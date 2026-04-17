La producción y distribución de contenidos audiovisuales debió modificar su forma de comunicar ante las nuevas tácticas de las redes delictivas.

En la era de la hiperconectividad, el consumo de contenidos de entretenimiento a través de canales no oficiales dejó de representar una simple transgresión a los derechos de autor para transformarse en una amenaza crítica contra las finanzas personales y la privacidad de los usuarios argentinos. Las bandas criminales detrás de estas maniobras abandonaron los esquemas rudimentarios y evolucionaron hacia organizaciones de alta complejidad informática.

Frente a este cambio de escenario, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA) lanzaron una campaña de concientización y prevención a gran escala, con el objetivo de visibilizar los riesgos vinculados a la seguridad en línea y la exposición de información sensible.

Un giro de 180 grados en la estrategia corporativa

La industria de producción y distribución de contenidos audiovisuales debió modificar su forma de comunicar ante las nuevas tácticas de las redes delictivas. En etapas anteriores, las campañas institucionales se focalizaban casi con exclusividad en los perjuicios económicos padecidos por las empresas del sector. Sin embargo, la transformación tecnológica y la masificación del entorno digital obligaron a replantear el mensaje por completo.

La nueva iniciativa abandona la postura defensiva corporativa para centrarse de lleno en la protección del espectador. "Cuando consumís piratería, pagás con tus datos" se erige como el lema rector de esta ofensiva. Las organizaciones advirtieron que la información de los usuarios se convierte en moneda de cambio para la comisión de múltiples delitos financieros y vulneraciones a la identidad.

Federico Fornelli, presidente de ATVC, describió la gravedad de la situación actual: "Hoy casi el 50% de los hogares con Internet en Argentina consume contenido ilegal, y el crecimiento de la piratería en los últimos años confirma que estamos frente a un cambio estructural. Ya no se trata solo de un problema de la industria, sino de un fenómeno que también impacta directamente en los usuarios".

En la misma línea, profundizó sobre el modelo de negocios clandestino de estos sitios ilícitos e ilustró el peligro latente: "Las plataformas ilegales no solo distribuyen contenido, también capturan y monetizan datos personales. Por eso el eje de esta campaña es claro: cuando consumís piratería, pagás con tus datos. El desafío es visibilizar ese riesgo y llevar la conversación hacia la seguridad digital".

Desde CAPPSA, Sergio Veiga, presidente de la entidad, aportó su perspectiva sobre la necesidad de transparentar los riesgos ocultos frente a la sociedad. "Creemos que este es el momento para dar una nueva conversación sobre la piratería. Esta campaña surge de un trabajo conjunto entre la industria y los medios para hablarle directamente al usuario. Buscamos generar conciencia desde la información y explicar que detrás de un consumo que parece gratuito existen riesgos reales, y que la piratería tiene consecuencias concretas en la seguridad digital", afirma el dirigente empresario.

Los números del mercado nacional

Los datos estadísticos del mercado argentino justifican el nivel de alerta. La Argentina exhibe una tasa de incidencia de consumo irregular en transmisiones en vivo que supera con holgura el promedio de la región latinoamericana. En la actualidad, el 47% de los hogares con conexión a la web consume señales y programas a través de vías ilegales, según informaron ATVC y CAPPSA.

Los medios elegidos por el público abarcan desde televisores inteligentes (Smart TV) y sitios web convencionales hasta aplicaciones móviles de origen dudoso y dispositivos físicos. Si se proyecta esta métrica al mapa demográfico total del país, el resultado revela que más de un tercio de los hogares argentinos (34%) acude de forma habitual a estas plataformas.

El análisis de este comportamiento permite trazar un perfil de las preferencias locales. La industria del cine encabeza la lista de los productos más vulnerados, con una incidencia del 85%. Las series de televisión ocupan el segundo puesto con un 79%, seguidas por los eventos deportivos con un 58%, las producciones documentales con un 52% y las distintas señales de la televisión paga tradicional con un 42%.

Dentro del universo específico de las transmisiones deportivas en vivo, la pasión nacional se hace evidente y marca el pulso del consumo. El fútbol lidera las preferencias de manera indiscutida y concentra el 76% de la demanda informal. El automovilismo retiene un 26% de las visualizaciones de este tipo, mientras que el tenis completa el podio y alcanza el 17%.

La matriz de las amenazas informáticas: el costo real de lo "gratis"

El centro del debate propuesto por ATVC y CAPPSA ya no es la gratuidad aparente de las películas o los partidos de fútbol, sino el alto costo oculto de estas acciones. La gravedad del problema radica en los mecanismos de intrusión tecnológica.

Existe un amplio abanico de vulnerabilidades a las que se expone el público masivo. El robo de información confidencial, el hackeo de cuentas bancarias y la exposición de datos financieros encabezan la lista de amenazas informáticas directas.

Los criminales digitales utilizan estas plataformas audiovisuales como fachada para recolectar datos económicos, perpetrar estafas a medida y concretar fraudes personalizados. Además, el acceso a sitios de dudosa procedencia facilita la instalación automática de programas maliciosos ("malware") en las computadoras y teléfonos móviles de las víctimas.

Estos elementos nocivos tienen la capacidad de comprometer el funcionamiento integral de los dispositivos y permiten a los atacantes habilitar accesos remotos para operar en las sombras, en absoluta ausencia de consentimiento por parte del titular.

Con toda esta información personal en su poder, las redes delictivas monetizan los datos para ejecutar ilícitos de diversa gravedad, con afectaciones económicas severas para los consumidores de contenidos ilegales.

Mensajes de alto impacto para deconstruir un hábito arraigado

Para combatir esta cultura de la gratuidad, la iniciativa diseñó una serie de piezas publicitarias orientadas a desmontar el mito del consumo inofensivo. Los anuncios recrean escenas cotidianas para generar empatía y alertar a la población sobre los perjuicios reales.

Uno de los mensajes apela a los fanáticos del deporte con una advertencia severa e inquietante: "Mientras vos gritas el gol alguien puede vaciar la cuenta". Para los amantes del séptimo arte, la premisa resulta igualmente directa: "Cuando ves una peli pirata te ven a vos".

En otro pasaje clave de los spots de concientización, se remarca de forma explícita que el aparente beneficio económico logrado a través de medios ilegales se transforma de manera automática en un enorme riesgo para la privacidad. Uno de los mensajes centrales señala que el ahorro obtenido a través de canales informales se traduce en una pérdida absoluta de la seguridad personal e informática.

El desafío cultural y el respaldo del sector público y privado

Los impulsores del proyecto identifican un obstáculo de carácter cultural en la sociedad. Muchas personas asumen que el acceso irregular a los contenidos constituye una ventaja inofensiva y ventajosa. La campaña asume la tarea pedagógica de deconstruir esta percepción y demostrar a los usuarios que abonan un precio con su propia identidad digital.

La magnitud de la iniciativa demanda el compromiso de múltiples actores sociales, empresariales y gubernamentales. El lanzamiento oficial de los spots publicitarios reunió a las principales figuras del ecosistema de las telecomunicaciones en el país, en una actividad realizada el miércoles en el barrio porteño de Puerto Madero y en la que participó iProfesional.

El encuentro de presentación contó con la participación del interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, socios de ATVC y CAPPSA, y representantes de empresas y organizaciones del sector, ATA, Asiet, Cabase, Certal y la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

La meta de mediano y largo plazo trasciende la persecución de un ilícito para centrarse en la creación de un entorno virtual libre de fraudes y en la promoción de hábitos de consumo responsables.