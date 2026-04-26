Cuál es la estrategia de Starlink que revolucionará la conexión a Internet en Argentina

El propósito principal de Starship es el despliegue de la tercera generación de satélites Starlink (V3), mucho más grandes y potentes que los anteriores.

El panorama global de las telecomunicaciones experimentará en los próximos años una transformación radical impulsada por SpaceX, la compañía del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, y su servicio de Internet satelital Starlink.

Esta revolución se centra en la sinergia entre el sistema de transporte Starship y la nueva y masiva constelación de Starlink. Este avance redefinirá el futuro de la conectividad, especialmente en la Argentina, un país con una geografía extensa y áreas productivas remotas. La promesa de Musk es ofrecer velocidades de gigabit, latencia mínima y la eliminación de las restricciones económicas en zonas de alta demanda.

Expansión de Starlink y Starship

Starlink consolidó su presencia en la Argentina desde su desembarco hace dos años con la introducción de equipos más accesibles, como el portátil Starlink Mini (alrededor de 142.500 pesos), que generó al principio demanda entre actividades rurales, yacimientos como Vaca Muerta, nómadas digitales y turistas, y que luego recibió a miles de usuarios de zonas urbanas y periurbanas que tenían una conexión a Internet con tecnologías antiguas, sin fibra óptica ni 5G de telefonía móvil.

El kit estándar de Starlink también redujo su precio (374.999 pesos). Además, la diversificación de planes mensuales (Residencial Lite a 38.000 pesos y Estándar a 56.100 pesos) amplió el acceso en lugares donde la fibra óptica directa al hogar es inexistente.

Sin embargo, el gran éxito, que se refleja en sus más de 700 mil clientes actuales y a un ritmo de crecimiento del 2% semanal que llevará ese número a un millón de abonados, generó congestión de señal en ciertas áreas, como el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Vaca Muerta, lo que hace imperativa la próxima generación de la red, impulsada por el cohete Starship.

Starship, la llave de esta nueva era, es un sistema de dos etapas totalmente reutilizable, el vehículo más grande y potente jamás construido. Diseñado para regresar al sitio de lanzamiento y volar nuevamente en horas, puede colocar más de 100 toneladas métricas en órbita baja.

La variante Starship Bloque 3 (V3) es crucial para el despliegue de la red Starlink de nueva generación. Con 124,4 metros de altura y 9 metros de diámetro, su potencia emana de los 33 motores Raptor 3, que ofrecen 280 toneladas de fuerza cada uno gracias a un rediseño que integra refrigeración y sensores en su estructura metálica.

El desarrollo de Starship, basado en la "iteración rápida", prioriza las pruebas reales. Tras múltiples vuelos de prueba, se lograron hazañas como el regreso y captura del propulsor Super Heavy en la torre de lanzamiento (Mechazilla), demostrando la precisión del sistema. Los éxitos en vuelo validaron la estructura y el escudo térmico, lo que permite ahora a SpaceX enfocarse en la fabricación en masa. La nueva planta Starfactory en Texas busca construir un cohete cada catorce días, un ritmo sin precedentes necesario para la expansión orbital.

La nueva generación de Starlink: Satélites V3 de capacidad masiva

El propósito principal de Starship es el despliegue de la tercera generación de satélites Starlink (V3), mucho más grandes y potentes que los anteriores. Con una masa de 2000 kilogramos cada uno, estas unidades son descritas como "monstruos de la conectividad". Cada satélite V3 tiene una capacidad de descarga de más de un terabit por segundo, multiplicando por diez el rendimiento de los modelos actuales. Cuentan con antenas de matriz de fase más grandes y sofisticadas, capaces de generar miles de haces de precisión.

Una innovación clave es el uso intensivo de enlaces láser inter satelitales, que permiten la comunicación directa de datos a 1 Tbps en el espacio. Se creará así una red de malla global ultrarrápida sin depender de estaciones terrestres a cada salto. Para su propulsión, utilizan motores de efecto Hall alimentados por gas argón, una alternativa más económica y eficiente que el criptón.

El mecanismo de liberación de estos satélites es único: el "dispensador Pez". El fuselaje de Starship tiene una ranura lateral por donde los satélites, apilados en rieles internos, son empujados al espacio uno por uno. Este diseño optimiza el volumen y mantiene la integridad aerodinámica del cohete.

