Este celular de entrada de la marca surcoreana rompe esquemas en la gama baja con un procesador solvente y un soporte de actualizaciones por seis años.

La búsqueda de un celular confiable que no destruya tu bolsillo tiene una respuesta concreta en el mercado local. El Samsung Galaxy A07 4G se posiciona actualmente como la alternativa más económica dentro del catálogo directo de la tienda oficial propia de Mercado Libre. Esta propuesta busca equilibrar un precio de venta sumamente competitivo con especificaciones de hardware que superan las expectativas habituales de la gama de entrada.

La variante de este modelo equipada con 64 GB de almacenamiento interno posee un precio de lista de 299.999 pesos, según el relevamiento realizado por iProfesional en la tercera semana de agosto de 2026. Sin embargo, la propia tienda directa de la plataforma de comercio electrónico suele aplicar un descuento que reduce el valor de venta al público a un piso de 219.999 pesos para el Samsung Galaxy A07 4G de color verde, que registra la mayor salida comercial. Para los colores negro y violeta, los precios en promoción fluctúan normalmente entre los 240.000 y los 258.499 pesos.

Si preferís la versión con mayor capacidad de almacenamiento, el modelo de 128 GB tiene un precio de lista oficial de 349.999 pesos. Al aprovechar las rebajas activas de los canales directos, podés adquirir esta opción por valores netos que oscilan entre los 237.999 y los 299.999 pesos, según el color elegido. De hecho, durante fechas especiales de descuento, la plataforma ofrece precios sumamente agresivos, como lo analizamos en un artículo sobre los celulares más baratos en Mercado Libre que conviene monitorear. Estos números ubican al dispositivo en una posición muy competitiva frente a las ofertas de las operadoras móviles tradicionales del país.

¿Qué motor esconde el Samsung Galaxy A07 4G bajo el capó?

La elección del procesador representa el punto más fuerte de este celular. En lugar de incorporar los chips Unisoc de bajo rendimiento térmico o procesadores obsoletos de series previas, Samsung decidió dotar a este modelo con el MediaTek Helio G99. Este cerebro electrónico, fabricado mediante una moderna litografía de 6 nanómetros, asegura un rendimiento ágil y sumamente estable en las tareas de todos los días. Si querés comprobar cómo se comporta en tiempo real, podés repasar el siguiente video:

La arquitectura de este procesador de ocho núcleos se compone de dos núcleos de alto rendimiento Cortex-A76 que corren a una velocidad de 2,2 GHz, secundados por seis núcleos de alta eficiencia energética Cortex-A55 que operan a 2,0 GHz. Para los gráficos, dispone de la placa Mali-G57 MC2, lo que resulta en un incremento de rendimiento de más del ochenta por ciento en comparación con el procesador de la generación anterior.

El acompañamiento de memoria física consta de 4 GB de RAM del tipo LPDDR4X. Además, el sistema te da la opción de sumar memoria virtual a través de la función RAM Plus, lo que suma otros 4 GB para mejorar la multitarea. Gracias a esta combinación de hardware, las aplicaciones pesadas de uso cotidiano, las redes sociales y los navegadores web funcionan en simultáneo sin que experimentes cierres imprevistos o congelamientos en la pantalla.

¿Cómo rinde la pantalla de 6,7 pulgadas en el uso cotidiano?

La pantalla de este modelo de entrada capta tu atención desde el primer momento por su generoso tamaño de 6,7 pulgadas. Cuenta con tecnología PLS LCD con una relación de aspecto de 20:9 y una densidad de 262 píxeles por pulgada. Si bien no se trata de un panel con tecnología orgánica, la representación de los colores y los ángulos de visión cumplen con creces los estándares del segmento económico.

La estrella de este apartado es la tasa de refresco adaptativa de 90 Hz. Esta característica técnica aporta una suavidad de desplazamiento visual muy agradable que no vas a encontrar en otros teléfonos móviles de valores similares, los cuales suelen limitarse a los tradicionales 60 Hz. Al deslizar el dedo por la pantalla para leer noticias o recorrer tus redes, la respuesta táctil es fluida. De hecho, podés apreciar la diferencia de suavidad de movimiento en esta prueba de pantalla a 90 Hz:

La única limitación de importancia en este componente reside en su resolución, la cual se queda en la definición HD+, equivalente a 720 por 1600 píxeles. Esta decisión ayuda a reducir el consumo de la batería, pero significa que los textos muy pequeños o los videos en alta definición carecen del nivel de detalle fino que sí te brindaría una pantalla con resolución Full HD+.

¿Qué calidad de fotos podés esperar de su cámara de 50 megapíxeles?

