Para los usuarios, el principal beneficio de Starlink en el celular será disponer de una vía de comunicación en lugares sin cobertura móvil.

Starlink, el servicio de Internet satelital de la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, avanza con Direct to Cell, una tecnología que permite conectar teléfonos móviles comunes con satélites de órbita baja cuando no hay cobertura terrestre. La propuesta apunta a sostener mensajes y comunicaciones de emergencia en rutas, zonas rurales y regiones de difícil acceso sin exigir una antena parabólica ni cambios de equipo.

El despliegue abre discusiones sobre espectro, competencia, seguridad e integración con las redes móviles. Uruguay ya habilitó a Starlink y Amazon Kuiper Uruguay como prestadores de transmisión de datos, mientras la Argentina autorizó nuevas frecuencias para los gateways de Starlink. Esos permisos no significan que el servicio directo al celular tenga una fecha comercial confirmada.

Cómo lleva Direct to Cell señal a lugares sin antenas

Los satélites de Starlink incorporan equipos que funcionan como radiobases de telefonía móvil de cuarta generación (4G) en órbita. Cuando un celular compatible pierde la cobertura de su operador, puede registrarse en la red satelital con la misma tarjeta SIM, siempre que exista un acuerdo comercial y regulatorio en el país.

La conexión inicial suele destinarse a mensajes de texto, ubicación y emergencias. Las llamadas y los datos móviles demandan mayor capacidad satelital y habilitaciones adicionales. La señal se plantea como respaldo de las redes terrestres, no como sustituto inmediato de las antenas convencionales.

La plataforma utiliza estándares LTE. Aun así, la compatibilidad depende del modelo, las bandas admitidas, el software y las condiciones definidas por cada operador. Por eso, no corresponde asumir que cualquier teléfono 4G podrá conectarse desde el primer día.

Qué autorizaciones tienen Starlink y Amazon en Uruguay

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones uruguaya incluyó a Starlink y a Amazon Leo entre los operadores habilitados para transmisión de datos. Las licencias permiten desplegar infraestructura satelital y estaciones terrestres, pero Direct to Cell requiere además definir qué espectro móvil usará y cómo se integrará con las redes locales.

El mercado móvil uruguayo está concentrado en Antel, Movistar y Claro. Starlink necesita asociarse con un operador que posea frecuencias móviles para extender su cobertura desde el espacio. Ese esquema evita que el usuario tenga que contratar una línea separada y permite conservar su número.

La conectividad satelital puede cubrir tramos de rutas y áreas rurales donde instalar radiobases o tender fibra resulta costoso. El desafío regulatorio consiste en aplicar obligaciones equivalentes a prestadores terrestres y satelitales sin bloquear una herramienta útil para emergencias y localidades aisladas.

Cómo compite Amazon Leo con Starlink

Amazon también prepara servicios satelitales para Uruguay mediante Amazon Leo, el nombre que adoptó su proyecto de banda ancha orbital. La compañía adquirió a la empresa Globalstar por unos 11.570 millones de dólares en una operación cuyo cierre está previsto para 2027 y sujeto a aprobaciones regulatorias.

La compra le da acceso a satélites, estaciones terrestres y frecuencias en bandas L y S con autorizaciones internacionales. Amazon presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos un sistema directo al dispositivo de hasta 5.105 satélites, con despliegue previsto desde 2028.

La futura red buscará ofrecer mensajería, voz, datos y conexiones para dispositivos de la Internet de las cosas fuera del alcance de las torres celulares. Amazon indicó que trabajará con operadores móviles, una postura similar a la estructura que Starlink necesita para prestar Direct to Cell.

