Oportunidad: iPhone en 12 cuotas sin interés y hasta 30% de descuento, ¿qué modelo conviene comprar?

Las opciones de financiación en cuotas ofrecidas por plataformas y distribuidores oficiales de Apple facilitan la adquisición del iPhone.

El mercado de celulares en la Argentina experimenta una transformación significativa, impulsada por la eliminación de los aranceles de importación para dispositivos electrónicos, vigente desde el 15 de enero según el decreto 333/2025. Esta medida modificó la estructura de precios y mejoró el acceso a tecnología avanzada.

Aunque los precios locales continúan siendo superiores a los de Estados Unidos o Chile debido a impuestos internos y costos logísticos, el panorama actual favorece la actualización de equipos por parte de los consumidores argentinos. En este contexto, las opciones de financiación en cuotas ofrecidas por plataformas como Mercado Libre y distribuidores oficiales de Apple, entre ellos maximstore, MacStation, y operadores como Claro, facilitan la adquisición de dispositivos de alta gama como el iPhone.

Maximstore, Apple Premium Reseller en Argentina, lanzó en abril la campaña "Actualizá tu estilo" como parte de la celebración global del 50° aniversario de la empresa cofundada por Steve Jobs. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a las últimas tecnologías de la marca mediante beneficios de financiación y descuentos significativos.

Hasta el 19 de abril, la campaña ofrece una amplia variedad de productos con descuentos de hasta el 30% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés, una opción valorada por los consumidores. El catálogo incluye:

Movilidad (iPhone y Apple Watch): Hasta 30% de descuento en las líneas recientes de iPhone, incluidos iPhone Air y iPhone 17. La línea Apple Watch (Series 11 y Ultra 3) dispone de un descuento del 25%.

(iPhone y Apple Watch): Hasta 30% de descuento en las líneas recientes de iPhone, incluidos iPhone Air y iPhone 17. La línea Apple Watch (Series 11 y Ultra 3) dispone de un descuento del 25%. Computación (Mac): 15% de descuento en equipos de alto rendimiento como iMac M4 y MacBook Pro con chip M5. La MacBook Air M4 cuenta con un descuento del 20%.

(Mac): 15% de descuento en equipos de alto rendimiento como iMac M4 y MacBook Pro con chip M5. La MacBook Air M4 cuenta con un descuento del 20%. Tabletas (iPad): La línea iPad Pro (M4 y M5) y los nuevos iPad Air M3 están disponibles con un descuento del 20%, orientados a estudiantes y profesionales creativos.

(iPad): La línea iPad Pro (M4 y M5) y los nuevos iPad Air M3 están disponibles con un descuento del 20%, orientados a estudiantes y profesionales creativos. Audio y accesorios: Productos como AirPods 4, AirPods Pro 3 y AirPods Max ofrecen descuentos de hasta el 25%. Accesorios como Apple Pencil Pro, AirTags y fundas MagSafe alcanzan hasta el 30%.

La promoción también se extiende a marcas premium de audio como Bang & Olufsen y Harman Kardon, así como a accesorios de protección de Thule e Itskins, todos con beneficios de hasta el 30%. Los productos pueden adquirirse en el local de la empresa en el Centro porteño o en su sitio web oficial.

Análisis de los iPhone en Argentina en hasta 12 cuotas y 30% de descuento

Apple presenta un catálogo diverso. La inteligencia artificial (IA), denominada Apple Intelligence, se consolida como el núcleo de la experiencia del usuario, un factor que demanda nuevo hardware y mayor capacidad de procesamiento. Al mismo tiempo, la elección de la capacidad de almacenamiento interno abandona su rol secundario para convertirse en una decisión crucial.

A continuación, analizamos los cinco modelos específicos de la marca con sus respectivas capacidades de almacenamiento, incluidos en la campaña de maximstore, para determinar el perfil de usuario que puede aprovechar mejor esta oportunidad.

iPhone 16e de 128 GB: La puerta de entrada pragmática y eficiente

Precio: $1.299.990 .

. Disponible en 12 cuotas fijas de $145.166.

El iPhone 16e, lanzado en febrero de 2025, reemplaza la línea SE y ofrece un diseño moderno con pantalla completa y puerto USB-C. Incorpora el procesador A18 de 3 nm y 8 GB de RAM, ideal para Apple Intelligence, además del módem C1 que mejora la batería y conexión en zonas de señal débil.

Su pantalla OLED de 6.1" mantiene la muesca superior y ofrece excelente calidad visual. En la parte trasera lleva una cámara Fusion de 48 MP, f/1.6, con estabilización óptica, zoom de 2 aumentos y grabación 4K.

Con 128 GB de almacenamiento, es adecuado para usuarios que consumen contenido digital y guardan fotos en la nube. El modelo está pensado para consumidores pragmáticos, trabajadores independientes y quienes buscan un dispositivo durable con más de cinco años de vida útil.

iPhone 16 de 128 GB: El estándar equilibrado para el creador casual

Precio de lista: $3.566.616 .

