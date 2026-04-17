La implementación de complejas tecnologías demostró la alta capacidad de respuesta de la IA ante el uso indebido de nuevas herramientas de comunicación.

El fraude digital se transformó en una actividad sofisticada y automatizada, y presenta un desafío para empresas y consumidores, por lo que entender la lucha contra estas amenazas es crucial. El Informe de seguridad de anuncios 2025 de Google detalla esta batalla, y destaca cómo la tecnología de Gemini se convirtió en el principal protector contra las intenciones maliciosas de los ciberdelincuentes.

La innovación defensiva: Razonamiento contextual profundo

La masificación de herramientas de última generación llevó a actores maliciosos a crear campañas engañosas a escala masiva. La respuesta de Google fue potenciar sus barreras preventivas con modelos analíticos complejos. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas estáticas y palabras clave, la innovación clave de 2025 fue la implementación algorítmica de Gemini.

Este nuevo modelo evalúa cientos de miles de millones de señales en forma simultánea, e incluye la antigüedad de las cuentas, patrones de comportamiento, indicios técnicos y la estructura de las campañas. La ventaja principal es su capacidad para interpretar intenciones con una exactitud sin precedentes. Los sistemas de Google filtran elementos superficiales, y comprenden el propósito real detrás de un anuncio. Así logran diferenciar una oferta genuina de un engaño elaborado. Este nivel de sutileza es vital para interceptar fraudes de manera preventiva.

Impacto y velocidad de respuesta

El ecosistema del fraude digital evolucionó impulsado por la IA generativa, que permite a los estafadores diseñar trampas con gran realismo. No obstante, las herramientas defensivas de Google responden con revisión instantánea. A finales del año previo, la compañía ya auditaba en tiempo real la mayoría de los anuncios adaptables de búsqueda, y rechazaba elementos dañinos en el momento de su configuración. Se planea expandir esta capacidad a más formatos publicitarios.

Además de la detección proactiva de anuncios, el modelo optimiza el análisis de reportes de usuarios, y permite a los equipos de soporte actuar sobre una cantidad de reportes cuatro veces mayor en 2025. Esta velocidad asegura la neutralización casi inmediata de cualquier anuncio fraudulento que logre eludir los filtros iniciales. La automatización libera a los expertos para concentrarse en investigaciones complejas que requieren criterio humano.

Los datos del informe de seguridad de anuncios 2025 reflejan el éxito de esta operación defensiva. A nivel mundial, la empresa:

Bloqueó o eliminó más de 8.300 millones de anuncios .

. Suspendió más de 24,9 millones de cuentas de anunciantes infractores.

de anunciantes infractores. Interceptó más del 99% de las piezas infractoras antes de su exposición al consumidor.

La lucha focalizada contra las estafas resultó en la eliminación de 602 millones de anuncios fraudulentos y la suspensión de 4 millones de cuentas asociadas. Además, se aplicaron restricciones de visibilidad sobre más de 4.800 millones de anuncios de rubros sensibles y regulados.

Las principales áreas problemáticas en anuncios bloqueados y eliminados fueron:

Servicios legales : más de 504,4 millones.

: más de 504,4 millones. Servicios financieros: más de 273,4 millones.

En el desglose por tipo de infracción, el uso indebido de la red publicitaria lideró con más de 1.290 millones de acciones aplicadas.

Protección a empresas y un entorno confiable

Para las empresas legítimas, el nuevo modelo de razonamiento profundo redujo las suspensiones incorrectas de anunciantes en un 80 por ciento. Esta precisión permite a Google eliminar el contenido perjudicial y, a su vez, proteger la actividad comercial lícita, asegurando la continuidad de las estrategias de difusión.

En una rueda de prensa en forma remota, en la que participó iProfesional, Keerat Sharma, vicepresidente de privacidad y seguridad de anuncios de la compañía, enfatizó que las herramientas impulsadas por Gemini "mejoraron drásticamente nuestra capacidad para detectar y detener anuncios maliciosos", y confirmó que los sistemas de Google detectaron más del 99% de las infracciones antes de la publicación.

A la barrera de la IA se suma el programa de verificación de anunciantes, que exige documentación oficial, lo que frena a los delincuentes en la entrada del sistema y fortaleciendo la confianza de los consumidores.

El escrutinio de los editores y la higiene de la red

La seguridad se extiende a los sitios web de editores asociados. Los sistemas de cumplimiento demostraron una gran capacidad para auditar portales, lo que resultó en:

Bloqueo o restricción definitiva de más de 480 millones de páginas web a nivel global.

web a nivel global. Medidas severas sobre más de 245.000 sitios completos de editores.

La aplicación de políticas impulsada por IA contribuyó directamente a la detección de más de 467 millones de páginas infractoras, una tasa de detección automatizada superior al 97%. Las principales infracciones a nivel de editores fueron:

Contenido sexual : más de 409 millones de direcciones.

: más de 409 millones de direcciones. Contenido peligroso y ofensivo : 20,5 millones de dominios.

: 20,5 millones de dominios. Distribución de malware/software no deseado: 2 millones de páginas.

El escenario digital exige vigilancia constante. La implementación de complejas tecnologías demostró la alta capacidad de respuesta de la IA ante el uso indebido de las nuevas herramientas de comunicación.

La profunda integración de estos algoritmos sentó un precedente en la seguridad corporativa en línea. La tecnología dejó de ser un mero filtro pasivo y es hoy un guardián contextual capaz de interpretar intenciones, neutralizar riesgos a velocidades muy altas y fomentar un entorno virtual confiable para el crecimiento de la economía global.