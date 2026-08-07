Anker desembarca en Argentina con una estrategia que apunta al mercado de audio premium

Con soluciones de audio avanzadas y dispositivos inteligentes, la firma inicia operaciones aliada a un referente local en distribución tecnológica

Anker Innovations oficializó su desembarco en Argentina. La empresa global especializada en tecnología de carga y productos de consumo eligió el mercado local para expandir su presencia en la región.

La compañía apostará inicialmente por su línea de audio Soundcore. Esta marca ofrece auriculares y parlantes inalámbricos de alta gama.

Solutions2Go será el distribuidor oficial en territorio argentino. La estrategia busca posicionar primero la línea de audio antes de incorporar otros productos del portfolio, como proyectores y cargadores inalámbricos.

Juan Pablo Bidart, gerente general de Solutions2Go, explicó la decisión: "Estamos convencidos que el mercado argentino tiene un potencial enorme para los productos de Anker".

El ejecutivo agregó: "Hay una avidez por conocer lo último en tecnología y estar a la vanguardia en objetos de consumo".

Por qué Soundcore es la apuesta inicial Anjer en Argentina

La elección de la línea de audio no es casual. El mercado argentino registró un crecimiento exponencial en la compra de auriculares y parlantes durante los últimos años.

"Creemos que es estratégico focalizarnos en esta primera etapa en la línea de audio", señaló Bidart. La marca funciona como punta de lanza para el posicionamiento general de Anker.

Los productos ya están disponibles en las tiendas oficiales de Mercado Libre. El plan contempla llegar a los principales retailers del país en 2023.

En el mediano plazo, la compañía evaluará sumar más categorías de su portfolio, incluyendo proyectores inteligentes Nebula y soluciones de carga inalámbrica de la marca Anker.

De Google a crear un imperio tecnológico global

Anker Innovations nació en septiembre de 2011 en California. Su fundador, Steven Yang, dejó su trabajo en Google para resolver un problema personal.

No encontraba reemplazos de batería de calidad para su computadora ThinkPad. Junto a su esposa comenzó a vender baterías más accesibles en el mercado secundario.

La expansión fue rápida. Pasaron de baterías a carga móvil, y de ahí a accesorios para el hogar y el automóvil.

Hoy, Anker es líder mundial en tecnologías de carga. Cuenta con más de 80 millones de clientes distribuidos en todo el planeta. La compañía emplea a más de 3.000 personas. Tiene oficinas en Estados Unidos, China, Japón y Dubái.

Las cuatro marcas que conforman el ecosistema Anker

El grupo desarrolló cuatro líneas principales de productos:

Anker: líder en tecnologías de carga inteligente para hogar, automóvil y viaje. Incluye carga rápida, solar, inalámbrica, enchufes inteligentes y generadores de batería.

líder en tecnologías de carga inteligente para hogar, automóvil y viaje. Incluye carga rápida, solar, inalámbrica, enchufes inteligentes y generadores de batería. eufy: especializada en hogar inteligente y seguridad. Su producto estrella es eufyCam, el único sistema de seguridad con batería de 365 días de duración. Las aspiradoras Robovac son de las más vendidas en Estados Unidos y Europa.

especializada en hogar inteligente y seguridad. Su producto estrella es eufyCam, el único sistema de seguridad con batería de 365 días de duración. Las aspiradoras Robovac son de las más vendidas en Estados Unidos y Europa. Soundcore: reinventa el audio llevándolo a la era inteligente. Diseñadores e ingenieros veteranos de marcas reconocidas fabrican auriculares inalámbricos premium y parlantes inteligentes con controles de voz.

reinventa el audio llevándolo a la era inteligente. Diseñadores e ingenieros veteranos de marcas reconocidas fabrican auriculares inalámbricos premium y parlantes inteligentes con controles de voz. Nebula: proyectores inteligentes portátiles que combinan diseños compactos, excelente sonido, larga duración de batería, contenido enriquecido e inteligencia artificial.

La quinta unidad de negocio es AnkerWork, lanzada durante la pandemia de COVID-19. Se enfoca en soluciones de conferencias para oficina y home office.

Esta división surgió para hacer que las llamadas de conferencia desde casa fueran perfectas, brindando tecnología de última generación a empresas de todos los tamaños a precios accesibles.

El desembarco de Anker en Argentina marca un nuevo capítulo para el mercado tecnológico local. La estrategia de entrada escalonada permitirá evaluar la respuesta del público antes de la expansión completa del portfolio.