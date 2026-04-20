Tras liderar una etapa clave de innovación, el nuevo líder llega con el reto de mantener el éxito y enfrentar desafíos en la industria tecnológica

Tim Cook dejará de ser CEO de Apple después de 15 años al mando de la compañía más valiosa del mundo. Apple lo confirmó hoy en un anuncio que marca el final de una era y el comienzo de otra bajo el liderazgo de John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

El cambio tomará efecto el próximo 1 de septiembre de 2026. Cook no se retira completamente: pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la junta directiva, un rol que lo convertirá en el principal representante de Apple ante gobiernos y legisladores a nivel global.

Se trata de una transición planificada durante años para garantizar estabilidad y continuidad en la visión de la empresa, según explicó la propia Apple en su comunicado.

Los rumores sobre una posible salida de Cook circularon con fuerza a finales de 2025. El pasado mes de marzo, el propio ejecutivo había negado cualquier intención de alejarse al declarar que "no puedo imaginar una vida sin Apple".

Ahora esas palabras cobran sentido. Cook no mintió: seguirá vinculado a la compañía, aunque desde un rol diferente. Su experiencia como representante de Apple ganará mucha importancia a partir de ahora.

El legado de Tim Cook al frente de Apple

Cook fue seleccionado personalmente por Steve Jobs para sucederlo en agosto de 2011. Jobs también fue el principal responsable de su entrada en la compañía en 1998.

Su designación generó escepticismo inicial: muchos dudaban de que alguien pudiera llenar los zapatos del cofundador de Apple. Los números demuestran lo contrario.

Bajo su liderazgo, Apple superó la barrera de los u$s3.000 M de capitalización, convirtiéndose en la empresa más valiosa del planeta en múltiples ocasiones.

Su gestión se caracterizó por la eficiencia operativa extrema: construyó una cadena de suministro capaz de fabricar cientos de millones de dispositivos al año manteniendo márgenes de beneficio récord.

La decisión más audaz de su mandato fue abandonar Intel y desarrollar procesadores propios con Apple Silicon. El resultado: chips extremadamente eficientes y rápidos que separaron a los MacBook de los portátiles con Windows.

Esa apuesta tecnológica dejó en evidencia a fabricantes establecidos como la propia Intel o AMD. Los equipos Mac ganaron velocidad y autonomía de forma dramática.

Eso no significa que su era estuvo libre de críticas. El papel reducido de Apple en la revolución de la inteligencia artificial y el polémico diseño Liquid Glass de iOS 26 fueron tropiezos recientes que empañaron sus últimos años al mando.

Tal vez por eso, Cook ha sido duramente criticado en ocasiones y sus actos han sido analizados con lupa. Pero es innegable que dejó a la compañía mejor que cuando empezó.

En su mensaje de despedida, Cook afirmó que ser CEO de Apple ha sido "el mayor privilegio de mi vida". Agregó que seguirá amando la compañía y que asistirá en "ciertos aspectos" de la operación desde su nuevo rol.

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus lleva 25 años en Apple, prácticamente toda su carrera profesional. Su ascenso representa una apuesta interna: la junta directiva lo aprobó por unanimidad tras un exhaustivo proceso de planificación de sucesión a largo plazo.

Como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, Ternus fue responsable de productos clave de la última década. Su expertise técnico lo distingue de Cook, cuyo perfil siempre fue más operativo y comercial que ingenieril.

Tim Cook lo definió con una frase que resume su perfil: "Posee la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor".

Ternus trabajó directamente con Steve Jobs en sus primeros años en la compañía. En sus primeras declaraciones como CEO designado, afirmó que se siente afortunado de haber tenido a Jobs como referente temprano y a Cook como mentor directo.

Su nombramiento representa un cambio en la estrategia empresarial del fabricante del iPhone: Apple apuesta por un ingeniero de producto en lugar de un ejecutivo operativo como Cook.

Ya tiene varios logros en su historial, incluyendo la que posiblemente es la mejor cadena de suministro del sector. Esa infraestructura le permite a Apple fabricar cientos de millones de unidades al año.

Junto con el anuncio de Ternus, Apple confirmó que Johny Srouji, quien supervisó el diseño de los chips A y M usados en iPhone y Mac, fue nombrado nuevo director de hardware y reportará directamente al nuevo CEO.

Qué viene para Apple tras el cambio de liderazgo

El cambio se hará efectivo el 1 de septiembre de 2026, lo que marca un calendario claro de transición. El MWC 2026 que se celebrará el próximo mes de junio será el último gran evento internacional donde Cook aparezca como CEO.

La presentación de los iPhone 18 será probablemente el primer gran lanzamiento bajo el liderazgo de Ternus. Ese momento definirá el tono de su gestión ante analistas, desarrolladores y consumidores.

Cook dedicará varios meses a tareas relacionadas con la transición. Su experiencia en la cadena de suministro global y sus relaciones con proveedores asiáticos serán transferidas gradualmente al nuevo equipo ejecutivo.

Desde su nuevo rol como presidente ejecutivo, Cook mantendrá influencia en decisiones estratégicas de largo plazo. Participará en negociaciones con gobiernos, especialmente en temas regulatorios que afectan las operaciones de Apple en Europa, China y Estados Unidos.

La junta directiva de Apple enfatizó que la transición fue diseñada "para garantizar la estabilidad y continuidad de la visión de la empresa". El objetivo: evitar la volatilidad que suelen generar cambios abruptos de liderazgo en empresas de esta magnitud.

Ternus hereda una compañía sólida pero con desafíos pendientes. La presión por demostrar innovación en inteligencia artificial crece. La competencia china en smartphones se intensifica. Y las autoridades regulatorias aumentan el escrutinio sobre las prácticas comerciales de las Big Tech.

Su primera prueba llegará pronto. Se muestra optimista sobre lo que Apple puede conseguir en los próximos años. Los siguientes trimestres dirán si el ingeniero de hardware puede mantener el momentum financiero que Cook construyó durante década y media al timón de Apple.