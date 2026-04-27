Mercado Libre rebaja el Samsung Galaxy S25 y lo deja a un precio irresistible

Entre las opciones más buscadas, la nueva generación suma potencia, cámara de 50 MP y compatibilidad con redes rápidas para usuarios exigentes

El Samsung Galaxy S25 de 256 GB apareció con descuento en Mercado Libre. La publicación muestra el equipo en color Icy Blue, con 12 GB de RAM y conectividad 5G.

El precio anterior era de $2.299.999. Ahora figura en $1.643.390, un 28% menos.

La oferta incluye opción de pago en 9 cuotas de $182.598,89. Para un equipo de estas características, el financiamiento puede marcar diferencia al momento de decidir.

Por qué el tamaño de pantalla juega a favor

Este Samsung trae una pantalla de 6,2 pulgadas. No es el panel más grande del mercado, pero tampoco el más chico.

Ese tamaño intermedio lo vuelve cómodo para usar con una sola mano, sin resignar experiencia visual en videos, juegos o navegación. Mientras otros modelos empujan hacia las 6,7 o 6,8 pulgadas, este mantiene un formato que no complica el uso diario.

Para quienes priorizan portabilidad sin perder calidad de pantalla, la medida funciona.

Memoria interna que aguanta el ritmo

El equipo llega con 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM. Esa combinación permite guardar miles de fotos, decenas de videos en alta resolución, aplicaciones pesadas y juegos sin saturar el sistema rápido.

Los 12 GB de RAM mantienen fluidez incluso con varias apps abiertas al mismo tiempo. Es una configuración pensada para usuarios que exigen respuesta rápida y no quieren borrar contenido cada semana.

La memoria RAM abundante también mejora el rendimiento en juegos móviles exigentes y en edición de contenido multimedia, dos usos que crecieron fuerte en los últimos años.

Cámaras preparadas para fotos y contenido social

En la parte trasera, el Samsung Galaxy S25 monta una cámara principal de 50 megapíxeles. Al frente, suma otra de 12 megapíxeles.

El sensor trasero responde bien en condiciones de luz variadas. Sirve tanto para fotos cotidianas como para registros más cuidados.

La cámara frontal de 12 MP está pensada para videollamadas, selfies y contenido para redes sociales. Ese último punto pesa cada vez más: muchos usuarios eligen celular según qué tan bien se vean en Instagram, TikTok o YouTube.

Conectividad 5G y NFC para pagos sin contacto

El equipo es compatible con redes 5G. En Argentina, la infraestructura 5G todavía está en expansión, pero tener un celular preparado suma para el mediano plazo.

También incluye NFC, la tecnología que permite pagos inalámbricos con el teléfono. Actualmente, cada vez más comercios aceptan esta modalidad. Tener NFC activo agiliza compras y evita andar con tarjetas físicas encima.

Además, el NFC sirve para conectar rápido con auriculares, parlantes y otros dispositivos compatibles. Es un detalle que mejora la experiencia de uso diario.

Seguridad con doble opción de desbloqueo

El Samsung Galaxy S25 suma desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial. Tener ambas opciones da flexibilidad según la situación.

La huella funciona bien cuando tenés las manos libres. El reconocimiento facial es más rápido si llevás guantes o las manos ocupadas.

Esa doble capa de seguridad ya es estándar en gamas altas. Protege información personal, aplicaciones bancarias y datos sensibles almacenados en el teléfono.

El equipo también figura como liberado. Eso significa que podés elegir cualquier compañía telefónica sin restricciones. Para quienes quieren cambiar de operador o viajar con chip internacional, es ventaja.

Cuánto cuesta y cómo pagarlo

Según la publicación en Mercado Libre, el Samsung Galaxy S25 5G de 256 GB estaba en $2.299.999. Ahora figura en $1.643.390.

La diferencia es de $656.609, lo que representa un 28% de descuento sobre el precio anterior.

Con esa rebaja, el equipo queda posicionado en un rango más accesible para quienes buscan gama alta sin estirar el presupuesto hasta los $2 millones o más. La opción de cuotas (9 pagos de $182.598,89) también ayuda a distribuir el gasto.

Con pantalla de 6,2 pulgadas, 256 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM, cámara de 50 MP y conectividad 5G, el Samsung Galaxy S25 se ubica entre las ofertas más completas de Mercado Libre en este momento.