. Precio con descuento: $2.496.631 .

. Disponible en hasta 12 cuotas sin interés de $208.053.

El iPhone 16 clásico se destaca como el dispositivo más equilibrado dentro del catálogo de Apple. Su arquitectura interna utiliza el chip A18 junto con 8 GB de memoria RAM, garantizando una operación eficiente de Apple Intelligence y las funcionalidades del sistema operativo iOS.

En comparación con el modelo de entrada, las diferencias visuales y funcionales son significativas. El iPhone 16 integra la Isla Dinámica en su pantalla OLED de 6.1 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 2000 nits en exteriores. El chasis de aluminio incorpora dos innovaciones en controles físicos: el Botón de Acción personalizable y el Control de Cámara. Este último actúa como sensor táctil con respuesta háptica para facilitar la captura de imágenes, el ajuste del nivel de exposición y el control del enfoque, eliminando la necesidad de interactuar directamente con la pantalla.

El módulo fotográfico trasero presenta una disposición vertical que contiene dos lentes: una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Esta configuración permite fotografía macro y grabación de video espacial, compatible con dispositivos de realidad mixta.

El dispositivo ofrece una capacidad de almacenamiento de 128 GB, lo que requiere una gestión activa por parte del usuario. Las fotografías de 24 megapíxeles y los videos en resolución 4K ocupan espacio considerable, por lo que es recomendable optimizar fotos mediante iCloud para evitar alertas de almacenamiento lleno.

El iPhone 16 de 128 GB está dirigido principalmente a creadores de contenido ocasionales y entusiastas de redes sociales, quienes valoran la versatilidad de las distancias focales y disfrutan capturando paisajes con la lente ultra gran angular. En el mercado local, este modelo es preferido por quienes entregan su teléfono anterior como parte de pago, ya que representa una mejora tecnológica notable a un precio competitivo.

iPhone 17 de 256 GB: La nueva norma de alta gama sin compromisos

Precio de lista: $3.950.125 .

. Precio con descuento: $2.765.087 .

. Disponible en 12 cuotas sin interés de $230.424.

El iPhone 17, presentado en septiembre de 2025, redefine la gama básica con especificaciones avanzadas. Su procesador A19 de 3 nm potencia la inteligencia artificial y refuerza la seguridad de memoria. La pantalla LTPO Super Retina XDR de 6.3" incluye ProMotion (120 Hz) y alcanza 3000 nits de brillo máximo.

El sistema de cámaras dobles trae dos sensores de 48 MP, mientras que la frontal mejora a 18 MP con formato cuadrado. El almacenamiento mínimo de 256 GB responde a las demandas actuales, facilitando descargas y almacenamiento local. Este modelo apunta a usuarios profesionales que buscan durabilidad, rendimiento y colores modernos como Azul Niebla y Salvia.

iPhone 17

iPhone Air de 256 GB: El símbolo de estatus y el triunfo del diseño

Precio de lista: $4.582.915 .

. Precio con descuento: $3.208.040 .

. Disponible en 12 cuotas sin interés de $267.337.

El iPhone Air se presenta como una innovación significativa en el mercado de dispositivos móviles. Apple redefine su enfoque hacia la delgadez, eliminando los diseños voluminosos a favor de una estructura de apenas 5.6 milímetros y un peso de 165 gramos, posicionándolo como el teléfono más delgado en la historia de la empresa.

Para mantener la resistencia estructural, el chasis incorpora una aleación de titanio de grado aeroespacial. El cristal frontal Ceramic Shield 2 mejora la protección contra rayones y minimiza reflejos indeseados. La pantalla OLED de 6.5 pulgadas, equipada con ProMotion de 120 Hz, ofrece una experiencia visual optimizada en un dispositivo de bajo peso.

En cuanto a rendimiento, el iPhone Air integra el procesador A19 Pro, la misma unidad presente en la gama premium, junto con 12 GB de memoria RAM, esencial para operar múltiples agentes de inteligencia artificial en segundo plano. El módem C1X, desarrollado internamente, proporciona conectividad con latencias mínimas, beneficiando comunicaciones y juegos en línea. Debido a limitaciones de espacio, el modelo admite exclusivamente tarjetas eSIM virtuales, ya aceptadas por los operadores argentinos.

La cámara trasera Fusion de 48 megapíxeles es una elección técnica que prioriza la calidad sobre la versatilidad, prescindiendo del ultra gran angular y teleobjetivo. La capacidad de almacenamiento de 256 GB está alineada con las necesidades de usuarios orientados a la productividad y gestión diaria de archivos y aplicaciones.

El iPhone Air de 256 GB está diseñado para perfiles corporativos, viajeros frecuentes y consumidores con especial atención a la estética y practicidad. Este dispositivo destaca por su elegancia y materiales de alta gama, constituyéndose como un referente de estatus profesional y sofisticación.