A partir de 2027, fabricantes deberán ofrecer móviles con baterías fáciles de reemplazar por el usuario para extender la vida útil de los dispositivos

La Unión Europea endurece su batalla contra la obsolescencia programada. Desde 2027, los smartphones vendidos en territorio europeo deberán traer baterías que el propio usuario pueda cambiar sin herramientas especializadas. Es el nuevo capítulo de una estrategia más amplia que arrancó hace cuatro años.

La obsolescencia programada es esa estrategia comercial que tanto irrita: diseñar dispositivos para que se vuelvan inservibles tras cierto tiempo. Así, el usuario no tiene más remedio que comprar uno nuevo.

Bruselas lleva años intentando frenar esa práctica. El objetivo es claro: reducir la montaña de residuos electrónicos que se acumulan cada año en el continente y disminuir el impacto ambiental de los productos manufacturados.

Qué es el derecho a reparar que rige en Europa desde 2021

Desde marzo de 2021, los usuarios europeos tienen por ley el llamado "derecho a reparar". La Unión Europea dictaminó que los fabricantes que venden neveras, lavadoras, secadoras, televisores o móviles en la UE deben asegurar que pueden repararse hasta por diez años.

La iniciativa se enmarca dentro de un plan más amplio. Se busca que los productos sean más duraderos y eficientes desde el punto de vista energético.

Se exige a los fabricantes garantizar la disponibilidad de piezas durante al menos diez años. Además, los dispositivos deben incluir manuales de reparación y estar diseñados de forma que puedan desmontarse con herramientas habituales. Así se facilita su reciclaje cuando ya no sea posible arreglarlos.

A eso se sumó una propuesta de la Comisión Europea para reforzar los derechos de los consumidores ante averías. Se obliga a los fabricantes a repararlos en lugar de sustituirlos durante un periodo de hasta diez años desde su compra.

Para fomentar la reparación, desde junio del año pasado los dispositivos electrónicos que se venden en la Unión Europea deben llevar una etiqueta energética. Así el usuario sabe si un móvil, tablet o televisor son eficientes, fáciles de reparar y resistentes.

Qué cambia con los smartphones a partir de 2027

Ahora llega un nuevo giro que endurece las políticas de sostenibilidad. La Unión Europa decidió que los móviles con fecha de caducidad temprana deben llegar a su fin.

El reglamento indica que, a partir de 2027, los smartphones comercializados en los Estados miembros de la UE tendrán baterías más duraderas para soportar un mayor número de ciclos de carga sin perder capacidad. Además, será obligatorio que las baterías puedan ser reemplazadas por el propio usuario.

Eso significa que los fabricantes dirán hasta siempre a los diseños unibody. Esos que requieren herramientas especializadas para extraer una batería quedarán prohibidos.

Con esta medida, el derecho a reparar deja de ser una simple recomendación. Se convierte en un requisito técnico que influirá directamente en el diseño de los futuros smartphones.

Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas deberán rediseñar sus modelos. La era de los teléfonos sellados toca a su fin en Europa.

Qué más exige la Unión Europea a los fabricantes de tecnología

Más allá del hardware, la normativa europea también incide en la vida útil de los dispositivos a través del servicio posventa. Las marcas deberán garantizar el acceso a piezas de repuesto originales durante largos periodos.

También estarán obligadas a proporcionar actualizaciones de software durante un tiempo mínimo asegurado. Se trata de la respuesta de Bruselas frente a la obsolescencia programada, con el objetivo de evitar que un dispositivo quede desfasado por falta de compatibilidad o soporte del fabricante.

Aunque el marco legal ya está definido, el sector dispondrá de un periodo de adaptación. Los fabricantes tendrán los próximos meses para ajustar sus procesos de producción y logística antes de la entrada en vigor en 2027.

Desde Bruselas defienden que priorizar la reparación siempre que sea viable no solo contribuye a reducir costes. También responde a los objetivos del Pacto Verde al disminuir la generación de residuos y el consumo de materiales en la fabricación de nuevos productos.

La cuenta regresiva ya empezó. En poco más de dos años, los smartphones europeos tendrán que permitir que extraigas tu propia batería. Un cambio que puede marcar un antes y un después en la industria tecnológica.