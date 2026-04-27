Samsung usa IA y cambia para siempre la forma de ver partidos en casa

Con 20 años de liderazgo en TV, la marca combina barras de sonido y pantallas premium para crear una experiencia inmersiva y personalizada para los fans

El fútbol ya no se mira: se vive. Con ese enfoque, Samsung pone en el centro de su propuesta el Modo Fútbol, una función impulsada por inteligencia artificial que optimiza en tiempo real imagen y sonido para transformar la experiencia de ver partidos en casa.

El lanzamiento llega en un contexto donde la marca no solo refuerza su liderazgo histórico — lleva 20 años consecutivos como número uno en el mercado global de televisores—, sino que además apuesta a integrar todo su ecosistema para ofrecer una experiencia completa, desde la imagen hasta el sonido y la conectividad del hogar.

Modo Fútbol: cómo funciona la tecnología que optimiza cada jugada

El Modo Fútbol utiliza inteligencia artificial para identificar lo que sucede en pantalla y adaptar el rendimiento del televisor en tiempo real.

En la práctica, permite:

Reconocer el campo de juego

Detectar la pelota en movimiento

Ajustar contraste y fluidez en escenas rápidas

Optimizar el sonido ambiente y los comentarios

El resultado es una experiencia más cercana a la cancha, con colores más precisos —especialmente en el césped y las camisetas— y un audio que equilibra el relato con el clima del estadio.

Samsung incorpora tres niveles de esta función, según la gama del equipo:

AI Modo Fútbol Pro: reconoce en tiempo real cuando se está reproduciendo un partido de fútbol. Al detectar un estadio en pantalla, el televisor activa automáticamente el modo y optimiza imagen y sonido para ofrecer una experiencia similar a la de estar en la cancha.

reconoce en tiempo real cuando se está reproduciendo un partido de fútbol. Al detectar un estadio en pantalla, el televisor activa automáticamente el modo y optimiza imagen y sonido para ofrecer una experiencia similar a la de estar en la cancha. AI Modo Fútbol: analiza el contenido en tiempo real mediante inteligencia artificial para resaltar colores y mejorar la claridad del sonido, destacando la acción del partido y el ambiente del estadio.

analiza el contenido en tiempo real mediante inteligencia artificial para resaltar colores y mejorar la claridad del sonido, destacando la acción del partido y el ambiente del estadio. Modo Fútbol: mejora la experiencia deportiva mediante ajustes de color y sonido que optimizan la visualización de partidos.

Samsung lanza la función Modo Fútbol, impulsada por IA, que optimiza en tiempo real imagen y sonido

Qué TV elegir para usar Modo Fútbol

La función está disponible en distintos modelos del portfolio, desde gamas premium hasta opciones más accesibles.

AI Modo Fútbol Pro:

AI Modo Fútbol:

Modo Fútbol:

Este esquema permite que la experiencia se adapte a distintos perfiles de usuario, con mejoras progresivas según el nivel de tecnología incorporado.

Televisores con IA: qué hay detrás de la mejora en imagen y sonido

Más allá del Modo Fútbol, los televisores Samsung incorporan capacidades de inteligencia artificial que impactan directamente en la experiencia deportiva.

Entre las principales funciones se destacan:

En imagen:

Escalado inteligente para mejorar contenidos de menor resolución

Ajuste automático de brillo y contraste según el ambiente

Reducción de desenfoque en escenas rápidas

Optimización de color y detalle en tiempo real

En sonido:

Audio que sigue el movimiento en pantalla

Ajuste automático según el tipo de contenido

Mejora en la claridad de relatos y comentarios

Estas capacidades permiten que el televisor responda dinámicamente a cada partido, independientemente del tipo de transmisión o la calidad de origen.

El complemento clave: barras de sonido para una experiencia completa

Para una experiencia deportiva completa, el sonido cumple un rol central. En este punto, Samsung también sostiene su posicionamiento global, con 12 años consecutivos de liderazgo en barras de sonido.

