Artemis II regresa a la Tierra y la NASA teme repetir el error que casi destruye la misión anterior

El regreso de los tripulantes marca una prueba decisiva para la exploración lunar, tras desafíos no resueltos y riesgos térmicos extremos

La misión Artemis II transita sus últimas horas con el foco puesto en el reingreso de la cápsula Orión a la atmósfera terrestre, considerado el tramo más delicado de toda la operación. Tras completar un histórico vuelo de diez días alrededor de la Luna, los cuatro astronautas se preparan para amerizar en el océano Pacífico frente a las costas de California este viernes a las 21.07 (hora argentina).

La tripulación está integrada por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen, quienes protagonizaron un viaje que los llevó a