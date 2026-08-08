Carrefour ofrece celulares en 12 cuotas sin interés y estos son los modelos y precios

Algunos de los celulares relevados por iProfesional en Carrefour también muestran un descuento adicional por pago en una cuota.

Comprar un celular nuevo exige revisar con atención el precio, la financiación y las prestaciones. Carrefour ofrece modelos seleccionados en hasta 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito. El plan permite distribuir el pago durante un año, aunque los precios y beneficios pueden cambiar. Antes de comprar conviene comprobar la vigencia de la promoción, el vendedor, el stock y las condiciones de entrega.

Qué se necesita para pagar en 12 cuotas sin interés en Carrefour

La financiación en 12 cuotas sin interés está asociada a Mi Carrefour Crédito, la tarjeta emitida por el Banco de Servicios Financieros. Algunos de los siguientes celulares relevados por iProfesional en la tienda en línea de Carrefour en la primera semana de agosto de 2026 también muestran un descuento adicional por pago en una cuota.

Como las condiciones pueden variar según el celular, es importante revisar el detalle publicado junto a cada equipo antes de confirmar la operación. La siguiente lista de celulares en hasta 12 cuotas sin interés en la tienda en línea de Carrefour Argentina está ordenada con criterio alfabético:

Infinix Hot 60i para sumar 256 GB al menor precio de la lista

Con un precio publicado de $529.900, el Infinix Hot 60i apunta a quienes buscan capacidad de almacenamiento sin subir demasiado el presupuesto. Incluye un procesador MediaTek Helio G81, 8 GB de RAM y 256 GB de espacio interno ampliable mediante tarjeta microSD.

La pantalla IPS LCD de 6,7 pulgadas tiene resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. La cámara principal de 48 megapíxeles está destinada a fotos cotidianas, especialmente con buena luz.

Lo mejor : Ofrece protección IP54 contra polvo y salpicaduras, batería de 5000 mAh y tecnología 4.5G UltraLink para mejorar la estabilidad de la conexión en zonas con señal débil.

: Ofrece protección IP54 contra polvo y salpicaduras, batería de 5000 mAh y tecnología 4.5G UltraLink para mejorar la estabilidad de la conexión en zonas con señal débil. Lo que hay que tener en cuenta : La resolución HD+ muestra menos detalle que las pantallas Full HD+ y AMOLED de los demás equipos.

: La resolución HD+ muestra menos detalle que las pantallas Full HD+ y AMOLED de los demás equipos. Para quién conviene: Es el modelo indicado para quienes necesitan mucho espacio para aplicaciones, fotos y videos con un precio contenido.

Motorola Moto G77 para quienes priorizan pantalla, cámara y 5G

Con un precio publicado de $699.000, el celular Motorola Moto G77 combina un procesador MediaTek Dimensity 6400 de ocho núcleos con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esta configuración apunta a un uso fluido de aplicaciones, redes sociales, navegación y tareas simultáneas.

Su pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece resolución de 1272 x 2772 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La cámara trasera reúne un sensor principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica y un ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Lo mejor : Cuenta con conectividad 5G, NFC, parlantes estéreo, batería de 5200 mAh, protección IP64 y compatibilidad con nano SIM y eSIM.

: Cuenta con conectividad 5G, NFC, parlantes estéreo, batería de 5200 mAh, protección IP64 y compatibilidad con nano SIM y eSIM. Lo que hay que tener en cuenta : La grabación llega hasta 1440p a 30 cuadros por segundo y no ofrece video 4K.

: La grabación llega hasta 1440p a 30 cuadros por segundo y no ofrece video 4K. Para quién conviene: Es una opción para quienes consumen series, películas y juegos, valoran una pantalla de alta resolución y necesitan conectividad 5G.

Nubia Neo 3 GT para jugar con 12 GB de RAM y batería de 6000 mAh

Con precio publicado de $689.000, el celular Nubia Neo 3 GT está enfocado en el rendimiento para juegos. Utiliza un procesador Unisoc T9100 de ocho núcleos, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es el modelo con más memoria RAM entre los cinco analizados.

La pantalla OLED de 6,8 pulgadas ofrece resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La cámara principal es de 50 megapíxeles y la frontal, de 16 megapíxeles.

