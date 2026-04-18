Los comandos de la Inteligencia Artificial de Google que van a potenciar tu celular Android

Si tenés un celular Android nuevo, probablemente esté instalado Gemini por defecto. Consejos y trucos para aprovechar la inteligencia artificial de Google

Google Gemini, el chatbot de inteligencia artificial (IA) del gigante de Internet, puede ejecutarse en un navegador o como aplicación en cualquier celular. Si tenés un celular Android nuevo, probablemente esté instalado por defecto. Y es increíblemente bueno compartiendo consejos y trucos, algunos de los cuales te ayudarán a mantenerte más productivo.

Por ejemplo, podés preguntar cómo hacer que la batería dure lo máximo posible y qué ajustes te ayudarán a concentrarte en tu trabajo. Cada consejo a continuación incluye exactamente el prompt a seguir, junto con las razones por las cuales puede ayudarte.

Creá un tono de llamada personalizado

Prompt para usar:

"Crear un tono de llamada que suene como una mezcla de Robbie Williams y Porcupine Tree."

Gemini ahora puede crear música, lo que significa que podés pedirle al bot que cree un tono de llamada. Debés tener en cuenta que puede que tengas que seleccionar la opción Crear música en la configuración de Gemini; de lo contrario, el bot podría confundirse y simplemente describir la canción.

Luego podés pedirle a Gemini que abra el área de ajustes donde podés configurar el nuevo tono de llamada (incluso resalta la opción). Tendrás que ir a My Sounds y añadir la pista descargada, y luego guardarla como el nuevo tono de llamada.

¿La principal ventaja? Tu tono de llamada será totalmente único, así que podrás notar que es tu celular y no el del compañero de trabajo que está sentado a tu lado o el de otro pasajero del colectivo en el que viajás. Incluso podés crear tonos de llamada personalizados para usar en contactos específicos, todos generados por IA.

Encontrar un destino y comenzar la navegación

Prompt para usar:

"Encontrar mi café más cercano y abre Google Maps para llegar allí."

Gemini hace mucho más que ofrecer consejos y recomendaciones. El bot está muy integrado en Android, y uno de los mejores ejemplos está relacionado con la navegación. En el ejemplo del prompt, podés pedirle a Gemini que busque el café más cercano en tu zona: el bot te mostrará los destinos disponibles en Google Maps y podrás hacer clic para iniciar la navegación y llegar allí.

Gemini es, sin duda, una mejor ayuda de navegación que Google Maps porque podés iniciar una discusión primero. Es posible que tengas una idea aproximada de dónde querés ir (por ejemplo, un supermercado) pero podés preguntar primero a Gemini por las mejores opciones. Luego, el bot puede iniciar la navegación real abriendo Google Maps y configurando la ruta.

Utilizá la función de "no molestar"

Prompt a usar:

"Activar el modo no molestar."

No molestar es un gran potenciador de productividad. Desactiva notificaciones, aplicaciones y otras interrupciones. Gemini puede controlar la configuración por vos, así que si escribís la indicación de arriba, el bot abrirá esa pantalla en particular y solo tenés que hacer clic en la opción de "No molestar".

Alcanzar y tomar el celular es un impulso que a muchos nos cuesta controlar. Cuando sabés que todo está desactivado y no oís notificaciones auditivas constantes, podés mantener la concentración incluso cuando el mayor atractivo es el máximo, por ejemplo, cuando tenés un celular nuevo.

Hacé que la batería dure más

Prompt para usar:

"Activar el modo de ahorro de batería."

En las primeras fases de tener un celular nuevo, es posible que no estés en el ritmo en cuanto a la gestión de energía, cuándo cargar o saber cuánto durará la batería. Gemini puede eliminar cierta incertidumbre y simplemente activar el modo de ahorro de energía para vos.

A Gemini le encanta dar consejos, y normalmente son precisos y útiles, pero este prompt te ayudará a mantener el celular encendido más tiempo sin tener que buscar ajustes. Por supuesto, Gemini también puede darte consejos para eliminar aplicaciones que consumen la batería (por ejemplo, Facebook) y dónde encontrar funciones de gestión de energía.

Establecé tus recordatorios diarios

Prompt para usar:

"Establecer un recordatorio a las 5 de la tarde cada día para hacer mi rutina de hombro."

Hay que reconocerlo: poner recordatorios es una tarea pesada. En un celular nuevo, puede que tengas que poner una alarma por la mañana o recordatorios relacionados con el trabajo. También es posible que necesites hacer una rutina rápida para estirar y hacer ejercicio. Este prompt añade rápidamente la nueva tarea de Google.

Este prompt en particular es un impulso de productividad. Podés chatear con el bot para ajustar recordatorios e incluso completar una serie de recordatorios de golpe. Por ejemplo, podés decirle al bot que tenés reuniones a las 10:00 y a las 16:00 cada día y luego explicar más sobre las reuniones para que los recordatorios sean más detallados.

Creá una nueva foto de perfil para tu celular

Prompt para usar:

"Crear una imagen de perfil nueva mía."

Aquí tenés un reto interesante que podés usar para darle un poco más de personalidad a tu nuevo celular. Primero, cargá una imagen existente tuya y luego pedí a Gemini que cree una nueva imagen de perfil.

Curiosamente, Gemini no puede hacer que sea tu imagen de perfil, pero te da instrucciones sobre cómo cambiarla. Debés ir a configuración y tocar tu imagen de perfil actual, luego cambiarla.

Este prompt hace que la creación de una nueva imagen sea rápida y sencilla. Además, tiene la ventaja de dejar claro que tenés un celular nuevo. Cuando creás una nueva foto de perfil, especialmente para hacer llamadas, la nueva imagen aparece en el celular de la persona a la que llamás. Es una forma genial de anunciar al mundo que tenés un nuevo gadget.

Aprendé sobre nuevas funciones en el modo Live

Prompt para usar:

"Explicar qué pueden hacer los ajustes en mi pantalla."

Si tenés un celular nuevo, puede que estés aprendiendo cómo funcionan todos los ajustes. Gemini puede proporcionar orientación en tiempo real. Solo tenés que cambiar a modo Live seleccionando el icono en la esquina inferior derecha, y luego compartir tu pantalla pulsando el botón de compartir pantalla. Es un recuadro con una flecha hacia arriba. Podés preguntar por configuraciones específicas y qué hacen. En la mayoría de los casos, Gemini no puede cambiar realmente la configuración, al menos no todavía, pero sigue siendo útil.

En lugar de tener que buscar más información en línea sobre los ajustes, esta sesión en vivo con Gemini lo hace mucho más fácil y rápido. Gemini puede ver lo que hay en tu pantalla, así que la guía contextual ahorra mucho tiempo.

Creá un nuevo fondo de pantalla

Prompt para usar:

"Crear un nuevo fondo de pantalla que muestre una escena inspiradora."

Cuando empezás a usar un celular nuevo, es genial añadir un fondo de pantalla personalizado, aunque solo sea como recordatorio de que tenés un dispositivo nuevo. Gemini puede crear un nuevo fondo de pantalla basado en tu prompt y ofrece orientación sobre cómo hacerlo activo. En rigor, es solo cuestión de tiempo antes de que Gémini también lo active sin nuestra intervención.