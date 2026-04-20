Los mejores celulares que no rompen el bolsillo: 6 modelos que valen la pena

La necesidad de adaptarse a un presupuesto limitado impulsa el lanzamiento de celulares sorprendentes y de gran rendimiento por un monto asequible

La pregunta sobre qué celular comprar es frecuente, y la respuesta siempre depende de las necesidades del usuario. Al solicitar criterios adicionales, el interés por un celular económico destaca como uno de los factores clave.

Los celulares de bajo costo, tanto Android como de otros sistemas operativos, se encuentran entre los más interesantes del mercado actual. La necesidad de adaptarse a un presupuesto limitado da lugar a dispositivos sorprendentes y de gran rendimiento. A continuación, se presenta una selección de los celulares económicos más recomendados. Los precios fueron relevados en la cuarta semana de abril de 2026.

Google Pixel 9a: La mejor opción económica en general

El Google Pixel 9a es un celular Android económico que destaca sobre los demás. Es una versión simplificada del buque insignia Pixel 9, pero incluye especificaciones que superan a su contraparte más costosa. Su precio es considerablemente menor al del lanzamiento del Pixel 9.

Lo primero que llama la atención es su diseño, que se diferencia ligeramente de los anteriores Pixel. La eliminación de la barra de la cámara se debe a un rediseño de la pantalla y un aumento de la batería, un cambio que mejora la protección del sistema de doble cámara.

Internamente, el Pixel 9a se distingue. Aunque carece de algunas funciones recientes impulsadas por la inteligencia artificial (IA) más avanzada, ofrece todavía acceso a herramientas de edición de fotos como Best Take, Magic Editor y Pixel Studio, lo cual es un equilibrio justo.

La duración de la batería es notable; en las pruebas, el Pixel 9a superó a su predecesor y a sus rivales directos en Android e iOS. Aunque la carga es algo lenta, la solidez de la batería lo compensa.

Un aspecto interesante de este modelo es su enfoque en la fotografía macro. A diferencia de otros celulares económicos que usan cámaras ultra gran angular o sensores dedicados, el Pixel 9a utiliza su sensor principal de 48MP, aprovechando una mayor apertura y píxeles más grandes para mejorar la captación de luz, siguiendo el enfoque característico de Google en la fotografía.

El Google Pixel 9a (versión 128GB) se encuentra en la Argentina a través de importadores a un precio aproximado de $1.000.000 a $1.200.000, con opciones de envío internacional o compra local bajo pedido. Su precio base internacional es de 499 dólares.

CMF Phone 2 Pro: El mejor celular económico modular

Para un presupuesto más reducido, el CMF Phone 2 Pro es la elección principal. Combina especificaciones inusuales para su rango de precio con un diseño modular que permite personalizar el panel trasero, añadir accesorios y nuevos módulos de cámara. Esta modularidad, especialmente en las opciones de cámara, recuerda a soluciones de lentes externas, pero a un costo mucho más accesible.

El CMF Phone 2 Pro impresiona al combinar cámaras de alta calidad con especificaciones sólidas. Posee un amplio panel AMOLED con una alta tasa de refresco y un brillo que compite con el de muchos celulares de gama alta, pero por una fracción de su costo. Este modelo incluye un chip NFC para pagos inalámbricos, y corrige así una limitación del modelo anterior.

Además, el Phone 2 Pro incorpora la clave esencial, un botón adicional que facilita la captura de información y su organización en el espacio esencial para crear listas de tareas o programar eventos. Este es un concepto ingenioso que ya ha sido adoptado por otras marcas.

El CMF Phone 2 Pro (5G, 8GB/128GB) se encuentra disponible en la Argentina con un precio de referencia aproximado de $888.089 vía importadores. Es un celular gama media con pantalla AMOLED 120Hz, procesador Dimensity 7300 Pro y batería de 5000 mAh.

Galaxy A16 5G: El mejor celular económico de Samsung

Al descender a presupuestos más ajustados, la elección de un celular se complica debido a los compromisos significativos que implica este nivel. El Samsung Galaxy A16 5G, sin embargo, compensa varias de sus carencias y supera su modesto costo.

La principal razón para considerar este celular es su software. One UI es una de las interfaces de Android más flexibles y personalizables. Además, el Galaxy A16 5G ofrece una larga promesa de actualizaciones de Android, superior a la mayoría de las opciones en esta lista, asegurando su relevancia durante varios años.

En cuanto al rendimiento básico, el Galaxy A16 5G cumple. Combina un chipset Exynos 1330 con una batería de alta capacidad. El chipset, aunque no es el más potente, es adecuado para este dispositivo asequible, ideal para usuarios que buscan sencillez, como un primer teléfono para un niño o una opción simple para un familiar mayor.