El portfolio incluye tres líneas principales:

Q-Series: propuesta premium con sonido multidimensional

propuesta premium con sonido multidimensional S-Series: equilibrio entre diseño y rendimiento

equilibrio entre diseño y rendimiento Ultra Slim: formato delgado con integración estética

El diferencial aparece con Q-Symphony, una tecnología que permite que los parlantes del televisor y la barra funcionen en simultáneo, generando un audio más amplio, sincronizado y alineado con la imagen.

En la práctica, esto se traduce en una experiencia más inmersiva, donde el sonido del estadio, los cánticos y el relato acompañan cada jugada.

Más allá del Modo Fútbol, los televisores Samsung incorporan capacidades de IA que impactan en la experiencia deportiva

Liderazgo global y portfolio para cada tipo de hincha

La propuesta se apoya en una trayectoria consolidada: Samsung lleva 20 años consecutivos como líder mundial en el mercado de televisores, con un portfolio que abarca desde 32 hasta 98 pulgadas.

Dentro de su oferta se destacan tecnologías como:

Neo QLED: mayor brillo y control de luz con Mini LED

mayor brillo y control de luz con Mini LED OLED: negros profundos y contraste superior

negros profundos y contraste superior QLED: alto volumen de color y durabilidad

alto volumen de color y durabilidad Crystal UHD: opciones accesibles con procesamiento inteligente

En pantallas de gran tamaño, la inteligencia artificial permite mejorar escalado, nitidez y fluidez, aspectos clave para transmisiones deportivas.

Además, la marca ofrece instalación premium sin costo en AMBA para televisores desde 65 pulgadas, facilitando la adopción de equipos de gran formato.

"Estadio en casa": ecosistema conectado y experiencia integrada

Samsung es la única marca con un portfolio que permite vivir el fútbol desde múltiples dispositivos conectados.

El partido ya no se limita al living: puede seguirse desde cualquier espacio del hogar gracias al ecosistema integrado con SmartThings, la app de Samsung.

Dispositivos conectados:

TVs

Smartphones

Tablets

Galaxy Watch y Buds

Monitores

Heladeras Bespoke AI

Lavasecarropas Bespoke AI

Se trata de una experiencia que lleva el ambiente del estadio a casa, combinando pantallas de gran tamaño, sonido envolvente y conectividad en todo el hogar.

Gracias a SmartThings, toda la casa puede prepararse para el partido: desde enfriar bebidas en una heladera conectada hasta seguir el juego en múltiples pantallas al mismo tiempo. Incluso es una app compatible con más de cientos de productos.

Por qué elegir Samsung: seguridad, eficiencia y sustentabilidad, entre las claves del valor agregado

Además del rendimiento audiovisual, la propuesta incorpora diferenciales vinculados al uso cotidiano:

Seguridad: con Samsung Knox Security, el televisor incorpora protección de datos sensibles, como contraseñas; monitoreo de amenazas en tiempo real y actualizaciones de seguridad constantes.

Eficiencia energética: gracias al AI Energy Mode, el dispositivo Samsung monitorea su consumo de energía en tiempo real, mientras brinda recomendaciones para optimizar su uso y activa modos de ahorro automáticos.

Sustentabilidad: el control remoto SolarCell se carga con luz natural o artificial y elimina la necesidad de pilas descartables, reduciendo residuos en el hogar.

Beneficios que apuntan al bolsillo

En el mercado local, Samsung suma iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de compra:

Envío gratis a todo el país

Hasta 12 cuotas sin interés

Plan Canje EcoCambio: permite renovar el televisor entregando el actual como parte de pago, con descuentos de hasta 54%.

Programa "Comprá y Probá" , que permite a los usuarios testear su barra de sonido durante 60 días y adquirirla de forma definitiva si cumple con sus expectativas.

Una experiencia centrada en el fan

Con el Modo Fútbol como eje, la integración de inteligencia artificial y un ecosistema conectado, Samsung busca transformar la forma en que se viven los partidos en casa.

La combinación de imagen optimizada, sonido envolvente y dispositivos interconectados apunta a un mismo objetivo: que cada usuario pueda adaptar la experiencia a su manera y llevar el clima del estadio al hogar.