Lo mejor : Su batería de 6000 mAh favorece sesiones prolongadas de juego. Viene con Android 15 e incluye Wi-Fi de doble banda, Bluetooth, GPS y NFC.

: Su batería de 6000 mAh favorece sesiones prolongadas de juego. Viene con Android 15 e incluye Wi-Fi de doble banda, Bluetooth, GPS y NFC. Lo que hay que tener en cuenta : El apartado fotográfico es menos versátil que el de otros modelos porque no incorpora una cámara ultra gran angular.

: El apartado fotográfico es menos versátil que el de otros modelos porque no incorpora una cámara ultra gran angular. Para quién conviene: Es una alternativa para jugadores y usuarios intensivos que priorizan memoria RAM, fluidez y autonomía.

Nubia Neo 3 GT

Samsung Galaxy A36 para grabar en 4K y usarlo durante varios años

Con un precio publicado de $999.000, el Samsung Galaxy A36 es el equipo más caro de la selección. Integra un procesador Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una configuración preparada para multitarea y uso intensivo.

La pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ y 120 Hz. La cámara principal de 50 megapíxeles incorpora estabilización óptica, mientras que el conjunto se completa con un ultra gran angular y una lente macro. La cámara frontal es de 12 megapíxeles.

Lo mejor : Puede grabar video 4K a 30 cuadros por segundo, ofrece 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC. Samsung prevé actualizaciones de software y seguridad hasta 2031.

: Puede grabar video 4K a 30 cuadros por segundo, ofrece 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC. Samsung prevé actualizaciones de software y seguridad hasta 2031. Lo que hay que tener en cuenta: Es la alternativa de mayor precio y pesa 195 gramos, un dato relevante para quienes prefieren celulares livianos.

Es la alternativa de mayor precio y pesa 195 gramos, un dato relevante para quienes prefieren celulares livianos. Para quién conviene: Es apropiado para quienes graban video con frecuencia y quieren conservar el teléfono durante varios años con soporte de software.

Xiaomi Redmi Note 14 para quienes buscan autonomía y pantalla AMOLED

Con un precio publicado de $529.000, el Xiaomi Redmi Note 14 incluye un procesador MediaTek Helio G99 Ultra, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La combinación resulta adecuada para mensajería, trabajo móvil, redes sociales y juegos de exigencia moderada.

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas tiene resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. El vidrio Corning Gorilla Glass 5 suma protección frente a rayones. En fotografía, dispone de una cámara principal de 108 megapíxeles acompañada por dos sensores de 2 megapíxeles.

Lo mejor : La batería de 5500 mAh está pensada para completar una jornada extensa. También conserva el conector de 3,5 milímetros para auriculares, incluye USB-C, Bluetooth 5.3 y lector de huellas bajo la pantalla.

: La batería de 5500 mAh está pensada para completar una jornada extensa. También conserva el conector de 3,5 milímetros para auriculares, incluye USB-C, Bluetooth 5.3 y lector de huellas bajo la pantalla. Lo que hay que tener en cuenta : Los 128 GB pueden quedar cortos para quienes graban muchos videos o instalan juegos pesados.

: Los 128 GB pueden quedar cortos para quienes graban muchos videos o instalan juegos pesados. Para quién conviene: Está orientado a usuarios que buscan buena autonomía, una pantalla AMOLED fluida y conexión para auriculares con cable.

Qué celular conviene comprar según el uso y el presupuesto

La mejor elección depende de la prioridad de cada comprador. El Nubia Neo 3 GT se destaca por sus 12 GB de RAM y la batería de 6000 mAh. El Samsung Galaxy A36 ofrece grabación 4K y soporte de software prolongado. El Motorola Moto G77 sobresale por la resolución de pantalla, la cámara de 108 megapíxeles y el acceso a 5G.

El Xiaomi Redmi Note 14 combina pantalla AMOLED y batería de 5500 mAh por $529.000. El Infinix Hot 60i queda cerca en precio y ofrece 256 GB ampliables, aunque con pantalla HD+. Antes de decidir, conviene verificar el precio final, la cantidad de cuotas disponible, el límite de la tarjeta y si el celular es vendido y entregado por Carrefour o por un tercero.