o a ingresar datos personales en enlaces externos.

Los fraudes suelen incluir elementos visuales oficiales, como el logo de ARCA, números de DNI parciales y botones para realizar pagos. Algunos links llevan a páginas web que imitan la estética oficial y piden información sensible, incluida la bancaria.

El incremento de las compras por internet desde el extranjero y la utilización de servicios de courier o sistema puerta a puerta han generado un contexto propicio para estos engaños. Los delincuentes digitales buscan aprovechar la expectativa de los usuarios ante la llegada de sus paquetes para estafarlos con pagos inexistentes

Canales oficiales y prevención

ARCA subrayó que el Domicilio Fiscal Electrónico es la única vía oficial para comunicarse con los contribuyentes, por lo que cualquier mensaje fuera de ese canal debe considerarse sospechoso.

El organismo recomendó:

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos dudosos. Denunciar intentos de phishing a phishing@arca.gob.ar para colaborar en la prevención de nuevos casos. Mantenerse alerta frente a solicitudes de información confidencial o pagos por correo electrónico.

La agencia recordó que nunca solicita pagos a través de correo electrónico y reiteró la importancia de verificar la autenticidad de los mensajes antes de actuar. El objetivo es proteger a los usuarios y frenar la expansión de estas maniobras fraudulentas.

Cómo comprar en el exterior sin sorpresas

Comprar en plataformas como Shein, Temu o cualquier tienda internacional puede ser sencillo, siempre que se respeten las reglas que controla la Aduana argentina. Cumplir con los requisitos evita retrasos, multas o pagos extras.

Límites de valor y peso

El régimen de pequeños envíos (courier) permite que los paquetes no superen los u$s3.000 por envío y 50 kilos de peso. Pasados esos límites, la mercadería puede recategorizarse y generar impuestos adicionales.

Cantidad de productos por tipo

Una de las dudas más comunes se relaciona con la cantidad de artículos. La normativa indica que se pueden recibir hasta tres unidades del mismo producto (tres remeras, tres pares de zapatillas, etc.). Esta medida busca diferenciar entre consumo personal y actividad comercial encubierta. Superar la cantidad permitida implica mayores controles y costos.

Confirmar la recepción en ARCA

Una vez que el paquete llega al domicilio, el comprador tiene 30 días corridos para ingresar al sitio web de ARCA y validar la entrega en la sección "Envíos Postales Internacionales". Este paso es fundamental: no confirmarlo puede generar inconsistencias que compliquen futuras compras en el exterior.

Resumen práctico

Valor máximo por envío: u$s3.000 Peso máximo: 50 kilos Hasta 3 unidades del mismo producto Confirmar recepción online en 30 días

Seguir estas pautas permite que los envíos lleguen sin contratiempos y evita sorpresas al momento de recibir la compra.