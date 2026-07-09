Los celulares Samsung, Motorola, Xiaomi que conviene comprar por Mercado Libre

La compra inteligente de un celular en Mercado Libre no se define solo por megapíxeles, cantidad de núcleos o nombres comerciales llamativos

Comprar un celular nuevo en la Argentina ya no es una decisión rápida. Entre precios que cambian, promociones bancarias y fichas técnicas cada vez más parecidas, los usuarios comparan más antes de poner la tarjeta. En ese mapa, Mercado Libre funciona como una vidriera central para entender qué buscan los argentinos cuando llega la hora de renovar el celular.

La primera regla para evitar dolores de cabeza es simple: priorizar publicaciones de celulares en tiendas oficiales. Ese filtro reduce riesgos de fraudes, problemas con la garantía o equipos sin compatibilidad local. También ayuda a confirmar que el cargador, si viene incluido, y las bandas de conexión respondan a las redes disponibles en el país.

La oferta de celulares se ordena en tres grandes perfiles de compra: quienes buscan gastar lo menos posible, quienes apuntan al equilibrio entre precio y prestaciones, y quienes quieren lo más potente sin mirar tanto el costo final.

Celulares económicos: batería, memoria y precio antes que potencia

El primer grupo reúne a quienes necesitan un celular confiable para el uso diario y tienen un límite de gasto bien definido. En general, esta franja se mueve por debajo de los 350.000 pesos. La prioridad no pasa por celulares con cámaras de nivel profesional ni por procesadores de alto rendimiento, sino por autonomía, almacenamiento suficiente y buen desempeño en WhatsApp, redes sociales, navegación web y video.

Hasta hace pocos años, muchos celulares baratos quedaban cortos de memoria al poco tiempo. Hoy, el piso razonable en las tiendas oficiales ya se ubica en los 128 GB de almacenamiento interno, una mejora clave para guardar fotos, aplicaciones y videos sin borrar archivos cada semana.

En este segmento, el Motorola Moto G15 aparece entre los celulares más buscados. Combina una pantalla de 6,7 pulgadas con una batería preparada para superar una jornada completa de uso. Su versión de 128 GB ronda los 299.999 pesos. Entre los puntos más valorados aparece el NFC, útil para pagos digitales y carga de tarjetas de transporte, una función que pesa cada vez más en la compra.

Samsung compite en la entrada con el Galaxy A06, disponible desde 224.999 pesos en su configuración básica. Un escalón más arriba aparece el Galaxy A16 de 128 GB, con valores cercanos a los 319.999 pesos en canales autorizados. La marca sostiene su atractivo por una interfaz sencilla y por una política de soporte con parches de seguridad durante varios años, algo relevante para quienes planean conservar el celular.

Xiaomi completa la pelea con sus celulares Redmi 14C y 15C. Su apuesta pasa por pantallas con mayor tasa de refresco, lo que aporta una sensación más ágil al mover menús y aplicaciones. En Mercado Libre, el Redmi 15C con 256 GB puede verse cerca de los 303.999 pesos en tiendas oficiales, con foco en usuarios jóvenes que consumen mucho video y necesitan espacio interno.

Gama media: el lugar donde más se define la compra

La gama media de celulares concentra buena parte de la disputa comercial. Allí aparece el usuario que puede estirar el presupuesto y busca un celular con más vida útil. Quiere buena respuesta en multitarea, juegos sin exigencia extrema y cámaras capaces de resolver fotos nocturnas aceptables.

En esta categoría de celulares, las configuraciones más atractivas parten de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Otro punto que gana peso es el 5G, una prestación que prepara el equipo para el despliegue gradual de redes móviles de nueva generación en el país.

Uno de los nombres fuertes es el Samsung Galaxy A17. La versión con 256 GB y conectividad 5G se ofrece a un precio oficial de 510.000 pesos. Su pantalla Super AMOLED mejora el contraste y facilita la lectura bajo luz solar directa, una queja frecuente en celulares más baratos. También suma asistencia fotográfica por software para lograr mejores resultados con poca luz.

