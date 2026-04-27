La startup que busca crear clones humanos sin cerebro y ya atrae millones de inversión

Un desarrollo tecnológico permite crear organismos de repuesto para salvar vidas, pero genera inquietud sobre los límites de la medicina y la ética

R3 Bio existe. Tiene oficinas en Richmond, California. Y lleva años trabajando en un proyecto que suena a guion de película distópica: crear cuerpos humanos clonados sin cerebro que funcionen como reserva biológica de órganos.

La empresa opera a puerta cerrada. Pero una investigación de MIT Technology Review destapó sus planes reales. Y lo que encontró va mucho más allá de lo que R3 Bio cuenta públicamente.

Detrás de esta idea está John Schloendorn, fundador de la compañía y creador del término que define el proyecto: clones sin cerebro. Su propuesta es generar réplicas biológicas completas de una persona, diseñadas genéticamente para carecer de estructura cerebral, que servirían como fuente perfecta de órganos inmunológicamente compatibles.

El plan no termina ahí. Schloendorn ha explicado en reuniones privadas con fondos de inversión y foros especializados del sector de la longevidad que el objetivo final es aún más radical. Se trata de lo que la empresa denomina "reemplazo corporal total": trasplantar un cerebro completo a uno de esos cuerpos vacíos.

Esa ambición sitúa el proyecto en un territorio donde la ciencia y la fantasía se confunden. Pero hay inversores que le pusieron dinero real.

Qué dice R3 Bio cuando le preguntan y qué revela su carta interna

La versión oficial que R3 Bio ofrece cuando alguien pregunta es bastante diferente. La empresa se presenta como una compañía centrada en crear "sacos de órganos" de primates no sintientes. Los describe como alternativa a los modelos animales que la industria farmacéutica usa en ensayos clínicos.

Esa fachada esconde una hoja de ruta más radical. MIT Technology Review accedió a una carta interna de 2023 que plasma los verdaderos planes de la compañía. El documento confirma que el proyecto apunta a la clonación humana y al trasplante de cerebro completo.

En septiembre de 2023, Schloendorn dio una charla en Boston durante un encuentro llamado Abundance Longevity. La sesión se tituló "Full Body Replacement" y en ella habló abiertamente de investigación animal y del uso de clones como almacén de repuestos biológicos. Preguntados después por ese contenido, los responsables de R3 Bio respondieron que su equipo "se reserva el derecho a mantener conversaciones hipotéticas sobre futuros posibles".

Una respuesta que sin negar nada lo confirmaba casi todo.

Quién puso millones en esta apuesta y qué dice de ellos

Tres nombres aparecen vinculados a la financiación de R3 Bio. Los tres dicen mucho sobre el tipo de apuesta que representa este proyecto.

Tim Draper figura como uno de los inversores. El multimillonario estadounidense es conocido por haber metido dinero en empresas que parecían una locura antes de convertirse en gigantes tecnológicos. Su presencia en R3 Bio le da al proyecto una pátina de legitimidad dentro del ecosistema de capital de riesgo.

Los otros dos inversores son Immortal Dragons, un fondo con base en Singapur, y LongGame Ventures, una firma dedicada a tecnologías de extensión de la vida. Ambos operan en el nicho de la longevidad radical, un sector donde las fronteras entre investigación seria y especulación financiera son cada vez más difusas.

Que estos fondos hayan puesto millones sobre la mesa retrata con precisión el momento que atraviesa la industria de la longevidad. Es un sector donde proyectos que hace diez años habrían sido descartados como fantasía hoy consiguen financiación real.

Qué tan viable es científicamente y dónde están los límites reales

Los datos muestran que R3 Bio no ha clonado hasta ahora nada más grande que un roedor. No hay pruebas de que haya producido ningún "saco de órganos" funcional. Y mucho menos un clon humano.

Las distancias técnicas son enormes. Clonar un ratón no es lo mismo que clonar un primate. Y clonar un primate no es lo mismo que clonar un ser humano. Una parte importante de la comunidad científica considera que lo que Schloendorn plantea pertenece más al terreno de la especulación que al de la ciencia con viabilidad real. Las barreras técnicas, éticas y legales hacen que el proyecto resulte inviable en la mayoría de los marcos normativos vigentes.

El trasplante de cerebro completo, por ejemplo, es un procedimiento que nunca se ha realizado en humanos. Las conexiones nerviosas involucradas son de una complejidad que la ciencia actual no puede resolver. Y la clonación humana está prohibida en la mayoría de los países del mundo.

Pero R3 Bio sigue operando. Y sigue consiguiendo inversores dispuestos a financiar una idea que, al menos por ahora, pertenece más a la ciencia ficción que a la realidad científica.

Qué dice este proyecto sobre la industria de la longevidad actual

Que alguien haya invertido millones en R3 Bio dice algo sobre el estado actual de la industria de la longevidad. Es un sector donde la línea entre investigación legítima y fantasía tecnológica se ha vuelto borrosa.

Los últimos años trajeron una explosión de startups que prometen extender la vida humana. Algunas trabajan en terapias celulares con bases científicas sólidas. Otras proponen soluciones que rozan la ciencia ficción. Y algunas, como R3 Bio, operan en una zona gris donde la ambición supera por varios cuerpos a la capacidad técnica real.

El dinero fluye hacia proyectos cada vez más especulativos. Y los inversores apuestan a ideas que hace una década habrían sido descartadas de entrada. La promesa de vencer a la muerte genera un mercado donde lo imposible se vende como inminente.

R3 Bio es, en ese sentido, un síntoma. Un proyecto que retrata hasta dónde están dispuestos a llegar algunos sectores de la industria tecnológica en su búsqueda de la longevidad extrema. Y hasta dónde están dispuestos a llegar los inversores que los financian.