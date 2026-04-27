La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana. Para el entramado empresarial argentino, ya funciona como motor de eficiencia y brentabilidad

La transformación digital en la Argentina acelera pese a la turbulencia macroeconómica. En el día a día, los equipos directivos lidian con el desafío de sostener márgenes. En ese contexto, la automatización aparece como una herramienta de supervivencia: los sistemas inteligentes prometen optimizar procesos internos y de cara al cliente. Integrar tecnología ya no es un diferencial aspiracional: pasó a ser una condición de competitividad.

En ese mapa, Zoho se consolidó como un jugador relevante. Esta empresa acumula tres décadas en el desarrollo software para negocios. Su propuesta se apoya en una suite unificada de más de 60 aplicaciones bajo un esquema de software como servicio (SaaS, sigla en inglés). La privacidad es un principio central: esta compañía opera centros de datos propios a nivel global y diseñó su infraestructura para impedir el rastreo por parte de terceros.

Tres claves detrás de los casos de éxito

Adoptar tecnología exige método. Carla García, directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de Zoho, sigue de cerca la evolución del mercado latinoamericano y compartió, en una entrevista con iProfesional, patrones comunes en las compañías argentinas que logran resultados. En esos casos, la IA se apoya en objetivos concretos y métricas claras.

Para García, el primer rasgo de las empresas que avanzan con éxito es el foco: "Vemos que las empresas argentinas que ya han comenzado a sacar provecho de la IA comparten tres patrones claros. El primero es que la adoptan inicialmente para solucionar un problema de negocio concreto, como reducir los tiempos de cobro, optimizar inventarios o mejorar la tasa de respuesta a sus clientes".

El segundo pilar es aprovechar mejor los propios datos. En la operación diaria, la información se acumula en el administrador de relaciones con los clientes (CRM, sigla en inglés), en las herramientas de soporte y en los sistemas contables. Zia, el asistente de IA de Zoho, analiza ese historial para detectar tendencias y sugerir acciones específicas.

La tercera clave es la agilidad: las organizaciones más avanzadas usan estas herramientas para medir resultados en tiempo real y decidir más rápido.

¿Por qué fracasan muchas implementaciones de IA?

En el otro extremo aparecen las inversiones que no rinden. En general, los tropiezos se explican por decisiones que van a contramano de una estrategia: compras de software sin un objetivo definido desde el arranque, datos desordenados y repartidos en planillas que no se hablan entre sí, lo que limita a los algoritmos de análisis predictivo, y expectativas de retorno inmediato sin antes ordenar y estructurar las bases de información.

Carla García

IA contextual: una vía realista para crecer

Para muchas pymes argentinas, el presupuesto es limitado. Montar un sistema analítico propio suele requerir inversiones millonarias, equipos especializados, hardware de alto rendimiento y meses de desarrollo, recursos que en la práctica no están disponibles. Por eso, una alternativa más viable es aplicar "IA contextual" .

Zia, la propuesta de Zoho, es un ejemplo de ese enfoque. El asistente analiza cómo interactúan los clientes con los correos, clasifica llamadas y revisa la navegación en sitios web. Con esos datos, genera recomendaciones operativas, sugiere oportunidades de venta cruzada y señala qué acuerdos tienen más chances de cerrarse.

García remarcó el efecto del SaaS: "El modelo de software como servicio permite que una pyme acceda a las mismas capacidades que una gran corporación". En la práctica, la herramienta incorpora el historial operativo diario y evita que la empresa tenga que salir a contratar especialistas en aprendizaje automático: se paga una tarifa por uso. En un país donde muchas pymes enfrentan barreras para innovar por falta de perfiles calificados, el esquema resulta clave.

Escalar operaciones sin disparar costos

La recesión redujo las inversiones digitales en los últimos meses. Aun así, la automatización funciona como un "multiplicador" de capacidad. Y, frente a la volatilidad local, el pago mensual sin ataduras de largo plazo suma flexibilidad.

En la operación diaria, estas plataformas absorben volúmenes de tareas que antes demandaban sumar personal. El asistente virtual clasifica automáticamente pedidos de soporte, propone respuestas, gestiona autorizaciones internas y genera reportes sin intervención humana. Así, una pyme puede subir productividad y ampliar mercado sin sumar costos fijos salariales.

Más acceso: IA sin código y perfiles no técnicos

La falta de talento con experiencia técnica pesa fuerte en las empresas argentinas. Zoho busca responder con lanzamientos como Zia Agent Studio y Creator, pensados para configurar funciones analíticas sin depender de perfiles especializados.

Según explicó García, el proceso apunta a simplificarse al máximo: "Con Zia Agent Studio, cualquier usuario puede crear agentes de IA personalizados mediante lenguaje natural con indicaciones o prompts, sin necesidad de escribir una sola línea de código". La herramienta ofrece acceso directo a cientos de acciones predefinidas.