La cámara principal de 50MP de Samsung es suficiente, ofreciendo imágenes nítidas y colores algo más naturales que la saturación habitual de la marca. También incluye sensores ultra gran angular y macro dedicados, que, aunque con limitaciones, añaden versatilidad al sistema de cámara.

El Samsung Galaxy A16 5G ronda entre $450.000 y $700.000, dependiendo de la versión de almacenamiento (128GB o 256GB), el comercio y la financiación.

Nothing Phone 3a Pro: El mejor celular económico con cámara

El Nothing Phone 3a Pro es un excelente celular. La razón principal para incluirlo en esta selección de celulares son sus cámaras. El prominente módulo de cámara trasero alberga un sensor principal de 50MP y un ultra gran angular de 8MP, ambos de gran calidad para el precio. Lo que lo distingue es su sensor teleobjetivo periscópico de 50MP, que justifica el tamaño del módulo y duplica el zoom máximo digital del modelo base.

En cuanto a su rendimiento, el Phone 3a Pro es internamente idéntico a su homólogo, con un chipset y una RAM que superan lo común en este rango de precio. Esta potencia adicional asegura un buen funcionamiento de Nothing OS, una de las interfaces de Android más apreciadas por su diseño minimalista en blanco y negro con una interfaz basada en puntos.

El Nothing Phone 3a Pro tiene en la Argentina un precio de mercado que ronda entre $1.200.000 y $1.800.000 para la versión de 12GB RAM y 256GB almacenamiento, dependiendo de la tienda que lo importa. Es un gama media-alta con pantalla AMOLED 120Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 3 y diseño Glyph.

Motorola Razr (2025): El mejor celular plegable económico

Aunque no existen celulares plegables muy baratos, el Motorola Razr (2025) es la opción más asequible en este segmento. En comparación con sus competidores plegables, tiene un precio notablemente inferior y cuesta aproximadamente la mitad que su versión Ultra, ofreciendo casi todas las características de ese modelo de gama alta.

Si bien su chipset no iguala al de los celulares plegables más caros, su rendimiento es muy cercano. Maneja sin problemas las tareas cotidianas como la navegación en redes sociales, la reproducción de video en ambas pantallas y el uso de asistentes de IA para consultas. La pantalla externa es particularmente útil para obtener respuestas rápidas del asistente sin necesidad de abrir el teléfono.

La experiencia con la pantalla de cubierta de Motorola es excelente, porque permite usar prácticamente cualquier aplicación y ofrece amplio espacio para widgets, lo que reduce la necesidad de abrir la pantalla principal. Esto hace que la flexibilidad de Motorola sea ideal para quienes se inician en los teléfonos plegables.

Motorola perfeccionó su diseño Razr a lo largo del tiempo. Las cámaras gran angular y ultra gran angular están bien equilibradas y permiten capturar más en las selfies de alta resolución. Además, el acabado de color es considerado uno de los más atractivos del mercado. Se consigue en la tienda oficial de Motorola Argentina a $1.399.999, aunque en oferta puede bajar a $1.099.999 y hasta 12 cuotas sin interés.

iPhone 16e: El mejor celular económico de Apple

Para los usuarios que prefieren el ecosistema iOS, el iPhone 16e es actualmente el iPhone más asequible, aunque implica algunas concesiones. Si bien mejoró respecto a modelos anteriores, todavía presenta algunas carencias por su precio.

El diseño del iPhone 16e conserva una muesca en la pantalla para Face ID, un elemento que ya se consideraba obsoleto en muchos dispositivos. También recupera un diseño de marco más anguloso visto en modelos anteriores, lo que lo hace menos cómodo de sostener, aunque es uno de los iPhone más pequeños del mercado.

A pesar de su diseño simplificado, algunos aspectos del iPhone 16e son destacables. Su cámara principal de 48MP es confiable y utiliza un recorte del sensor para un zoom 2x de calidad óptica. Si bien carece de modo retrato para mascotas y la mayoría de los objetos, las opciones de estilos fotográficos de Apple ayudan a mitigar estas limitaciones. Además, ofrece acceso a muchas funciones de la inteligencia artificial de Apple y años de actualizaciones de software que prolongarán su vida útil.

El iPhone 16e en la Argentina se encuentra disponible con precios que inician aproximadamente en $1.159.999 a $1.399.999 para la versión de 128 GB en distribuidores autorizados y MercadoLibre. Los modelos de 256 GB superan los $1.550.000.