Motorola responde con el Moto G56 5G y con celulares de diseño más cuidado. El Moto G56 5G figura en cuentas oficiales a 465.000 pesos en su versión de 256 GB. Más arriba, el Motorola Edge 60 Fusion se ubica como una alternativa fuerte en la gama media alta, con un precio de 524.999 pesos. Sus puntos fuertes pasan por el cuerpo delgado, terminaciones que imitan cuero vegano y carga rápida capaz de recuperar buena parte de la batería en pocos minutos.

En este rango, muchas decisiones se terminan de cerrar por beneficios extra: cuotas sin interés con bancos puntuales, descuentos por tiempo limitado o planes de recambio que permiten entregar un celular usado como parte de pago.

Alta gama: potencia, cámaras e inteligencia artificial en el centro

En la parte más cara del mercado de celulares están los usuarios que buscan el máximo rendimiento disponible. El precio queda en segundo plano frente a la potencia para tareas pesadas, la calidad de materiales y cámaras que puedan reemplazar a una herramienta fotográfica en viajes, trabajo o creación de contenido.

Este invierno, los celulares premium tienen un eje común: funciones de inteligencia artificial integradas al teléfono móvil. Estas |herramientas permiten traducciones en tiempo real, resúmenes de textos extensos y edición avanzada de imágenes, incluso con menor dependencia de la conexión a internet.

En Android, la línea Samsung Galaxy S26 ocupa el centro de la escena. El Galaxy S26 Ultra de 256 GB aparece en la tienda oficial con un valor de referencia de 1.982.679 pesos, mientras que la versión de 512 GB llega a 2.379.999 pesos. Sus principales argumentos son sensores fotográficos de alta resolución, zoom óptico con buena nitidez a distancia y pantallas LTPO que ajustan la tasa de refresco para ahorrar batería.

Entre quienes prefieren celulares de Apple, las líneas iPhone 16 e iPhone 17 mantienen una demanda sostenida en distribuidores y tiendas oficiales autorizadas de la plataforma. Un iPhone 16 Pro de base ronda los 1.799.999 pesos en comercios certificados. Quienes eligen estos celulares suelen priorizar la estabilidad para grabar video, la fidelidad de color de la pantalla y el valor de reventa que conservan en el mercado local.

Qué mirar antes de comprar: tres señales del mercado de celulares

El comportamiento de los usuarios en Mercado Libre permite detectar tres variables que pesan cada vez más al comparar modelos:

Más resistencia en gamas accesibles : las certificaciones contra agua y polvo ya no aparecen solo en celulares caros. Varios modelos de entrada y gama media suman protección para accidentes cotidianos.

: las certificaciones contra agua y polvo ya no aparecen solo en celulares caros. Varios modelos de entrada y gama media suman protección para accidentes cotidianos. Cargadores fuera de la caja : en gamas media alta y alta, la ausencia del bloque de carga ya es frecuente. Conviene revisar la publicación antes de comprar, porque ese accesorio puede modificar el gasto final.

: en gamas media alta y alta, la ausencia del bloque de carga ya es frecuente. Conviene revisar la publicación antes de comprar, porque ese accesorio puede modificar el gasto final. Entrega rápida como factor de decisión: ante celulares parecidos, muchos compradores eligen la publicación que promete entrega en el día o al día siguiente. La logística pesa casi tanto como el precio.

La compra inteligente no se define solo por megapíxeles, cantidad de núcleos o nombres comerciales llamativos. El punto central es identificar el uso real: redes y mensajería, fotos, juegos, trabajo móvil o creación de contenido. Con ese filtro, Mercado Libre ofrece opciones de celulares para distintos presupuestos, siempre que la búsqueda pase por canales oficiales y publicaciones con respaldo local.