Con ese enfoque, un gerente comercial puede automatizar reglas para calificar leads según su comportamiento online. En recursos humanos, es posible filtrar currículos con instrucciones simples en texto. La lógica es directa: el usuario describe la necesidad con sus palabras y el sistema arma el flujo. La meta es acercar predicciones y automatizaciones a todas las áreas, no sólo a los equipos técnicos.

Privacidad y cuidado de los datos

Mientras el debate global sobre inteligencia artificial pone el foco en la transparencia y el uso ético de datos sensibles, Zoho sostiene desde sus orígenes una postura rígida sobre privacidad. La compañía afirma que no vende información de sus clientes.

La conexión con servicios externos como ChatGPT queda bajo decisión optativa del usuario. En paralelo, la empresa desarrolla su propio modelo, Zia LLM, y mantiene los datos alojados en servidores propios.

La ejecutiva detalló la política de resguardo: "Zia LLM mantiene los datos dentro de los servidores de Zoho, sin entregar información de nuestros clientes a proveedores externos. Nuestro modelo tampoco se entrena con datos de los consumidores". La firma dice operar con estándares globales de cumplimiento, auditorías continuas y certificaciones internacionales. Bajo ese marco, cualquier normativa que adopte el país encontraría a la empresa alineada como socio tecnológico.

Retención: análisis de sentimiento y alertas

En un mercado cada vez más competitivo, retener clientes es decisivo. Zia analiza en tiempo real correos, reclamos y chats, e identifica el tono y el estado de ánimo en cada interacción. Con esa lectura, los equipos de soporte pueden priorizar casos críticos y desactivar conflictos a tiempo. Para la gestión, se vuelve más fácil detectar señales de frustración y actuar rápido.

El sistema también marca anomalías operativas. Puede notificar caídas abruptas en ventas o saltos repentinos en reclamos, y habilitar una reasignación temprana de recursos hacia las áreas más presionadas. En contextos volátiles, la fidelización se vuelve un imperativo económico, y la analítica predictiva puede marcar una brecha competitiva.

Trabajo y automatización: qué cambia para los equipos

La adopción masiva de estas soluciones impacta de lleno en el empleo. Tareas como carga de datos, facturación repetitiva, archivo de documentación y primer filtrado de postulantes se automatizan a ritmo sostenido. Los roles estrictamente operativos son los más expuestos. A la vez, el cambio libera tiempo para actividades de mayor valor intelectual.

Con 2026 llegaron nuevas demandas para los perfiles profesionales: las compañías buscan personas capaces de orquestar tecnología y diseñar procesos más eficientes. García lo sintetizó así: "No necesitas ser programador, pero sí necesitas entender cómo funciona un agente de IA, cómo formular las indicaciones correctas y cómo evaluar si el resultado es confiable". En paralelo, liderazgo, comunicación y lectura analítica siguen siendo diferenciales humanos, mientras los mandos medios y altos reconfiguran su rol hacia la gestión de entornos automatizados.

Qué debería hacer la alta dirección

En la cúpula directiva persiste la duda: preservar caja o invertir en tecnología en medio de la inestabilidad. Pero, en muchos casos, innovar no es un gasto sino una palanca para producir más con menos recursos.

La vocera de Zoho planteó tres movimientos para los decisores. Primero, empezar chico: automatizar un único proceso crítico puede mostrar resultados en pocas semanas con inversión acotada.

Segundo, elegir plataformas unificadas, porque las herramientas aisladas dificultan escalar y encarecen la operación. Y tercero, no esperar "la estrategia perfecta": las empresas más sólidas prueban, miden y ajustan de manera continua.

La hoja de ruta regional

El frente de producto también trae novedades para el público hispanohablante. La compañía mostró avances que buscan convertir a la asistente virtual en una capa de inteligencia transversal a toda la plataforma.

En la región, las pymes podrán acceder a modelos de lenguaje pequeños y medianos optimizados para uso empresarial, lo que apunta a evitar que los altos costos de cómputo se trasladen al cliente. También hay avances en lo lingüístico: dictado y reconocimiento de voz ya se entrenan para escenarios regionales de ventas y soporte. "Esperamos contar con Zia totalmente en español antes de que termine este año", proyectó García.

En paralelo, Zoho impulsa un modelo de lenguaje orientado al razonamiento para coordinar el trabajo entre agentes automatizados. En ese ecosistema, los desarrolladores de la región disponen de más de 40 opciones preconstruidas: el usuario plantea el problema en lenguaje cotidiano y la plataforma devuelve una respuesta técnica. Además, especialistas argentinos pueden publicar soluciones propias, pensadas desde América latina para necesidades locales.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana. Para el entramado empresarial argentino y latinoamericano, ya funciona como motor de eficiencia, rentabilidad y competitividad en un mercado global cada vez más exigente.