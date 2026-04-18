La Unión Europea impone el regreso de las baterías extraíbles en los celulares a partir de 2027

La decisión del Parlamento Europeo cambia el rumbo del mercado móvil: apunta a facilitar reparaciones y extender la vida útil de los dispositivos

La Unión Europea pondrá fin a más de una década de smartphones sellados. Desde 2027, todos los fabricantes que vendan en territorio europeo deberán diseñar celulares con baterías extraíbles por el usuario.

La medida busca extender la vida útil de los dispositivos y reducir la montaña de residuos electrónicos que generan millones de teléfonos descartados cada año por baterías agotadas.

La normativa establece requisitos técnicos claros. Los usuarios podrán reemplazar la batería sin herramientas especializadas. Tampoco necesitarán recurrir a servicios técnicos autorizados.

Según informó el portal 20minutos.es, esto representa un giro radical respecto al diseño actual de smartphones. La mayoría de los modelos en el mercado tienen componentes sellados que impiden el acceso directo a la batería.

Cuando cambiar la batería era cosa de segundos

En etapas anteriores del desarrollo de la telefonía móvil, los dispositivos funcionaban con un sistema simple. La tapa trasera se desprendía con un clip y la batería quedaba a la vista.

Cualquier usuario podía sacarla y poner una nueva en menos de un minuto. No hacía falta ir a un local ni pagar por el servicio.

Este diseño permitía algo que hoy suena imposible: llevar una batería de repuesto en la mochila. Cuando el teléfono se apagaba, bastaba con hacer el cambio y seguir.

Las baterías extraíbles también facilitaban la venta de equipos usados. Un comprador podía verificar el estado de la batería y reemplazarla antes de empezar a usar el dispositivo.

Por qué los fabricantes sellaron los smartphones

Con la expansión de los teléfonos inteligentes, todo cambió. Los fabricantes introdujeron modificaciones profundas en el diseño de los dispositivos.

La adopción de estructuras cerradas o unibody, con todos los componentes integrados en una carcasa sellada, permitió hacer pantallas más grandes sin aumentar el tamaño total del equipo. También mejoró la resistencia al agua y al polvo.

Pero este cambio tuvo un costo oculto para los usuarios. La batería quedó encerrada detrás de adhesivos, clips y tornillos especiales. El acceso dejó de ser una opción.

Los fabricantes alegaron razones de diseño y eficiencia. Las baterías integradas permitían aprovechar mejor el espacio interno. También reducían el grosor de los equipos.

La reducción del tamaño de los componentes internos acompañó esta transformación. El aumento de las pantallas fue otro factor clave que empujó hacia diseños sellados.

De acuerdo con 20minutos.es, este tipo de diseño se consolidó en la mayoría de los modelos actuales de smartphones.

La tecnología que reemplazó al níquel

En los primeros teléfonos móviles se utilizaban baterías de níquel-metal hidruro (NiMH). Estas pilas funcionaban bien pero tenían limitaciones claras.

Perdían carga rápido cuando el teléfono no se usaba. También pesaban más que las alternativas modernas.

Con el avance tecnológico, estos sistemas fueron reemplazados por baterías de ion de litio. Ofrecen tres veces más capacidad energética en el mismo espacio. Además, mantienen la carga por semanas sin uso.

Esta tecnología se adaptó perfectamente a los diseños sellados. Las celdas de litio pueden tomar formas irregulares para ocupar cada milímetro disponible dentro del teléfono.

Pero el ion de litio también trajo un problema: estas baterías se degradan con el tiempo. Después de cientos de ciclos de carga, su capacidad cae notablemente.

Cuánto cuesta cambiar una batería hoy

En los teléfonos actuales, reemplazar la batería requiere procedimientos técnicos. Hay que despegar la pantalla o la tapa trasera con calor. Luego, desconectar cables y quitar tornillos microscópicos.

Un usuario promedio no puede hacer este trabajo sin arriesgar el equipo. Los servicios técnicos cobran entre u$s50 y u$s100 por el reemplazo, según el modelo.

Esta tarea suele ser realizada por servicios autorizados o técnicos especializados. El reemplazo implica costos asociados que muchos usuarios no están dispuestos a pagar.

Si el teléfono está en garantía, hacer el cambio fuera de canales oficiales la anula. En algunos casos, la pérdida de garantía es automática.

Este escenario genera millones de toneladas de desechos electrónicos anuales. Teléfonos con procesadores y pantallas funcionales terminan en la basura por una batería agotada.

Qué cambiará para usuarios y marcas

La regulación de la Unión Europea establece que los futuros dispositivos deberán permitir el acceso a la batería para su reemplazo por parte del usuario, con condiciones específicas para que el procedimiento pueda realizarse sin riesgos y sin herramientas profesionales.

Esto implica modificaciones profundas en los procesos de producción. Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas tendrán que desarrollar nuevos modelos específicos para el mercado europeo.

La normativa entrará en vigencia en 2027. Será de aplicación para los fabricantes que comercialicen dispositivos dentro del territorio de la Unión Europea.

Para los usuarios, el cambio significa autonomía real. Podrán extender la vida útil de sus teléfonos simplemente comprando una batería nueva cada dos o tres años.

También elimina la dependencia de servicios técnicos. El ahorro en costos de reparación puede llegar a cientos de dólares durante la vida útil de un smartphone.

La medida forma parte de un conjunto de políticas orientadas a la reparación de dispositivos electrónicos. El objetivo final es reducir los residuos tecnológicos y promover la economía circular en el sector.

Las empresas deberán adaptar sus procesos de diseño para cumplir con los nuevos requisitos técnicos. El cambio implica una modificación en las características estructurales de los teléfonos móviles, en particular en lo referido al acceso a los componentes internos.