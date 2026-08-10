WhatsApp ocupa cada vez más memoria por fotos, videos, audios y documentos. ¿Cómo recuperar espacio y evitar que el celular vuelva a llenarse?.

El aviso de almacenamiento lleno suele aparecer en el peor momento, cuando necesitás sacar una foto, descargar un archivo o instalar una actualización. Borrar una aplicación o algunas imágenes puede aliviar el problema por un rato, pero WhatsApp suele concentrar una parte importante del espacio ocupado por sus fotos, videos, audios y documentos.

Los grupos numerosos, los intercambios de trabajo y la descarga automática de archivos hacen crecer el almacenamiento de la aplicación sin que el usuario lo advierta. Cuando queda poca memoria disponible, el celular puede responder con lentitud y WhatsApp puede tener dificultades para descargar o enviar contenido.

Por qué las copias de WhatsApp también ocupan espacio en la nube

En Android, las copias de seguridad de WhatsApp cuentan dentro del almacenamiento de la cuenta de Google. Las cuentas personales incluyen 15 GB sin cargo, compartidos entre Google Drive, Gmail, Google Fotos y los respaldos de WhatsApp. En iPhone, las copias utilizan el espacio de iCloud, que ofrece 5 GB gratuitos.

Si la cuota de Google se completa, se interrumpen las nuevas copias de seguridad y también pueden quedar bloqueados el envío y la recepción de correos en Gmail, la creación de archivos en Drive y la copia de fotos en Google Fotos. Cuando iCloud queda sin espacio, el iPhone deja de completar nuevos respaldos y de sincronizar contenidos.

Qué conviene revisar antes de pagar más almacenamiento

Contratar espacio adicional puede resolver la falta de capacidad, pero no evita que se acumulen archivos innecesarios. Antes de sumar otra suscripción mensual, conviene revisar cuánto ocupa WhatsApp, borrar videos y documentos que ya no sirven y reducir el tamaño de los próximos respaldos.

Los precios locales de Google One e iCloud+ pueden variar por el plan, el tipo de cambio, los impuestos y la forma de facturación. Por eso, la comparación útil no es solo el precio mensual, sino cuánto espacio se recupera con una limpieza y qué archivos merecen conservarse.

Cómo liberar espacio de WhatsApp en Android

La opción más segura está dentro de la aplicación. Abrí WhatsApp, tocá el menú de tres puntos, ingresá en Ajustes, elegí Almacenamiento y datos y después Administrar almacenamiento. Allí vas a ver cuánto ocupa la aplicación y cuáles son los chats y archivos más pesados.

Revisá los archivos grandes: Abrí las categorías sugeridas por WhatsApp y ordená el contenido por tamaño. Seleccioná lo que ya no necesitás: Marcá videos, fotos, audios o documentos prescindibles y tocá el ícono de la papelera. Controlá los chats que más ocupan: Entrá en cada conversación desde el mismo panel para eliminar archivos puntuales sin borrar los mensajes de texto. Reducí el próximo respaldo: En Ajustes, Chats y Copia de seguridad, desactivá la inclusión de videos si no necesitás guardarlos en la nube. Verificá el espacio de Google: Si la cuenta está al límite, eliminá contenidos innecesarios de Drive, Gmail o Fotos y vaciá sus papeleras.

Cómo liberar espacio de WhatsApp en iPhone

En iPhone no hace falta acceder a carpetas internas. La limpieza se realiza desde WhatsApp y, para el espacio de la nube, desde los ajustes de iCloud.

Abrí el administrador de almacenamiento: En WhatsApp, ingresá en Configuración, Almacenamiento y datos y Administrar almacenamiento. Eliminá archivos pesados: Revisá videos, fotos y documentos, seleccioná los que no necesitás y tocá la papelera. Revisá los chats con mayor consumo: El panel muestra las conversaciones ordenadas por espacio ocupado. Controlá iCloud: En Ajustes del iPhone, tocá tu nombre y luego iCloud para revisar el almacenamiento disponible y las recomendaciones del sistema. Guardá antes de borrar: Si un archivo es importante, exportálo o conservá una copia antes de eliminarlo de WhatsApp o iCloud.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar el teléfono móvil

Una limpieza puntual libera memoria, pero el resultado dura poco si la aplicación sigue descargando todo de manera automática. Estos ajustes ayudan a frenar la acumulación.

Desactivá la descarga automática : En Ajustes, Almacenamiento y datos, revisá las opciones para datos móviles, Wi-Fi e itinerancia y dejá activados solo los tipos de archivo que necesitás.

: En Ajustes, Almacenamiento y datos, revisá las opciones para datos móviles, Wi-Fi e itinerancia y dejá activados solo los tipos de archivo que necesitás. Limitá los videos en las copias : Los videos suelen ser el contenido más pesado. Excluirlos reduce el tamaño del respaldo.

: Los videos suelen ser el contenido más pesado. Excluirlos reduce el tamaño del respaldo. Usá mensajes temporales cuando tenga sentido : En conversaciones sin valor histórico, esta función reduce la acumulación de mensajes y archivos con el paso del tiempo.

: En conversaciones sin valor histórico, esta función reduce la acumulación de mensajes y archivos con el paso del tiempo. Hacé una revisión periódica: Entrá una vez por mes en Administrar almacenamiento y eliminá el contenido que ya cumplió su función.

Qué se borra y qué se conserva al usar Administrar almacenamiento

El administrador de almacenamiento permite eliminar archivos multimedia de manera selectiva. Podés borrar un video o un documento sin eliminar toda la conversación. Antes de confirmar, revisá si el archivo también está guardado en la galería, en otra carpeta o en la nube.

Qué hacer si la copia de seguridad no entra en la nube

Primero, reducí el peso de WhatsApp desde Administrar almacenamiento y excluí los videos del próximo respaldo. Después, revisá el espacio ocupado en la cuenta de Google o en iCloud y vaciá las papeleras correspondientes. Si todavía falta capacidad, evaluá ampliar el plan solo después de eliminar lo que no necesitás.