El apartado fotográfico trasero de este dispositivo móvil se organiza mediante una configuración doble. Para ver el comportamiento de las lentes en condiciones reales, te recomendamos repasar esta reseña de cámaras del Galaxy A07:

La cámara principal utiliza un sensor de 50 megapíxeles con una apertura de diafragma de f/1.8 y sistema de enfoque automático por detección de fase. Esta cámara trabaja en conjunto con un sensor secundario de profundidad de 2 megapíxeles que asiste al sistema para lograr efectos de desenfoque de fondo en los retratos.

Al capturar imágenes en condiciones de buena luz solar, las fotos revelan una nitidez sorprendente y un balance de sombras muy correcto para un equipo económico. El procesador de señal de imagen del chip Helio G99 colabora en el procesamiento para evitar la sobreexposición en los cielos o la pérdida de detalles en las zonas oscuras de la toma, lo que permite capturar recuerdos con excelente definición.

La cámara delantera cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.0 que cumple de forma correcta para tus videollamadas y autorretratos. En lo que respecta al video, el dispositivo es capaz de registrar clips en resolución Full HD, es decir, 1080 píxeles, tanto a 30 como a 60 cuadros por segundo con la cámara trasera, una opción que dota de mayor fluidez a tus grabaciones.

¿Cuánto tiempo dura la batería de este celular económico?

La autonomía de uso es otro de los pilares que destacan en este dispositivo de entrada. El teléfono lleva una batería interna no extraíble con una capacidad de 5000 mAh. Gracias al bajo consumo de energía que requiere el procesador de 6 nanómetros y a la resolución contenida de la pantalla, la duración de la carga supera de forma holgada la jornada completa de actividad sin necesidad de recargas intermedias.

Bajo un régimen de uso típico que combine redes sociales, navegación web, consultas de mapas por satélite y reproducción de música, podés alcanzar las 48 horas de autonomía antes de requerir un enchufe. Para los usuarios que buscan un teléfono de batalla que no los deje a mitad de camino durante el día, este rendimiento representa un argumento de peso al momento de la compra.

En cuanto a la velocidad de carga, el equipo es compatible con la tecnología de carga rápida de 25 vatios. Esta especificación técnica es superior al promedio de su categoría, lo que te permite recuperar un gran porcentaje de la energía en poco tiempo. No obstante, debés tener en cuenta que la caja del celular solo incluye el cable de datos USB-C, por lo que necesitás contar con un cargador compatible. Podés verificar los accesorios que vienen en el empaque en este desempaquetado del Galaxy A07 de 64 GB:

¿Qué protección ofrece el Samsung Galaxy A07 4G contra los accidentes diarios?

La resistencia de la estructura física del dispositivo recibió una mejora muy esperada en esta generación. El equipo cuenta con la certificación oficial IP54. Esta norma internacional certifica que el celular posee una protección adecuada contra el ingreso de partículas de polvo y, al mismo tiempo, resiste las salpicaduras de agua y el rocío en un ángulo de 360 grados.

Esta cualidad lo vuelve un compañero apto para enfrentar los contratiempos de la rutina, como usar el teléfono bajo una llovizna suave en la vía pública o manipularlo en ambientes de trabajo con presencia de polvo. La pantalla también incorpora un cristal templado reforzado que incrementa la resistencia general contra rayones y pequeños impactos cotidianos, lo que extiende la durabilidad del celular.

De todas maneras, resulta fundamental recordar que la certificación IP54 no convierte al celular en un dispositivo sumergible. Si el equipo sufre una caída en una pileta o se expone a chorros de agua a alta presión, existe el riesgo de filtraciones. De hecho, algunos usuarios reportaron la aparición de humedad o empañamiento en los lentes de la cámara tras exposiciones directas al agua.

¿Por cuántos años vas a recibir actualizaciones de software y seguridad?

El aspecto del soporte de software es la novedad más disruptiva que introduce este dispositivo móvil en su franja de precio. Samsung equipa este celular con el sistema operativo Android 15 de fábrica, complementado con la capa de personalización One UI 7. Lo asombroso es la promesa oficial de soporte que la marca surcoreana extiende para este modelo.

El fabricante asegura un período de seis actualizaciones completas del sistema operativo y seis años de parches de seguridad garantizados. Esto significa que tu celular va a recibir soporte y nuevas funciones hasta el 31 de agosto de 2031, un ciclo de vida útil que hasta hace poco tiempo era exclusivo de los modelos de gama alta con costos prohibitivos.

Este beneficio te garantiza un celular que se mantiene moderno y libre de amenazas de ciberseguridad, y que también protege tu bolsillo a largo plazo. Al asegurar la compatibilidad con las futuras versiones de las aplicaciones de mensajería y herramientas bancarias por seis años, el equipo evita la necesidad de una renovación prematura de tu hardware.

¿Cuáles son las principales debilidades técnicas que debés considerar?

