Gran cadena de supermercados liquida electrodomésticos y tecnología con descuentos de hasta 40%

Desde celulares hasta pequeños electrodomésticos, este mes hay liquidaciones destacadas, cuotas sin interés y productos seleccionados a precios especiales

La cadena de supermercados Coto tiene actualmente una batería de descuentos que sacude el mercado de tecnología y electrodomésticos. Las rebajas alcanzan hasta el 40% en productos seleccionados, con precios que se pueden financiar en hasta 18 cuotas sin interés según el banco.

Las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas como en la plataforma digital de la cadena. El catálogo incluye desde Smart TV y aires acondicionados hasta pequeños electrodomésticos de uso diario.

La estrategia combina dos frentes: descuentos directos sobre el precio de lista y acuerdos bancarios que suman cuotas sin interés. El objetivo es captar la demanda de productos tecnológicos y de confort térmico justo antes del otoño, cuando muchos hogares renuevan equipamiento.

Smart TV con rebajas de hasta 40%: cuánto cuestan los modelos destacados

Los televisores lideran el catálogo de promociones. El Smart TV LED NOBLEX de 43 pulgadas con resolución Full HD figura a $363.999,35, lo que representa un descuento del 40%.

En pantallas más chicas, el Smart TV LED LG de 32 pulgadas HD se consigue a $293.999,30 con una rebaja del 30%. El modelo TCL de 32 pulgadas con Android TV alcanza los $258.999,30, también con 30% de descuento.

Estos precios se pueden combinar con las opciones de financiación bancaria. Banco Galicia ofrece 6 cuotas sin interés en electrodomésticos, mientras que Banco Ciudad suma hasta 18 cuotas en múltiples rubros durante los fines de semana.

Precios baratos en aire acondicionado y productos de confort térmico

El aire acondicionado split THS de 2300 frigorías aparece como uno de los productos de mayor valor dentro de la promoción. Su precio es de $456.523,30 con un descuento del 40%, posicionándose como una oportunidad para quienes buscan equipar espacios antes del invierno.

Los vitoconvectores Peabody de 1500W también están alcanzados por las rebajas. Disponibles en diferentes colores, sus precios rondan entre $99.735,05 y $100.085,00 con descuentos del 30%.

Estos productos de confort térmico se destacan por su ticket promedio elevado. Por eso, la posibilidad de financiarlos sin interés resulta clave para muchos compradores.

Pequeños electrodomésticos: qué opciones tienen de descuentos importantes

El catálogo de pequeños electrodomésticos concentra algunas de las ofertas más fuertes. La pava eléctrica Top House de 1.7 litros se consigue a $38.992,90 con 40% de descuento.

La cafetera express Top House CE6202P figura a $129.975,91, también con 40% de rebaja. Para quienes buscan freír sin aceite, la freidora Liliana Digifry de 6.5 litros está a $95.980,62 con el mismo porcentaje de descuento.

Otros productos destacados incluyen:

Licuadora Oster Xtreme Mix : $277.499,25 con 25% de descuento

: $277.499,25 con 25% de descuento Horno eléctrico BGH de 40 litros : $120.988,84 con 25% de descuento

: $120.988,84 con 25% de descuento Batidoras Mondial de 350W: $32.995,64 con 40% de descuento

Estos pequeños electrodomésticos se ubican en un rango de precios más accesible, lo que permite aprovechar los descuentos bancarios adicionales para reducir aún más el costo final.

Tecnología y accesorios con precios rebajados en supermercado Coto

El rubro tecnología suma opciones para distintos perfiles de usuarios. El combo de teclado y mouse Havit se ofrece a $26.994,90 con un 40% de descuento, ideal para quienes arman una estación de trabajo en casa.

La tablet TCL Tab 10 de 64 GB figura a $239.959,31 con una rebaja del 30%. Este dispositivo se posiciona como una alternativa económica para consumo de contenido y tareas básicas.

Aunque el catálogo no es tan amplio como en rubros tradicionales de supermercado, los descuentos aplicados alcanzan el 40% en varios casos, lo que marca una diferencia significativa respecto a precios de mercado.

Cómo aprovechar los descuentos bancarios según el día de la semana

Coto refuerza las promociones con acuerdos bancarios que varían según el día. Durante los días de la semana, Banco Macro ofrece hasta 12 cuotas en rubros como bazar, muebles y librería.

Banco Galicia permite 6 cuotas sin interés en electrodomésticos y hasta 12 en otros sectores. Banco Nación también mantiene 6 cuotas sin interés en electro.

Los fines de semana se destacan las promociones con Banco Ciudad, que incluyen hasta 18 cuotas sin interés en múltiples rubros y un 20% de descuento con tarjetas de débito, sin tope de reintegro. Banco Comafi suma financiación en cuotas en una amplia variedad de categorías.

Los lunes hay beneficios con ICBC y Banco Credicoop, con rebajas de hasta el 30% bajo ciertas condiciones. Los martes aparecen promociones con Naranja X y Banco Supervielle, que incluyen descuentos adicionales dependiendo del plan utilizado.

Descuento exclusivo para socios de Comunidad COTO

La cadena suma un beneficio extra para quienes forman parte de su programa de fidelización. Los miembros de Comunidad COTO acceden a un 15% de descuento adicional en días determinados, aplicable con todos los medios de pago.

Este descuento se puede combinar con las promociones bancarias, lo que permite maximizar el ahorro final. La estrategia apunta a consolidar la base de clientes habituales mediante beneficios exclusivos.

Las ofertas vigentes durante abril representan una oportunidad para renovar equipamiento del hogar con descuentos significativos y financiación accesible. La combinación de rebajas directas y cuotas sin interés permite distribuir el gasto sin resignar precios competitivos.