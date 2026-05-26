Starlink lanza en Argentina su kit especial para vehículos

Se trata de un producto exclusivo para la Argentina desarrollado para garantizar conectividad en movimiento. Integra Starlink Mini con accesorios.

Starlink comenzó a ofrecer este martes en la Argentina su Mini Car Pack, un kit de Internet satelital móvil diseñado para utilizarse dentro de vehículos y pensado para mantener la conectividad incluso en rutas, zonas rurales o lugares donde la señal de telefonía móvil no existe o suele ser limitada. El nuevo kit ya se encuentra disponible en distribuidores autorizados como Mercado Libre y Cetrogar a un precio de 299.000 pesos.

Se trata de un producto exclusivo para la Argentina desarrollado para garantizar conectividad en movimiento. El Mini Car Pack integra el sistema portátil Starlink Mini con accesorios. Entre ellos, un adaptador de 12V para alimentación eléctrica en autos, camionetas y otros medios de transporte. Además, ofrece velocidades de descarga superiores a 200 Mbps y baja latencia.

Starlink Mini Car Pack

Características del Starlink Mini Car Pack

Modelo: Mini car Bundle

Tipo de antena: Omnidireccional

Color: Blanco

Alcance máximo: 112 metros

Velocidad máxima de transmisión: 300 MBps

Frecuencia: 50 Hz/60 Hz

Material: Polímeros

Potencia: 60 W

Largo del cable: 15 metros

Largo x ancho x altura: 340 cm x 38.5 cm x 79 cm

Peso: 3,5 kilos

No es apto para embarcaciones

Garantía de fábrica: 12 meses

Starlink Mini Car Pack permite conectarse a la energía del vehículo

Promoción en abonos de Starlink

Hasta el 31 de mayo, Starlink ofrece una promoción especial, sin relación con este nuevo pack para vehículos, para clientes residenciales e itinerantes, por el cual el abono mensual se reduce a la mitad en los primeros tres meses en zonas seleccionadas.

Residencial Lite : Hasta 200 Mb/s. El abono mensual en oferta es de $22.500, luego de los tres meses pasa a ser de $45.000.

: Hasta 200 Mb/s. El abono mensual en oferta es de $22.500, luego de los tres meses pasa a ser de $45.000. Residencial : Hasta más de 400 Mb/s. El abono mensual en oferta es de $32.500, luego de los tres meses pasa a ser de $65.000.

: Hasta más de 400 Mb/s. El abono mensual en oferta es de $32.500, luego de los tres meses pasa a ser de $65.000. Itinerante : 100 GB: Hasta 300 Mb/s o más durante aproximadamente en una semana de uso típico. El abono mensual en oferta es de $31.500, luego de los tres meses pasa a ser de $63.000.

: 100 GB: Hasta 300 Mb/s o más durante aproximadamente en una semana de uso típico. El abono mensual en oferta es de $31.500, luego de los tres meses pasa a ser de $63.000. Itinerante ilimitado: Hasta más de 300 Mb/s. El abono mensual en oferta es de $70.000, luego de los tres meses pasa a ser de $140.000.

La Argentina, un mercado clave y un laboratorio de usos para Starlink

A dos años de su desembarco oficial, la Argentina se consolida como un mercado estratégico para Starlink, donde ya concentra más de 700.000 clientes, el 25% de su total en América latina. Con un crecimiento semanal del 2% en suscriptores, el servicio proyecta alcanzar el millón de clientes para fin de año.

Lo singular del mercado argentino es el uso que se le da al servicio: a diferencia de su concepción original para áreas remotas, el 70% de los clientes argentinos emplea Starlink como una conexión fija y domiciliaria para teletrabajo, entretenimiento y educación.

La empresa se distingue por la flexibilidad de sus planes, la calidad de su servicio y una estrategia de difusión atípica, basada en el boca a boca y sus distribuidores oficiales, sin recurrir al marketing tradicional o influencers.

Un anuncio que subraya la importancia del país fue el lanzamiento exclusivo en febrero del kit Mini X Home, que ya cuenta con unos 45.000 usuarios y es más económico que la versión 4 del Mini, ofreciendo hasta 200 MBps.

Starlink Mini Car Pack incluye accesorios oficiales de la marca

El Mini Car Pack: Internet en movimiento

El nuevo Mini Car Pack consiste en el kit Mini junto con adaptadores oficiales que permiten conectarlo a la alimentación del vehículo. Su precio es idéntico al del kit Mini tradicional: $299.999.

El objetivo de Starlink es un segmento masivo: se estima que en la Argentina circulan 13 millones de vehículos, 3 millones de vehículos comerciales y 300.000 unidades rurales (principalmente maquinaria agrícola).

Más de 15 millones de estas unidades carecen de conectividad más allá del celular del conductor, en un país con más de 60 millones de líneas móviles activas.

La apuesta principal es cubrir las necesidades de vehículos que transitan por rutas y entre más de 1.800 ciudades por carreteras con cobertura móvil deficiente o saturada. El kit también busca satisfacer a clientes actuales que ya llevan su Mini en el automóvil para mantener la calidad de conexión.

Con este "bundle" (antena más adaptador), Starlink promueve la idea del vehículo como un centro de Internet (hub), replicando el modelo observado en cientos de escuelas rurales que brindan conectividad a las familias de sus alumnos.

Cable oficial de Starlink Mini Car Pack

Contexto

La irrupción de Starlink en la Argentina, más que un simple avance tecnológico, representa un cambio de paradigma en la conectividad nacional. Con su promesa de Internet satelital de órbita baja (LEO), ultrarrápido y con una latencia mínima, la plataforma de SpaceX, la empresa del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, se convirtió en una herramienta vital para sectores históricamente desatendidos, desde el corazón de la producción rural hasta las remotas comunidades patagónicas.

La portabilidad de Starlink cautiva, además, a la creciente población de nómadas digitales y viajeros frecuentes, transformando la cabina de los vehículos en oficinas móviles con acceso a la red global en cualquier punto de la geografía argentina.

Sin embargo, esta transformación de la conectividad vehicular desató un conflicto legal directo, que pone a prueba la Ley Nacional de Tránsito y, lo que es más crucial, la seguridad vial. El centro de esta disputa es el uso imprudente e ilegal de los dispositivos, como la compacta antena Starlink Mini, al ser instalada en el habitáculo del vehículo.

El objetivo de este kit de Starlink es permitir que los usuarios transformen sus vehículos en verdaderos "hubs de Internet móvil" de alta velocidad sin que esto implique una violación de la Ley de Tránsito o un compromiso con la seguridad de los ocupantes y terceros.

La llegada inminente de los satélites de tercera generación (V3) de SpaceX, que prometen un aumento de 20 veces en la capacidad de tráfico y velocidades futuras de Starlink que podrían alcanzar 1 GBps, augura un salto cuántico en la conectividad móvil. No obstante, el mensaje final es unánime: la máxima eficiencia de la tecnología de Starlink debe ir de la mano con la máxima seguridad vial.

Adaptador oficial del Starlink Mini Car Pack

La tecnología de Starlink es una fuerza de transformación para la conectividad argentina. Sin embargo, la seguridad vial es un principio legal innegociable. Para capitalizar sus beneficios sin enfrentar multas de hasta $400.000, la retención del vehículo o, en el peor escenario, la pérdida de la cobertura del seguro ante un accidente, la antena siempre, bajo cualquier circunstancia, debe ser instalada en el exterior del habitáculo.