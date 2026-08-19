¿Cuánto cuesta el celular Motorola más vendido en Mercado Libre?

La decisión depende de las prioridades del comprador. Quien valore capacidad, cuotas y funciones prácticas encontrará aquí una propuesta equilibrada.

El celular Motorola Moto G17 figura entre los celulares destacados de Mercado Libre Argentina. En la segunda semana de agosto de 2026, este teléfono móvil era el tercero más vendido en la principal plataforma argentina de comercio electrónico y el más despachado del fabricante.

Se trata de la versión con 256 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y un precio de lista de $399.999, con la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas de $33.333,25, en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.

La propuesta de este celular apunta a quienes priorizan espacio para archivos, autonomía y una cámara versátil sin subir a los modelos más costosos. También incluye tecnología de comunicaciones de campo cercano (NFC, sigla en inglés), pantalla Full HD+ y protección contra polvo y salpicaduras.

Antes de comprar, conviene revisar las condiciones vigentes en la publicación. El precio, las cuotas, los descuentos y el plazo de entrega pueden cambiar según el vendedor, el medio de pago y el domicilio.

Características del celular Motorola Moto G17

Memoria interna: 256 GB

Memoria RAM: 4 GB

Tipos de tarjeta de memoria: Micro-SD

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 1 TB

Red móvil: 4G/LTE

Tipo de conector de carga: USB-C

Sin conector Jack 3.5 mm

Con NFC

Resolución de la cámara trasera principal: 50 Mpx

Resolución de la cámara gran angular: 5 Mpx

Resolución de la cámara frontal principal: 32 Mpx

Peso: 189,9 gramos

Altura x ancho x profundidad: 16.567 cm x 7.598 cm x 8.17 mm

Es Dual SIM

Cantidad de ranuras para tarjeta SIM: 2

Sin eSIM

Sistema operativo: Android 15

Modelo del procesador: MediaTek Helio G81 Extreme

Velocidad del procesador: 2 GHz

Cantidad de núcleos del procesador: 8

Tamaño de la pantalla: 6,7"

Tipo de resolución de la pantalla: Full HD+

Tecnología de la pantalla: LCD

Frecuencia de actualización de la pantalla: 60 Hz

Brillo máximo de la pantalla: 1.050 cd/m²

Capacidad de la batería: 5200 mAh

Con lector de huella digital

Con reconocimiento facial

Clasificación IP: IP64

Es resistente a salpicaduras y al polvo

Cuánto cuesta el Motorola Moto G17 en Mercado Libre

La publicación del Moto G17 de 256 GB muestra un precio de $399.999 y 12 cuotas del mismo valor total, de $33.333,25 cada una. Se trata también del tercer celular más vendido en general en Mercado Libre.

Motorola ofrece el mismo modelo de 256 GB a $399.999 en su tienda argentina. Esa referencia sirve para comparar el precio de lista, aunque las condiciones de financiación y entrega pueden ser distintas.

Qué aporta el almacenamiento de 256 GB y la RAM Boost

Los 256 GB permiten guardar aplicaciones, fotos, videos y documentos con mayor margen que una configuración de 128 GB, que también está disponible en este celular. El equipo incorpora 4 GB de RAM física y puede sumar hasta 8 GB virtuales mediante RAM Boost, que reserva parte del almacenamiento para sostener más aplicaciones abiertas.

La memoria virtual puede ayudar en el uso cotidiano, pero no equivale al rendimiento de 12 GB de RAM física. Para mensajería, redes sociales, navegación y aplicaciones bancarias, la configuración es suficiente. En juegos exigentes o edición intensiva, sus límites serán más visibles.

Cómo rinde el procesador MediaTek Helio G81

El Moto G17 utiliza un procesador MediaTek Helio G81 de ocho núcleos, con una frecuencia máxima de 2,0 GHz. Está orientado a tareas habituales como mensajería, navegación, redes sociales, reproducción de video y gestión de documentos.

El celular no busca competir con celulares destinados a juegos de alta exigencia. En títulos pesados puede requerir ajustes gráficos bajos y mostrar tiempos de carga más largos.

Cómo es la pantalla del Motorola Moto G17

La pantalla mide 6,72 pulgadas y ofrece resolución Full HD+ de 1080 por 2400 píxeles. Su tasa de actualización es de 60 Hz, por debajo de los 90 Hz o 120 Hz que ya aparecen en algunos competidores.

El panel admite un modo de alto brillo para mejorar la lectura en exteriores. También se combina con parlantes estéreo y Dolby Atmos, dos elementos útiles para videos, música y llamadas con altavoz.

Qué cámaras incluye el Moto G17

La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles con apertura f/1.88. El módulo se completa con una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y 120 grados de campo de visión.

En el frente incorpora una cámara de 32 megapíxeles. Tanto la cámara frontal como las traseras graban video Full HD a 30 cuadros por segundo.

Cuánto dura la batería y qué resistencia ofrece

La batería tiene una capacidad de 5200 mAh y admite carga TurboPower por cable. La autonomía dependerá del brillo, la señal móvil, las aplicaciones y el tiempo de pantalla, pero la capacidad está pensada para cubrir una jornada completa de uso habitual.

El teléfono móvil suma protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64 frente al polvo y las salpicaduras. Esta clasificación no significa que pueda sumergirse en agua.

Para qué sirve el NFC en la Argentina

El NFC permite realizar pagos sin contacto con aplicaciones compatibles y usar servicios que requieren comunicación de corto alcance. También puede emplearse con la aplicación SUBE para acreditar cargas en la tarjeta física, siempre que el servicio esté disponible y el teléfono sea compatible.

Para quienes viajan con frecuencia o pagan con el celular, esta función aporta una ventaja concreta frente a modelos de precio similar que no la incluyen.

Qué conviene revisar antes de comprarlo

El Moto G17 combina almacenamiento amplio, NFC, cámara principal de 50 megapíxeles y batería de 5200 mAh. Sus principales límites son la pantalla de 60 Hz, los 4 GB de RAM física y un procesador pensado para uso general.

También hay que confirmar la conectividad de la unidad ofrecida. La ficha oficial para la Argentina indica 4G, pese a que algunos avisos comerciales muestran 5G.

La compra tiene más sentido para estudiantes, trabajadores independientes y usuarios que necesitan espacio para archivos, buena autonomía y herramientas de uso diario. No es la opción indicada para quienes priorizan juegos exigentes, una pantalla de alta frecuencia o conectividad 5G.

El veredicto sobre el Motorola Moto G17

Por $399.999 y con financiación en 12 cuotas, el Moto G17 de 256 GB presenta una combinación competitiva para el uso cotidiano. El almacenamiento, el NFC, la batería y las cámaras son sus argumentos principales.

La decisión final depende de las prioridades del comprador. Quien busque fluidez superior, más RAM física o 5G deberá evaluar otras alternativas. Quien valore capacidad de guardado, cuotas y funciones prácticas encontrará una propuesta equilibrada.