A pesar de sus múltiples virtudes, este celular económico de Samsung presenta una serie de recortes lógicos que debés evaluar con atención antes de decidir tu compra. La primera limitación evidente es la ausencia de conectividad con redes de quinta generación (5G). El equipo funciona exclusivamente sobre redes móviles 4G y LTE, lo que limita su velocidad de descarga futura.

Otra carencia notoria para el usuario urbano es la falta de un chip con tecnología NFC (sigla en inglés por comunicación de campo cercano). Al no disponer de esta función inalámbrica, no vas a poder utilizar el celular para acreditar cargas en tu tarjeta de transporte público SUBE, ni realizar pagos sin contacto en los comercios mediante aplicaciones financieras directas.

Por último, el sistema de reproducción de sonido es de naturaleza monoaural. El celular dispone de un único altavoz principal ubicado en la base de la carcasa plástica, lo que resulta en un audio plano y sin profundidad estéreo al reproducir videos o juegos. Sin embargo, el dispositivo conserva el conector clásico para auriculares de 3,5 milímetros y sintonizador de radio FM.

¿Para qué perfil de usuario está pensado este celular de Samsung?

El equilibrio de características técnicas y precio define con precisión el público ideal para este teléfono móvil inteligente. Los estudiantes y aquellos usuarios con presupuestos limitados encuentran en este celular un aliado perfecto. El procesador Helio G99 y la pantalla de 6,7 pulgadas facilitan la lectura de documentos académicos de estudio y la navegación por portales educativos.

Los adultos mayores también se benefician del gran tamaño de los elementos visuales en pantalla y de la sencillez de la interfaz de Samsung, que cuenta con reconocimiento facial y un lector de huellas lateral en el botón de encendido. Estos mecanismos de seguridad biométrica simplifican el acceso diario al teléfono sin requerir la memorización de contraseñas complejas.

El celular es una herramienta de trabajo robusta para repartidores y conductores de aplicaciones de transporte. Para ellos, la navegación del receptor de satélites GPS integrado y la gran duración de la batería de 5000 mAh resultan fundamentales durante las jornadas en la calle. También es un excelente dispositivo secundario para microempresas que necesitan atender clientes por mensajería bancaria.

¿Qué ventajas tenés al comprar directamente en la tienda oficial propia de Mercado Libre?

La experiencia de comprar tecnología de consumo a través del canal directo de la plataforma más popular del país aporta una cuota de seguridad fundamental. Cuando adquirís un producto con el sello de la tienda oficial propia de Mercado Libre, la transacción se realiza directamente con la empresa de comercio electrónico.

Esta modalidad de venta directa, en la que la plataforma actúa como minorista oficial, te asegura recibir un celular completamente original, cerrado en su caja de fábrica y con la correspondiente factura de compra oficial. Al eliminar a los intermediarios informales, evitás los riesgos habituales de recibir copias falsificadas, accesorios genéricos o equipos con procedencia dudosa.

Además, la compra directa te garantiza la vigencia plena de la garantía oficial de fábrica de doce meses provista por Samsung Argentina. En caso de experimentar algún defecto de fabricación en el equipo durante el primer año de uso, contás con el respaldo total de la red de servicio técnico de la marca surcoreana en todo el territorio nacional.

¿Qué es el Plan Canje Federal de Mercado Libre y cómo te permite ahorrar?

La renovación de tu dispositivo móvil cuenta con un beneficio de financiamiento muy atractivo gracias al Plan Canje Federal disponible en la plataforma. Este programa se alinea con la tendencia nacional de recambio de tecnología de consumo, tal como lo explicamos en la nota sobre el Plan Canje de Mercado Libre para ahorrar de forma directa. Este programa comercial te facilita entregar tu teléfono celular viejo en parte de pago al adquirir tu nuevo equipo de la marca coreana, lo que te permite lograr un ahorro significativo de dinero en la transacción.

El funcionamiento del sistema es directo y abarca a casi todo el país, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego. El proceso se inicia al completar una declaración en línea con los datos de tu teléfono usado. Tras abonar el celular nuevo, recibís el equipo en tu domicilio y disponés de un plazo para enviar el equipo anterior. El paso a paso detallado para realizar la cotización se explica en la guía sobre la renovación de celulares en la plataforma, que simplifica todo el flujo logístico sin costo.

El despacho del celular usado se realiza sin costo a través de las sucursales de Andreani. Tras la recepción en los depósitos de Samsung, los técnicos validan el estado de la pantalla y el funcionamiento general del equipo. En un plazo máximo de cinco días hábiles de aprobada la revisión, recibís el reintegro de dinero en tu billetera digital. Esta modalidad de recambio resulta ideal para acceder a un celular Samsung más barato al entregar tu usado, ya que reduce el desembolso inicial y le da un segundo ciclo de vida a tu tecnología anterior.