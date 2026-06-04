Google implementó una herramienta clave en el ecosistema Android para combatir el fraude telefónico, una de las modalidades delictivas que más creció en el último tiempo. A través de una actualización en su aplicación nativa de Teléfono, el sistema operativo ahora es capaz de identificar y alertar sobre llamadas sospechosas que simulan provenir de nuestra propia lista de contactos.

La técnica, conocida en la jerga informática como *spoofing*, consiste en manipular el identificador de llamadas para que en la pantalla de la víctima aparezca el nombre de un familiar, amigo o compañero de trabajo. Los delincuentes recurren a esta estrategia debido al bajo porcentaje de respuestas que obtienen cuando utilizan números desconocidos. Además, la masificación de herramientas de inteligencia artificial les permite clonar voces en tiempo real, lo que aumenta la efectividad del engaño.

La nueva función de seguridad opera mediante una verificación digital cruzada. Cuando ingresa una comunicación, el sistema constata si el paquete de datos proviene efectivamente del dispositivo móvil de la persona registrada en la agenda. Si detecta inconsistencias o señales de manipulación, despliega una advertencia en la pantalla que le sugiere al usuario interrumpir la comunicación de inmediato.

Esta capa de protección extra se procesa de forma local en el celular y respeta la privacidad de las conversaciones. Para que este escudo digital funcione de manera correcta, requiere que tanto el emisor como el receptor utilicen la aplicación de Teléfono de Google y cuenten con un dispositivo compatible con Android 12 o versiones superiores.

Las 5 trampas digitales más peligrosas en en Argentina

Una de las amenazas más persistentes es el fraude de las ofertas irresistibles. Los delincuentes crean sitios web falsos que imitan a grandes cadenas de electrodomésticos o tiendas de indumentaria, promocionando descuentos de hasta el 80% que solo duran pocas horas. Al ingresar los datos de la tarjeta de crédito para aprovechar la supuesta oportunidad, el usuario le entrega las llaves de sus finanzas al atacante. Estos enlaces suelen llegar por anuncios en redes sociales o mensajes directos.

En segundo lugar, el engaño de la entrega de paquetes creció exponencialmente. Se recibe un mensaje de texto o un correo electrónico, supuestamente de empresas de correo como Correo Argentino, Andreani o DHL, indicando que hay un envío pendiente de entrega por falta de pago de una tasa mínima. El objetivo es que la víctima haga clic en un enlace que descarga un software malicioso o que complete un formulario con datos sensibles.

El tercer método es el secuestro de cuentas de WhatsApp. Mediante una llamada o un mensaje, los estafadores solicitan un código de seis dígitos bajo el pretexto de una validación de turnos médicos, una encuesta de salud o incluso el soporte técnico de la aplicación. Una vez que obtienen ese código, el usuario pierde el acceso a su cuenta y el delincuente comienza a pedir dinero prestado a todos sus contactos, simulando una emergencia financiera.

Por otro lado, las estafas con reservas de vacaciones están a la orden del día. Se publican departamentos o casas de veraneo en la costa o el sur a precios muy competitivos en grupos de Facebook o plataformas no verificadas. Los estafadores piden una seña inmediata por transferencia bancaria para asegurar el lugar. Una vez hecho el depósito, el perfil desaparece y la propiedad, en la mayoría de los casos, ni siquiera existe. Finalmente, los falsos sorteos de fin de año por aniversarios de marcas conocidas circulan por grupos de WhatsApp, buscando recolectar datos para bases de spam o futuras estafas.

Recomendaciones de seguridad para proteger tus cuentas bancarias

Para evitar caer en estas redes, la primera regla de oro es la desconfianza ante lo inesperado. Ninguna entidad bancaria ni organismo oficial solicitará claves, códigos de seguridad o datos personales a través de un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica. Si recibís un pedido de ayuda económica de un conocido, siempre es fundamental llamar por celular a esa persona para verificar su identidad antes de realizar cualquier movimiento de dinero.

Es vital activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones posibles, especialmente en WhatsApp y redes sociales. Esta capa extra de seguridad impide que, aunque alguien consiga tu código inicial, no pueda acceder a tu cuenta sin una clave adicional que solo vos conocés. Además, evitá hacer clic en enlaces que lleguen por correos electrónicos de remitentes desconocidos o que tengan errores de ortografía, ya que suelen ser señales claras de phishing.

Por último, al realizar compras online, verificá siempre que la URL del sitio sea la oficial y que el navegador muestre el candado de seguridad. En el caso de alquileres temporarios, intentá utilizar plataformas que garanticen el pago protegido y no realices transferencias directas a cuentas desconocidas sin haber chequeado referencias previas o haber realizado una videollamada para constatar la veracidad del oferente.