La pulseada entre los servicios satelitales de los magnates Jeff Bezos y Elon Musk se libra en varios frentes comerciales. Amazon ofrecerá tres tipos de terminales, el Leo Nano, de 7 pulgadas cuadradas y peso liviano, con velocidades de hasta 100 Mbps, el Leo Pro, de 11 pulgadas cuadradas y 2,4 kilos, con 400 Mbps, y el Leo Ultra, de 20 por 30 pulgadas, con hasta 1 Gbps. Esta oferta va a competir de forma directa con los terminales residenciales de Starlink y sus planes de telefonía móvil no terrestre, y obliga a las operadoras tradicionales a repensar sus modelos de negocio.

Qué temas legales debe resolver la conexión satelital

El tráfico que pasa por satélites y estaciones terrestres ubicadas en distintos países obliga a precisar dónde se almacenan y procesan los datos. También deben definirse los procedimientos para cumplir órdenes judiciales, identificar comunicaciones de emergencia y responder ante incidentes de seguridad.

En Uruguay, las intervenciones legales de comunicaciones requieren orden judicial y se canalizan mediante sistemas nacionales. Una red satelital no queda exenta de esas obligaciones, pero su arquitectura transfronteriza exige mecanismos técnicos y acuerdos específicos antes de una habilitación comercial.

Qué muestran las experiencias de Starlink en Chile y Brasil

Chile y Brasil ofrecen dos caminos posibles para integrar el servicio. En ambos casos, la conexión satelital se apoya en acuerdos con operadores móviles y utiliza su espectro para extender la cobertura en lugares sin señal terrestre.

Chile habilitó un despliegue por etapas junto con Entel, primero para mensajes y ubicación y luego para sumar más aplicaciones y prestaciones. Brasil estableció que los operadores satelitales deben asociarse con compañías móviles locales y que el enlace orbital actúe como respaldo cuando se pierde la cobertura terrestre.

Qué falta para el lanzamiento del servicio de Starlink a celulares en Argentina

El Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) emitió en junio la Resolución 372/2026, que autorizó de manera excepcional a Starlink Argentina a utilizar segmentos del rango W para enlaces ascendentes de estaciones terrestres Gateway V5. La medida puede aumentar la capacidad de la red y mejorar el uso del espectro.

La autorización exige prevenir interferencias perjudiciales, respetar los límites de radiaciones no ionizantes y proteger otros servicios que operan en esas bandas. No constituye una habilitación comercial de Direct to Cell ni define una fecha para conectar celulares.

Para lanzar el servicio, Starlink debe cerrar acuerdos con operadores móviles que cuenten con frecuencias en la Argentina. También falta definir la integración técnica, las condiciones de contratación, la atención de emergencias y las obligaciones regulatorias. Personal, Movistar (en proceso de fusión con Personal pero en pausa por medidas del Gobierno) y Claro aparecen como socios posibles, pero no hay acuerdos públicos confirmados.

No existe un cronograma oficial. Las primeras prestaciones podrían limitarse a mensajes de texto y comunicaciones de emergencia. Las llamadas y el acceso a datos dependerán de una mayor capacidad orbital, de equipos compatibles y de nuevas autorizaciones.

Cuánto podría costar y qué celulares serán compatibles

La compatibilidad tampoco está cerrada. Dependerá de las bandas, el software y las decisiones de cada operador. Los usuarios deberán consultar la lista oficial de modelos habilitados cuando se anuncie el servicio local, en lugar de asumir que todos los teléfonos móviles recientes funcionarán.

Qué cambia para usuarios y operadores del Cono Sur

Para los usuarios, el principal beneficio será disponer de una vía de comunicación en lugares sin cobertura móvil. Para los operadores, la red satelital puede ampliar el alcance de sus planes sin construir infraestructura terrestre en cada punto, aunque deberán acordar costos, responsabilidades y calidad de servicio.

La competencia entre Starlink y Amazon Leo puede acelerar las inversiones y ampliar la oferta. El resultado dependerá de las reglas de cada país, los acuerdos con las compañías móviles y el rendimiento real de la conexión en situaciones de baja visibilidad del cielo o alta demanda.