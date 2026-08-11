El debate sobre la adicción a las pantallas y la desprotección de los menores de edad forma parte de una tendencia legislativa global

En una resolución de enorme peso para la industria tecnológica, la Justicia de los Estados Unidos ratificó que las corporaciones Meta, TikTok, Google y Snap deberán responder ante los estrados en miles de litigios civiles. La determinación abre la puerta para que se ventilen detalles sensibles sobre la ingeniería detrás de los algoritmos de recomendación y las advertencias de seguridad que reciben los usuarios cotidianamente.

La resolución fue dictada por el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, California. Este tribunal determinó de forma unánime que el intento de las corporaciones para archivar de manera anticipada más de 3.000 demandas acumuladas era procesalmente apresurado.

Las compañías del sector tecnológico habían intentado ampararse en un escudo legal clásico de la legislación estadounidense, la famosa Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, sancionada en 1996. Sin embargo, la magistratura resolvió que esta herramienta legal debe ser analizada como una defensa de responsabilidad durante el desarrollo del litigio, y no como un salvoconducto de inmunidad automática que impida la realización de los juicios propiamente dichos.

Esta definición mantiene la vigencia de una resolución previa adoptada en primera instancia por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en la ciudad de Oakland. De esta manera, el proceso judicial de carácter federal que concentra miles de expedientes individuales, municipales y escolares continuará su curso habitual hacia las etapas de producción de prueba y debate oral.

Cuáles son los motivos de las demandas contra Meta, Google, TikTok y Snap

Los reclamos que componen este expediente judicial apuntan al corazón del modelo operativo de las plataformas más populares del planeta. La acusación central de los demandantes, que abarca a padres de familia, distritos escolares y gobiernos locales, sostiene que las empresas diseñaron deliberadamente sus herramientas digitales y dinámicas de interacción para capturar y retener el interés de los adolescentes a cualquier precio.

El argumento principal radica en que las interfaces, los sistemas de notificaciones constantes y los algoritmos que determinan qué contenido ve cada usuario fueron estructurados para generar comportamientos compulsivos en los menores de edad. Los demandantes afirman que esta búsqueda por maximizar el tiempo frente a la pantalla derivó en un incremento exponencial de diagnósticos de ansiedad, cuadros de depresión profunda, trastornos de la imagen corporal y otras dificultades graves de salud mental en la población joven de los Estados Unidos.

Lo que se discute en este caso es la manera en que el producto en sí mismo está construido. Las demandas argumentan que las corporaciones fallaron en su obligación de advertir a las familias y a los propios usuarios sobre la capacidad adictiva inherente a sus plataformas. Se las acusa de haber lanzado al mercado herramientas de alta complejidad psicológica sin las debidas salvaguardas, priorizando el beneficio comercial por encima del bienestar físico y mental de sus usuarios más vulnerables.

Por qué falló la estrategia legal de las empresas tecnológicas

La estrategia de defensa de las Big Tech estuvo centrada en una interpretación restrictiva de la Sección 230. En términos sencillos, esta norma de la década de 1990 fue concebida para proteger a los sitios web de la responsabilidad civil por las publicaciones efectuadas por terceros. Es decir, si un usuario sube un video o un comentario ofensivo o ilegal, la plataforma no puede ser demandada por ello.

Las corporaciones tecnológicas pretendían extender este principio para bloquear de raíz las demandas por adicción, argumentando que cualquier cuestionamiento a sus sistemas de recomendación o a la falta de advertencias sobre el uso del servicio constituye en el fondo un intento de hacerlas responsables por contenidos ajenos. Para la defensa, la Sección 230 debía funcionar como una muralla de inmunidad absoluta que desactivara las demandas antes de ingresar a la fase de recolección de pruebas.

No obstante, los jueces del tribunal de apelaciones de San Francisco desestimaron este razonamiento. El fallo judicial estableció que la Sección 230 funciona como una defensa de responsabilidad que debe evaluarse en etapas posteriores del proceso penal o civil, y no como una barrera previa que otorgue inmunidad total desde el primer momento. Esto significa que las empresas tendrán que sentarse en el banquillo y someterse al proceso de descubrimiento de pruebas. Allí deberán explicar cómo funcionan sus desarrollos tecnológicos y qué medidas tomaron frente a los riesgos detectados.

