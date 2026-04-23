¿Adiós al PIN tradicional?: la nueva tarjeta biométrica que se prueba en Europa

La biometría aporta una capa de protección física intransferible. Una contraseña numérica es vulnerable ante miradas ajenas o cámaras ocultas.

Para los usuarios argentinos, el uso del plástico en los pagos diarios es una costumbre arraigada. La comodidad frente al dinero en efectivo impulsa este hábito. Sin embargo, la seguridad informática siempre es un tema central. Ante los riesgos de fraudes y robos de datos, el clásico PIN de cuatro dígitos podría tener los días contados gracias a una iniciativa europea.

En Francia, tres de las principales entidades bancarias (BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale) desarrollan una nueva generación de tarjetas. Este avance reemplaza el número de seguridad por un lector de huella dactilar integrado en el mismo plástico.

¿Cómo funciona este sistema? El usuario acerca su tarjeta al lector o Posnet de la forma habitual. Luego, en lugar de tipear una clave numérica, simplemente coloca su dedo sobre un pequeño sensor cuadrado ubicado en la superficie de la tarjeta.

De esta manera, la transacción se valida al instante. La huella dactilar nunca se transfiere al comercio ni viaja a los servidores del banco, un aspecto crucial para garantizar la privacidad total de los datos personales.

Prueba piloto de una tecnología biométrica

Esta innovación es exclusivamente una prueba piloto circunscrita al territorio francés. Hasta el momento, no existe un plan oficial ni fechas tentativas para su implementación en la Argentina o en el resto del mundo. La adopción global dependerá pura y exclusivamente de los resultados de este experimento inicial en Europa.

El auge de los pagos electrónicos trae ventajas evidentes, pero también abre nuevas puertas a los ciberdelincuentes. Frente a este escenario, la industria financiera necesita métodos de validación robustos.

La biometría aporta una capa de protección física intransferible. Una contraseña numérica es vulnerable ante miradas ajenas o cámaras ocultas. Una huella digital, por el contrario, pertenece únicamente a su dueño y resulta casi imposible de falsificar. Solo el tiempo dirá si esta sofisticada tecnología cruza el Atlántico para instalarse de forma definitiva en las billeteras locales.