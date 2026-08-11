Desde febrero de 2027, la plataforma endurecerá los requisitos. Qué pasará con quienes ya están monetizando y cuánto dinero podrían obtener

YouTube modificará sus condiciones de monetización a partir del 1 de febrero de 2027 y elevará de manera significativa los requisitos que deberán cumplir los nuevos creadores de contenido para ingresar al YouTube Partner Program (YPP), el sistema que permite obtener ingresos a través de la plataforma.

El principal cambio será el aumento de las horas de reproducción necesarias: pasarán de 4.000 a 8.000 horas válidas acumuladas durante los últimos 365 días. Al mismo tiempo, también se duplicará el requisito de visualizaciones para los contenidos en formato Shorts.

La modificación representa el mayor endurecimiento de estas condiciones en varios años. Desde 2018, los requisitos para acceder al programa se habían mantenido prácticamente sin cambios.

Cuáles son los nuevos requisitos que exigirá YouTube para monetizar

Desde el 1 de febrero de 2027, los canales que quieran acceder al programa deberán cumplir con tres condiciones principales:

8.000 horas de reproducción válidas durante los últimos 365 días, frente a las 4.000 exigidas actualmente.

20 millones de visualizaciones válidas de Shorts durante los últimos 90 días, el doble de las 10 millones requeridas hasta ahora.

1.000 suscriptores , un requisito que no sufrirá modificaciones.

El aumento de los umbrales supone un desafío especialmente importante para los canales pequeños y medianos, que deberán conseguir una audiencia considerablemente mayor antes de poder comenzar a obtener ingresos mediante el programa.

Qué pasa con los canales que ya están monetizados

El cambio no implica que los canales que actualmente forman parte del YouTube Partner Program pierdan automáticamente su acceso a la monetización.

Los creadores que ya están dentro del programa podrán continuar percibiendo sus ingresos, aunque deberán aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para continuar accediendo a las funciones contempladas en la modificación.

En caso de no aceptar las nuevas condiciones, el canal no será necesariamente expulsado del programa, pero dejará de generar ingresos a través de las funciones afectadas por los nuevos términos.

YouTube no paga directamente por las horas de reproducción

Aunque las horas de visualización son una condición fundamental para acceder al programa, YouTube no paga directamente por cada hora reproducida.

Los ingresos publicitarios dependen principalmente de las vistas monetizadas, es decir, aquellas reproducciones en las que se muestra publicidad, además de otros factores como el país donde se encuentra la audiencia, la temática del canal, el tipo de anunciante y la duración de los contenidos.

Por eso, alcanzar las 8.000 horas no significa automáticamente recibir una determinada cantidad de dinero.

Como referencia, si los usuarios permanecen en promedio cinco minutos viendo cada contenido, alcanzar 8.000 horas de reproducción equivaldría aproximadamente a 96.000 visualizaciones.

Si el promedio de permanencia fuera de tres minutos, en cambio, serían necesarias alrededor de 160.000 reproducciones para alcanzar el mismo número de horas.

Cuánto dinero puede generar un canal con 100.000 vistas

Una de las variables fundamentales para estimar los ingresos es el RPM (Revenue Per Mille), que representa cuánto recibe el creador por cada 1.000 visualizaciones monetizadas.

El valor puede variar considerablemente según el país de la audiencia, la temática del contenido y el tipo de publicidad. Para canales en español con público de Latinoamérica y España, una referencia de RPM puede ubicarse aproximadamente entre US$1 y US$5, aunque existen grandes diferencias entre canales y nichos.

De esta manera, un canal que consiga unas 100.000 visualizaciones anuales podría generar, a modo orientativo, entre US$100 y US$500.

Con un RPM de US$1, por ejemplo, serían unos US$100 anuales. Con un RPM de US$3, el ingreso alcanzaría aproximadamente los US$300, mientras que determinados nichos con una publicidad mejor remunerada podrían superar los US$500.

Esto demuestra que las 8.000 horas funcionan principalmente como una barrera de entrada al sistema de monetización, y no como una fórmula directa para determinar cuánto dinero cobrará un creador.

Un riesgo para influencers y youtubers de Argentina y todo el mundo

El cambio puede convertirse en un desafío especialmente importante para influencers, youtubers y creadores independientes de Argentina, pero también para quienes producen contenido en otros mercados.

Para los canales pequeños, duplicar las horas necesarias implica tener que generar mucho más contenido, conseguir una mayor retención de audiencia y sostener un volumen de visualizaciones más elevado antes de comenzar a acceder a los ingresos publicitarios.

El impacto puede ser todavía mayor en países donde el RPM suele ser más bajo, ya que un creador puede necesitar decenas o incluso cientos de miles de reproducciones para obtener ingresos relativamente modestos. En ese escenario, depender exclusivamente de la publicidad de YouTube se vuelve una estrategia más riesgosa y puede aumentar la necesidad de complementar los ingresos con patrocinios, membresías, afiliados, productos propios o acuerdos comerciales.

Para los creadores argentinos, además, la situación puede ser particularmente relevante porque el tamaño del mercado local limita en muchos casos la cantidad de audiencia potencial disponible, mientras que competir por espectadores internacionales requiere producir contenido capaz de atraer público de otros países.

YouTube también busca ampliar otras fuentes de ingresos

El endurecimiento de los requisitos para ingresar al programa coincide con una estrategia de YouTube para fortalecer otras vías de monetización.

Desde febrero de 2027, Premium Lite se expandirá a todos los países donde ya está disponible la versión estándar. Esta modalidad ofrece una alternativa de suscripción de menor costo y busca ampliar la cantidad de usuarios que pagan por consumir contenidos en la plataforma.

Según la información difundida, el 60% de los ingresos netos generados por Premium Lite se distribuirá entre los creadores, frente al 30% correspondiente al esquema de Premium convencional.

Este mecanismo podría beneficiar especialmente a los canales que cuentan con grandes volúmenes de audiencia en mercados donde existe una mayor penetración de los servicios de suscripción.

El nuevo escenario para los creadores de contenido

Con el nuevo esquema, YouTube elevará considerablemente la vara para quienes quieran comenzar a ganar dinero dentro de la plataforma.

El salto de 4.000 a 8.000 horas de reproducción y de 10 a 20 millones de visualizaciones de Shorts obliga a los nuevos canales a construir una audiencia más grande antes de acceder a la monetización.

Para los creadores que ya forman parte del programa, el cambio no supone la pérdida inmediata de sus ingresos. Pero para quienes todavía buscan alcanzar los requisitos, la modificación marca un nuevo escenario en el que tener muchos seguidores ya no será suficiente: también será necesario generar un volumen elevado y sostenido de consumo de contenido.