Hoja de ruta para la nueva era de Starlink

A continuación, se detalla el cronograma estimado para el cohete Starship y la nueva generación de servicios de Starlink:

Mayo de 2026: El debut de la bestia

Mayo marca el estreno absoluto del cohete Starship Versión 3 (V3) a través de la duodécima prueba de vuelo, misión identificada como Flight 12. Este lanzamiento desde las instalaciones de Starbase en Texas pondrá a prueba los nuevos y más potentes motores Raptor 3. El diseño actualizado tiene el objetivo de superar las 100 toneladas de carga útil hacia la órbita baja terrestre de forma totalmente reutilizable.

Segunda mitad de 2026: Comienza la era comercial espacial

Tras la validación de la nueva arquitectura del cohete, la empresa planea iniciar los primeros lanzamientos operativos dedicados a transportar los gigantescos satélites Starlink V3. Cada vuelo de Starship inyectará 60 Tbps de nueva capacidad a la red global de telecomunicaciones.

En paralelo, SpaceX proyecta activar de manera oficial sus plataformas de lanzamiento en el estado de Florida (LC-39A y SLC-37) para multiplicar la frecuencia de los viajes al espacio. También se espera concretar la demostración de transferencia de combustible en órbita, un requisito fundamental para futuras misiones a la Luna y Marte.

Fines de 2026: Masificación de la conexión satelital al celular

Para el cierre de este año, la meta de la compañía apunta a registrar 25 millones de usuarios activos en su servicio de conexión directa al celular en todo el mundo. Esta etapa inicial consolidará a la red como un soporte vital para la comunicación por mensajes de texto en sitios sin antenas terrestres tradicionales.

Mediados de 2027: Despliegue del ecosistema móvil total

Se prevé una aceleración masiva en el lanzamiento de la constelación adaptada para teléfonos móviles. La empresa espera colocar en la órbita terrestre unos 1200 satélites de conectividad celular en un plazo de apenas seis meses. Esta fase operativa garantizará una cobertura global y continua con capacidades de voz y datos veloces desde el espacio hacia cualquier smartphone del mercado.

Año 2028: Conectividad ubicua e internacional

El servicio celular de Starlink madurará a escala mundial gracias a la expansión operativa junto a grandes empresas operadoras de telecomunicaciones en Europa, como por ejemplo el acuerdo sellado con Deutsche Telekom),y otros continentes. De esta forma, la red espacial funcionará como un respaldo nativo e invisible en los planes comerciales de telefonía móvil, eliminando para siempre el concepto de "zona sin cobertura" para los clientes.

Beneficios para el usuario argentino: Velocidad y "Direct-to-Cell"

La red con satélites V3 ofrecerá a los usuarios argentinos velocidades comparables a la mejor fibra óptica, con picos de un gigabit por segundo y una latencia inferior a 20 milisegundos. Este rendimiento premium soportará aplicaciones avanzadas como el deporte electrónico profesional, el comercio financiero de alta frecuencia y la telemedicina quirúrgica en tiempo real.

El avance más disruptivo es la tecnología "Direct-to-Cell". Los satélites V3 integran antenas secundarias que funcionan como una torre celular espacial, permitiendo la conexión directa de cualquier teléfono móvil inteligente 4G o LTE sin necesidad de hardware adicional ni modificaciones. Inicialmente, el servicio garantizará el envío de mensajes SMS y señales de emergencia en zonas sin cobertura terrestre.

En fases posteriores, se habilitarán llamadas de voz y navegación por datos. Para la extensa geografía argentina, esto representa una solución definitiva contra las zonas muertas de señal celular, brindando seguridad y comunicación en rutas desiertas y paisajes aislados.

El fin del derecho de demanda y los sobrecargos

La masiva capacidad de red que inyectará Starship resolverá el principal problema comercial de Starlink: la congestión de usuarios. Hasta ahora, el éxito forzó la implementación de listas de espera o el "derecho de demanda" en áreas saturadas, un costoso cargo adicional de más de 800 mil pesos en algunos barrios porteños que regula el acceso.

La puesta en órbita de los gigantescos satélites V3 desmantelará este esquema restrictivo. La enorme disponibilidad de ancho de banda permitirá soportar a millones de suscriptores adicionales sin degradar el servicio. SpaceX confirmó que el derecho de demanda y los sobrecargos por congestión desaparecerán.

En esta nueva era, el acceso a Starlink tendrá un precio transparente y estándar, limitado al costo del hardware y la suscripción mensual, sin importar la ubicación geográfica o la densidad de antenas vecinas. La revolución liderada por Starship y la flota V3 promete una etapa de abundancia digital para la Argentina. La erradicación de barreras económicas, como los recargos, marca el inicio de un mundo profundamente interconectado y resiliente. El campo, las empresas, las escuelas rurales y los profesionales tendrán acceso a oportunidades inéditas, con una reducción de la brecha digital.