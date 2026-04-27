Desde abril rigen nuevos valores para los planes residenciales de Starlink, mientras bajan algunos equipos y crece la saturación en zonas críticas

Las telecomunicaciones en la Argentina atraviesan una transformación acelerada, en especial en aquellas zonas donde la infraestructura terrestre sigue siendo limitada. En ese escenario, Starlink, el servicio de Internet satelital de la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, comunicó una actualización integral de su esquema tarifario para usuarios en el país.

El ajuste rige desde abril de 2026 y constituye el primer movimiento relevante desde la estabilización de abonos de agosto de 2024. La medida combina factores locales (inflación persistente) con una estrategia global de segmentación para administrar demanda.

La red muestra señales de saturación en puntos críticos como el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad de Córdoba, la provincia de Tierra del Fuego y los yacimientos petroleros y de gas de Vaca Muerta en Neuquén. Aun así, la adopción es masiva: el servicio supera los 700 mil abonados, crece a un 2% semanal, y posiciona a la Argentina como uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel global.

Nuevas tarifas de Starlink: cuánto suben los planes y cómo impacta la prioridad de red

Para los hogares, la oferta de Starlink se ordena en dos categorías principales. El plan Residencial Estándar, la opción de mayor rendimiento, pasa a costar 65.000 pesos mensuales, frente a los 56.100 pesos vigentes hasta marzo: un incremento nominal superior al 15%.

La variante Residencial Lite, orientada a usos menos intensivos, sube de 38.000 a 45.000 pesos por mes. La diferencia entre ambos planes no es solo el precio: Starlink administra el tráfico con un esquema de "prioridad de red" en horas pico (habitualmente entre las 20.00 y las 22.00).

En términos prácticos, el plan Estándar conserva prioridad alta y suele sostener velocidades superiores a 200 Mb/s. En Lite, la menor prioridad durante congestión puede traducirse en rangos de 50 a 100 Mb/s cuando la celda está muy demandada

Planes itinerantes: precios diferenciados para movilidad

Para quienes necesitan conectividad en movimiento, el servicio itinerante mantiene una lógica de precios distinta a la residencial. El plan de 50 GB se ofrece a 44.100 pesos con promoción por seis meses y luego sube a 63.000 pesos. El itinerante sin límite conserva 87.500 pesos, como opción "premium" para uso continuo en ruta.

Para dimensionar el aumento, conviene mirar el contexto macroeconómico del primer cuatrimestre de 2026. Proyecciones de consultoras y del Banco Central estiman una inflación anual en el rango de 24% a 26%. Bajo ese marco, el salto nominal cercano al 16% en los abonos puede leerse como una baja relativa en términos reales si se considera la estabilidad previa de casi dos años.

Equipos: baja la barrera de entrada y aparece el modelo Mini

Mientras suben los abonos de Starlink, el costo del equipamiento muestra una tendencia a la baja. La estrategia apunta a reducir la "barrera de entrada" y sostener la expansión en un país de geografía extensa.

El kit estándar (antena de última generación y router Wi Fi 6) se consigue desde 374.999 pesos, con promociones puntuales que lo ubican aún más abajo según el canal de venta.

La novedad es Starlink Mini, un equipo portátil y de bajo consumo: pasó de 189.000 a 151.200 pesos en promoción, una reducción del 20%. Su formato, apto para transportar en mochila, apunta a trabajadores rurales y nómades digitales que necesitan conexión estable donde no hay infraestructura fija.

Saturación y disponibilidad: recargos, cupos y zonas críticas

El éxito comercial en la Argentina trajo un desafío técnico: congestión en áreas específicas. El caso más extremo es Tierra del Fuego, donde la alta demanda llevó la infraestructura al límite. En esa provincia, dar de alta una nueva antena puede exigir un desembolso inicial de 1.793.400 pesos, cifra que incluye un "recargo por alta demanda" para desincentivar incorporaciones hasta que se amplíe la capacidad satelital.

Un fenómeno similar se observa en el AMBA: usuarios reportan restricciones para contratar planes residenciales estándar y, en algunos casos, recurren transitoriamente a planes itinerantes.

Competencia y alternativas

En ciudades con fibra óptica, Starlink compite contra ofertas agresivas de operadores como Personal o Movistar: planes de 300 megas pueden ubicarse entre 26.000 y 33.000 pesos en promoción, aunque suelen escalar con rapidez cuando terminan los descuentos.

La fortaleza del servicio satelital aparece, sobre todo, fuera de los grandes centros urbanos: en el interior profundo, proveedores inalámbricos rurales o cooperativas llegan a cobrar alrededor de 40.000 pesos por conexiones de baja velocidad y con cortes frecuentes ante clima adverso.

Rendimiento: velocidad, latencia y límites reales

En la práctica, los usuarios reportan velocidades de descarga habituales entre 100 y 250 Mb/s, con picos que superan 400 Mb/s en zonas rurales de baja densidad de antenas. La latencia se estabiliza en torno de 20 a 40 milisegundos en gran parte del país, lo que habilita videollamadas en alta definición y juegos en línea con un desempeño antes impracticable en soluciones satelitales tradicionales.

En regiones de clima extremo, como la Patagonia y la cordillera de los Andes, el servicio suele mostrar mayor resiliencia que tendidos aéreos de fibra, vulnerables a vientos que derriban postes y cortes de tramo. La contracara es que nevadas muy densas o lluvias torrenciales pueden generar micro cortes de pocos segundos.

Limitaciones urbanas: obstrucciones y falsas expectativas

En áreas de alta densidad edilicia, la experiencia suele ser distinta. Usuarios urbanos compraron el equipo con la expectativa de reemplazar una conexión cableada, pero se encuentran con límites físicos: balcones con campo de visión parcial, edificios que bloquean la antena y entornos que degradan el enlace. En ese marco, Starlink apunta a cubrir brechas de infraestructura en territorios aislados y, donde la fibra moderna está disponible, rara vez puede igualar su estabilidad sostenida.

Perspectivas: nueva fase comercial y expansión a otros sectores

De cara a los próximos meses, Starlink anticipa una integración gradual con otros rubros: confirmó planes para ofrecer conectividad Wi Fi dentro de automóviles de pasajeros desde mayo. El aumento de abril de 2026 cierra una etapa de "introducción" y abre una de consolidación, con una base de usuarios ya masiva y una red que sigue expandiéndose.