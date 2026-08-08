El celular más vendido en Mercado Libre es el nuevo rey de la gama media y está en oferta

El Galaxy A16 es una alternativa para quienes priorizan pantalla, autonomía, almacenamiento ampliable y soporte prolongado sin subir a la gama alta

Renovar el celular exige mirar mucho más que el precio. En la Argentina, la decisión suele depender de la duración de la batería, el almacenamiento, el tiempo de actualizaciones y las alternativas de financiación.

En ese escenario, el Samsung Galaxy A16 se ubica como el celular más vendido de Mercado Libre en la primera semana de agosto de 2026. La versión 4G con 4 GB de RAM y 128 GB aparece en distintas publicaciones, por lo que el valor final, el descuento y las cuotas pueden cambiar según el vendedor, el color y el medio de pago.

Según relevó iProfesional en la primera semana de agosto de 2026, Mercado Libre ofrecía este celular a un precio de lista de $469.999, pero que con un 41% de descuento bajaba a $276.483,23, y con 10% de descuento adicional si se abona con dinero disponible en Mercado Pago.

Por qué el Galaxy A16 atrae a quienes buscan un celular accesible

El celular apunta a usuarios que necesitan un teléfono móvil para mensajería, redes sociales, streaming, pagos digitales y tareas cotidianas. Su propuesta combina una pantalla de buena resolución, una batería amplia y un plazo de soporte poco habitual en este rango.

También suma protección IP54 frente al polvo y las salpicaduras. Esa certificación no permite sumergir el dispositivo, pero ofrece un resguardo adicional ante la lluvia o pequeños accidentes.

Qué pantalla, diseño y seguridad ofrece el Samsung Galaxy A16

El celular Galaxy A16 tiene un cuerpo de 7,9 milímetros de grosor y pesa 200 gramos. El lector de huellas está integrado en el botón lateral y el equipo también admite desbloqueo facial.

Su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ de 1080 por 2340 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Esto mejora la lectura, el desplazamiento por redes sociales y la reproducción de videos frente a paneles básicos de 60 Hz. El modelo no incluye conector de 3,5 milímetros, por lo que requiere auriculares Bluetooth o USB-C.

Cómo rinde el Galaxy A16 en aplicaciones y juegos

La versión 4G utiliza el procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos, acompañado por 4 GB de RAM. Es una configuración adecuada para WhatsApp, correo electrónico, navegación, video y redes sociales.

También puede ejecutar juegos casuales y títulos populares con ajustes moderados. No está pensado para edición profesional ni para juegos exigentes con gráficos al máximo, pero responde de manera estable en el uso diario.

Cuánto espacio queda libre y cómo se puede ampliar

La configuración más difundida en el país incluye 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Parte de esa capacidad queda ocupada por Android y las aplicaciones preinstaladas, por lo que el espacio disponible al encenderlo es menor al anunciado.

El celular admite tarjetas microSD para guardar fotos, videos y documentos. Como la bandeja puede ser híbrida, conviene revisar la configuración del modelo antes de comprar si se planea usar dos líneas y una tarjeta de memoria al mismo tiempo.

Qué cámaras incluye y qué calidad de video permite

La cámara principal es de 50 megapíxeles y está acompañada por una ultra gran angular de 5 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. Con buena iluminación, el sensor principal brinda imágenes detalladas para redes sociales y uso cotidiano.

La cámara frontal ofrece 13 megapíxeles para selfies y videollamadas. Tanto la cámara trasera como la delantera graban video Full HD a 30 cuadros por segundo.

La protección IP54 ayuda frente al polvo y las salpicaduras desde distintos ángulos. No reemplaza una funda ni habilita el uso bajo el agua.

Cuántos años de actualizaciones promete Samsung

Uno de los argumentos más fuertes del Galaxy A16 es el soporte. Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad.

El celular salió con Android 14 y One UI 6.1. El cronograma concreto puede variar por país y operador, pero el compromiso prolongado permite mantener durante más tiempo la compatibilidad con aplicaciones bancarias, billeteras virtuales y servicios de uso frecuente.

¿Por qué comprar directo en la tienda oficial de Mercado Libre marca una diferencia?

A diferencia de los vendedores particulares o de escala media que conviven en la plataforma, la tienda oficial de Mercado Libre implica que es la propia empresa de comercio electrónico la que vende, factura, empaqueta en sus centros de distribución y distribuye directamente los equipos, brindando una experiencia de compra directa de máxima seguridad jurídica, fiscal y operativa con soporte continuo

Qué cuotas y beneficios pueden aparecer en la compra

Mercado Libre suele ofrecer seis cuotas, como sucede con este celular Samsung Galaxy A16 4G, y descuentos por pago con dinero disponible en Mercado Pago en publicaciones seleccionadas. Las condiciones cambian según el vendedor, la tarjeta y el perfil del comprador.

La cuenta útil es comparar el precio de contado con la suma total de las cuotas. Así se puede saber cuánto cuesta realmente la financiación y evitar decidir solo por el monto mensual.

Mercado Crédito permite financiar compras sin una tarjeta bancaria tradicional, sujeto a disponibilidad y evaluación. Antes de aceptarlo, hay que revisar la tasa, el costo financiero total y el importe final.

El Plan Canje puede reducir el gasto al entregar un dispositivo usado de marcas y modelos admitidos. La cotización inicial es estimativa y el monto definitivo depende de la revisión del equipo. La disponibilidad del programa y sus condiciones deben verificarse antes de iniciar la compra.

Para quién conviene el Samsung Galaxy A16

El Galaxy A16 es una alternativa para quienes priorizan pantalla, autonomía, almacenamiento ampliable y soporte prolongado sin subir a la gama alta. Su límite principal está en los 4 GB de RAM de la versión base, que alcanzan para el uso cotidiano, pero pueden quedar ajustados para tareas intensivas.

La compra resulta más conveniente cuando la publicación ofrece garantía oficial, entrega incluida y un costo financiado razonable. Como los valores cambian con frecuencia, la recomendación es confirmar precio, cuotas, vendedor y versión del celular justo antes de pagar.