Cada año toneladas de aparatos desechados terminan en basurales argentinos, impulsando la contaminación por desechos tecnológicos tóxicos

Los dispositivos electrónicos prometen velocidad y diseño. Pero detrás de esa promesa se esconde una trampa: están diseñados para fallar.

La obsolescencia programada transforma herramientas esenciales en basura a velocidad alarmante. Los fabricantes priorizan ganancias trimestrales sobre durabilidad. El resultado: aparatos caros que terminan en vertederos antes de tiempo, según informó el periodista César Dergarabedian en EconomíaSustentable.com.

Argentina sufre las consecuencias de este modelo de manera directa. El país generó más de 500.000 toneladas de residuos electrónicos en 2022, según Statista y el Monitor Global de Desechos Electrónicos de la ONU.

Esa cifra ubica a Argentina como el tercer mayor generador de basura electrónica (RAEE) en América Latina, evidenciando una falla estructural en el manejo de desechos tecnológicos.

Miles de toneladas de veneno en basurales argentinos

Los volúmenes masivos de desechos tecnológicos no llegan a plantas de reciclaje seguro. Terminan en lugares sin protección ambiental.

Argentina tiene más de 5.000 basurales a cielo abierto. Allí se depositan diariamente celulares, computadoras, impresoras y electrodomésticos descartados.

La exposición al clima corroe las carcasas. Los componentes tóxicos quedan expuestos. Estos vertederos acumulan miles de toneladas de plomo, mercurio y cadmio que envenenan napas de agua y suelo.

Las poblaciones cercanas absorben estos tóxicos a través del agua de pozo y cultivos. Los riesgos de salud son graves: el plomo ataca el sistema nervioso, el cadmio destruye los riñones, el mercurio afecta el desarrollo neurológico fetal, según informó Economía Sustentable.

Este es el costo invisible del descarte incontrolado. Un precio que pagan comunidades enteras mientras las corporaciones tecnológicas acumulan ganancias récord.

Qué es la obsolescencia programada y cómo funciona

La obsolescencia programada no es un rumor. Es una técnica intencional de diseño industrial y software.

Los fabricantes planifican la vida útil corta de un producto para incitar al consumidor a reemplazarlo constantemente, asegurando un flujo redituable de ventas.

Esta estrategia adopta distintas formas, cada una con impacto específico en el usuario y el ambiente:

Obsolescencia funcional o de calidad: Uso deliberado de materiales débiles. Las impresoras domésticas son el caso emblemático: fabricantes instalan chips contadores que bloquean el equipo tras un número preestablecido de copias o al detectar supuesta saturación de almohadillas. El costo de reparación supera el de una máquina nueva.

Uso deliberado de materiales débiles. Las impresoras domésticas son el caso emblemático: fabricantes instalan chips contadores que bloquean el equipo tras un número preestablecido de copias o al detectar supuesta saturación de almohadillas. El costo de reparación supera el de una máquina nueva. Obsolescencia psicológica o de percepción: Las marcas invierten fortunas en publicidad para generar deseo irracional por la novedad. Convencen al usuario de que su celular de dos años es "antiguo", aunque los nuevos modelos solo presenten cambios estéticos menores. Esta presión acelera recambios sin justificación técnica.

Las marcas invierten fortunas en publicidad para generar deseo irracional por la novedad. Convencen al usuario de que su celular de dos años es "antiguo", aunque los nuevos modelos solo presenten cambios estéticos menores. Esta presión acelera recambios sin justificación técnica. Obsolescencia por software o incompatibilidad: La más invisible y agresiva. Las marcas controlan el rendimiento de dispositivos de forma remota mediante actualizaciones. Algoritmos secretos ralentizan procesadores en modelos anteriores, forzando la compra de equipos nuevos.

Las multas millonarias que pagaron Apple y Samsung por sabotear celulares

La obsolescencia por software ha generado intervenciones estatales contundentes. Los casos más emblemáticos involucran a las dos marcas líderes del mercado móvil.

Italia multó a Apple con 10 millones de euros y a Samsung con 5 millones en 2018. La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado demostró que ambas lanzaron actualizaciones que reducían el rendimiento de modelos antiguos sin informar adecuadamente a los usuariossegún informó Economía Sustentable.

El caso de Apple alcanzó dimensión global con el escándalo "Batterygate". Se comprobó que, mediante una actualización de iOS optimizada para el iPhone 7, la compañía introdujo algoritmos secretos para limitar la velocidad de procesadores en los iPhone 6.

El objetivo era evitar apagones por insuficiencia de baterías antiguas. Pero Apple ocultó la causa real y la solución simple: cambiar la batería a bajo costo.

Francia fue más dura. En 2020, multó a Apple con 25 millones de euros. El país europeo considera la obsolescencia programada un delito penal. Apple debió publicar una disculpa en su sitio web.

Estados Unidos generó los acuerdos compensatorios más masivos. Apple desembolsó hasta u$s500 millones para resarcir a dueños de iPhone 6 y 7, más u$s113 millones adicionales a varios estados por prácticas engañosas ligadas al rendimiento de baterías.

Las impresoras también enfrentaron denuncias. La organización francesa "Alto a la Obsolescencia Programada" (HOP) acusó en 2017 a Epson, HP, Brother y Canon por manipular cartuchos y enviar notificaciones falsas sobre piezas agotadas.

Cómo responde Europa ante la basura electrónica

La Unión Europea lidera la ofensiva regulatoria contra la obsolescencia programada. Las medidas apuntan a extender la vida útil de dispositivos y facilitar reparaciones.

Desde finales de 2024, el puerto USB-C es norma obligatoria en móviles, tabletas y otros dispositivos, combatiendo la proliferación de cables incompatibles y reduciendo miles de toneladas de desechos anuales.

El "derecho a reparar" es la iniciativa más ambiciosa. Esta legislación obliga a fabricantes a diseñar equipos fáciles de desmontar. También deben proveer piezas de repuesto a precios razonables durante siete a diez años tras el lanzamiento.

El objetivo es empoderar al usuario. La norma limita el control abusivo de servicios técnicos oficiales que disuaden de la reparación con presupuestos inflados, según informó Economía Sustentable.

Qué hace Argentina para frenar la basura electrónica

En Argentina, las marcas implementaron esquemas paliativos sin obligación legal. Samsung ofrece el Plan Canje EcoCambio. Motorola tiene el Plan Canje Motorola.

Estos programas permiten entregar equipos usados (celulares, tabletas, TV) como parte de pago. El objetivo es retener clientes y canalizar la recolección para reacondicionamiento o reciclaje seguro.

Pero estas acciones corporativas aisladas no resuelven el problema estructural. La solución definitiva requiere mandatos legales con peso político.

El diputado Oscar Agost Carreño presentó en 2025 un proyecto de Ley de Reparabilidad y Obsolescencia Programada. La iniciativa busca establecer un índice de reparabilidad obligatorio para todo equipo comercializado.

Este sistema de puntaje claro y visible permitiría al cliente argentino saber de antemano si un producto es fácil de reparar. También informaría si existen manuales de desarme y si los repuestos son accesibles en el país.

La ley plantea la prohibición absoluta de cualquier mecanismo digital o físico que limite deliberadamente el funcionamiento de equipos.

De aprobarse, esta normativa daría herramientas a agencias de defensa al consumidor para aplicar multas económicas a importadores o ensambladores. También impulsaría la labor de talleres, cooperativas y pymes, generando nuevo empleo genuino y evitando la fuga masiva de divisas.