Este giro conceptual desplaza el eje del debate hacia la responsabilidad de diseño de producto. La Justicia estadounidense parece convalidar la idea de que los algoritmos de recomendación, los sistemas de reproducción automática y las alertas infinitas son componentes de diseño propios de las plataformas, por lo que las empresas deben responder por los daños que esas decisiones de diseño provoquen en los consumidores.

Qué otros frentes judiciales complican la situación de Mark Zuckerberg en la Justicia

El fallo del Noveno Circuito agrava un panorama judicial complejo para las compañías tecnológicas, especialmente para Meta. Junto con la desestimación de la apelación general, el tribunal denegó de forma expresa una solicitud de la corporación conducida por Mark Zuckerberg que buscaba posponer un juicio de gran repercusión impulsado por 29 fiscales generales estatales.

Este proceso judicial específico acusa a Meta de haber recolectado y utilizado información privada de menores de edad sin el consentimiento adecuado. La presentación de los fiscales estatales sostiene que la empresa implementó funciones específicas para incentivar el uso compulsivo de sus redes y que engañó de manera deliberada a los usuarios al asegurar que sus plataformas eran seguras para los niños. Meta pretendía pausar este juicio hasta que se resolviera la apelación sobre la Sección 230, pero la Justicia ordenó que la causa continúe su curso.

Los representantes legales de los distritos escolares y de los particulares damnificados destacaron la relevancia de esta decisión procesal. Según explicaron, el inicio de este juicio estatal, sumado a otro proceso de nivel federal proyectado para febrero, representará una oportunidad fundamental para que la opinión pública acceda a la documentación interna de las empresas. El objetivo de los litigantes es revelar con exactitud qué sabían las corporaciones sobre el daño que causaban sus aplicaciones, cuándo obtuvieron esos datos y qué determinaciones tomaron al respecto.

Qué indemnizaciones millonarias ya tuvieron que pagar las plataformas

El expediente federal en Oakland no es el único que genera preocupación en Silicon Valley. Paralelamente, en la justicia del estado de California se tramitan aproximadamente 3.300 reclamos adicionales coordinados bajo argumentos similares, enfocados en el uso de sistemas de recomendación dañinos y algoritmos optimizados para retener a los menores sin las debidas precauciones.

En este ámbito judicial ya se registraron decisiones que encendieron las alarmas financieras de las empresas. Durante marzo, se conoció un veredicto emitido por un jurado en el estado de California en favor de una joven de 20 años.

En esa oportunidad, el jurado halló culpables de negligencia en el diseño de producto y falta de advertencias de seguridad a Meta y Google, determinando una indemnización de 6 millones de dólares para la demandante. En ese mismo proceso, TikTok y Snap prefirieron evitar el juicio con jurado y alcanzaron acuerdos económicos extrajudiciales con la denunciante antes de la apertura de las audiencias.

La situación económica se volvió aún más compleja en otros distritos. También en marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta al pago de 375 millones de dólares por haber engañado a los consumidores sobre los estándares de protección y seguridad de sus servicios.

A este fallo se sumó una acción reciente impulsada por el fiscal general de ese estado, Raúl Torrez, quien aplicó sanciones adicionales por 567 millones de dólares orientadas a la financiación de programas de salud mental para adolescentes y a la imposición de pautas de seguridad específicas para menores en entornos digitales. Meta rechazó estas imputaciones y anunció que recurrirá las sentencias ante los tribunales superiores.

Cómo avanza la regulación internacional de las redes sociales en el mundo

La presión sobre las corporaciones tecnológicas excede los límites de los tribunales estadounidenses. El debate sobre la adicción a las pantallas y la desprotección de los menores de edad forma parte de una tendencia legislativa global que busca poner límites al accionar de Silicon Valley en diversos continentes.

Un ejemplo de esta tendencia es la medida adoptada por el gobierno de Australia, que aprobó una legislación para prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años. En la misma línea, España analiza propuestas legislativas orientadas a regular esta problemática, mientras que naciones como Francia, Indonesia y Malasia implementaron nuevas exigencias regulatorias sobre las empresas del sector para proteger la navegación de los jóvenes.

En el territorio estadounidense, la movilización legislativa también es intensa. Al menos 20 estados aprobaron normativas destinadas a regular el acceso y el uso de plataformas digitales por parte de menores. Si bien muchas de estas normativas locales enfrentan trabas y objeciones judiciales sustentadas en el derecho a la libre expresión y la privacidad, el avance regulatorio es constante.