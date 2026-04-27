El nuevo reporte de Binance Research mapea la transformación estructural del sistema financiero global. Los detalles de las nuevas tendencias

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, publicó su nuevo reporte temático titulado "La Convergencia de DeFi, TradFi y CeFi" , un análisis exhaustivo sobre cómo las Finanzas Tradicionales (TradFi), las Finanzas Centralizadas (CeFi) y las Finanzas Descentralizadas (DeFi) están fusionándose en un ecosistema financiero integrado.

El informe documenta el tránsito desde el trading cripto como actividad aislada hacia la consolidación de servicios financieros de stack completo, con implicaciones directas para consumidores, empresas e instituciones en toda América Latina.

Entre los datos más relevantes del reporte se destaca:

Crecimiento del 223,5% interanual en el uso de tarjetas cripto, con un promedio mensual del 11% en los últimos doce meses, reflejo de una demanda creciente por soluciones de gasto cotidiano en criptomonedas.

De 5 a 360 stablecoins con marca propia en 2026 , impulsadas por nuevos marcos regulatorios que permiten a empresas de distintos sectores emitir y monetizar stablecoins para liquidación instantánea.

Crecimiento del 44% interanual en ingresos cripto de plataformas financieras integradas, donde las transacciones en activos digitales representaron el 34% del total de ingresos por transacciones en el año fiscal 2025 (US$901M).

Aumento del 300% en el volumen de futuros perpetuos los fines de semana (enero-marzo 2026), alcanzando el 38% del volumen de días hábiles, evidencia de la demanda por mercados disponibles de forma continua.

Expansión de los modelos CeDeFi híbridos: los préstamos basados en vaults en DeFi ascendieron al 22,2% en 2026, a medida que las instituciones adoptan estructuras que combinan eficiencia cescentralizada con gestión de riesgo y cumplimiento normativo.

Declaración

"Estamos ante una transformación estructural del sistema financiero, no ante un ciclo más. La convergencia entre TradFi, CeFi y DeFi no es una tendencia marginal. En América Latina, donde la adopción cripto crece de forma sostenida y la demanda por servicios financieros accesibles es alta, esta evolución tiene un impacto concreto. El saldo es positivo: más opciones, mayor eficiencia y una infraestructura más robusta para usuarios e instituciones", señala Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.