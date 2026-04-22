La inteligencia artificial moldea el futuro de la nube híbrida en Argentina

El futuro de la IA es abierto, híbrido y debe basarse en modelos especializados adaptables a las necesidades específicas de cada negocio.

El ecosistema corporativo de las tecnologías de la información (TI) de la Argentina está atravesado por la necesidad de agilidad, eficiencia y escalabilidad. Este contexto llevó a empresas y organismos públicos a acelerar la transformación de sus infraestructuras informáticas.

La novena edición del Red Hat OpenShift Commons Gathering en Buenos Aires, en el que participó iProfesional, confirmó la madurez del mercado local, con la participación de más de 300 asistentes y el posicionamiento de la Argentina como un referente en la adopción de código abierto para el hemisferio sur.

El encuentro fue un punto de reunión para profesionales de sistemas, clientes, socios y líderes del sector, quienes compartieron conocimientos sobre inteligencia artificial (IA), virtualización y despliegues nativos de servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

El debate se centró en cómo las organizaciones utilizan la plataforma Red Hat OpenShift para innovar más rápido, optimizar costos operativos y escalar servicios en arquitecturas de nube híbrida, lo que facilita la modernización de aplicaciones tradicionales y la incorporación de capacidades avanzadas.

Jorge Payró, country manager de Argentina y senior director de la región SOLA para Red Hat, analizó ante iProfesional el panorama: "Argentina consolida un ecosistema tecnológico cada vez más maduro, en el cual la colaboración entre el sector público y privado es clave para acelerar la innovación".

"Vemos cómo organizaciones de distintas industrias adoptan tecnologías open source para modernizar sus operaciones y así preparar el terreno para acelerar la adopción de IA. Desde Red Hat, nuestro compromiso es acompañar ese crecimiento, e impulsar soluciones abiertas que permitan a las empresas innovar con libertad y adaptarse a los desafíos del negocio", destacó.

Para comprender el alcance de este cambio de paradigma, es fundamental entender la plataforma OpenShift, basada en Kubernetes, que orquesta contenedores y administra microservicios eficientemente.

Payró resaltó que esta herramienta permite la gobernanza del ciclo de vida completo de las aplicaciones en un entorno de nube híbrida abierta, un aspecto crucial dado que los equipos de tecnología operan constantemente entre centros de datos propios, nubes públicas, privadas y entornos virtualizados. Disponer de una capa unificada para gestionar todos estos recursos representa una enorme ventaja competitiva para las corporaciones argentinas.

La actividad de Red Hat reunió a más de 300 ejecutivos de tecnología en La Rural de Buenos Aires.

La inteligencia artificial como motor del futuro

La irrupción masiva de la inteligencia artificial redefinió las prioridades corporativas a nivel global. En el encuentro de Buenos Aires, se enfatizó que el futuro de esta tecnología es abierto, híbrido y debe basarse en modelos especializados adaptables a las necesidades específicas de cada negocio. La respuesta de Red Hat a este desafío es OpenShift AI, una plataforma integrada que gestiona el ciclo de vida completo de los proyectos de aprendizaje automático.

Payró explicó que la plataforma facilita la integración de modelos abiertos y cerrados para entrenarlos directamente con las fuentes de datos internas de cada compañía. Este punto es esencial porque protege la privacidad de la información corporativa y asegura la soberanía digital.

Además, puntualizó, "la posibilidad de elegir con libertad diferentes modelos fundacionales disponibles en el mercado ayuda a las compañías a ahorrar una enorme cantidad de tiempo y dinero". El ejecutivo explicó que el desarrollo de algoritmos complejos desde cero implica inversiones exorbitantes, haciendo de la reutilización de modelos preexistentes la estrategia más inteligente.

Para fortalecer esta visión, Red Hat invierte en capacidades analíticas. Payró hizo referencia a la reciente adquisición de Neural Magic, especializada en el desarrollo de algoritmos de alto rendimiento. Esta integración mejora la eficiencia de los servidores de inferencia, que son clave para el procesamiento de datos en tiempo real. Una vez finalizadas las pruebas, los modelos pasan a producción bajo las prácticas de MLOps, un ciclo de mejora continua que garantiza la precisión y utilidad de las soluciones analíticas en el entorno empresarial.

Virtualización y automatización de última generación

La evolución de la virtualización es otro eje tecnológico central. Aunque se consideraba un segmento maduro, los cambios recientes en licencias y paradigmas de uso impactaron significativamente los presupuestos empresariales. Red Hat se adelantó con el lanzamiento de OpenShift Virtualization, una funcionalidad que permite ejecutar máquinas virtuales tradicionales y contenedores modernos en la misma plataforma unificada.

Payró explicó que esta característica aborda el problema del aumento de costos en el mercado de la virtualización, y también ofrece flexibilidad arquitectónica, lo que permite a las organizaciones modernizar su infraestructura y mejorar su eficiencia operativa. Además, la creciente demanda de recursos de hardware por parte de la inteligencia artificial reafirma el rol protagónico de la virtualización como capa fundamental del sistema informático.

Cultura corporativa y gobierno de la seguridad

El éxito de una transformación digital trasciende la adquisición de software; las mayores barreras suelen ser la resistencia al cambio y la ausencia de una estrategia integral. Para un despliegue exitoso, es crucial alinear tres elementos: la arquitectura tecnológica, los procesos internos y la cultura organizacional.

La ciberseguridad es una prioridad en este proceso. Actualmente, es impensable planificar un cambio de infraestructura sin la participación del oficial de seguridad de la información desde el inicio, ya que las vulnerabilidades exponen a las empresas a riesgos legales, financieros y reputacionales. Por ello, las herramientas de orquestación de contenedores incorporan características de seguridad nativas para proteger la privacidad de los datos en todas las etapas del ciclo de vida del software.

La capacitación del talento humano es otra pieza clave. En el encuentro se dedicaron sesiones a debatir sobre el impacto del aprendizaje continuo, que permite a los profesionales maximizar el valor de las herramientas implementadas.

En este sentido, la filosofía de servicios de Red Hat es particular. Payró compartió una conversación reciente con sus equipos de consultoría, donde establecieron una regla clara: "si un servicio de acompañamiento profesional dura más de un año y medio, la misión fracasó". El verdadero objetivo del proveedor es transferir conocimiento de forma efectiva para que el cliente pueda tomar el control de su propia evolución digital, evitando generar dependencia.