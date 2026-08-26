Rooftop.dev amplió su propuesta más allá del talento IT y lanzó Talent Vetting, una plataforma que transforma los procesos de selección con IA

Desde hace años, el CV se posiciona como una de las principales herramientas de entrada a los procesos de selección. Experiencia, estudios, conocimientos y palabras clave funcionan como primeras señales para determinar quién avanza y quién queda afuera.

Pero a medida que aumenta el volumen de postulaciones y las empresas necesitan cubrir posiciones con mayor velocidad, ese modelo empieza a mostrar sus límites: un currículum cuenta el recorrido de una persona, pero no necesariamente demuestra qué puede hacer en un puesto determinado.

Ese es uno de los problemas que Rooftop.dev busca abordar con Talent Vetting, su plataforma de validación de talento. La compañía, que durante más de siete años trabajó en la evaluación de perfiles IT, amplió ahora su metodología hacia otras industrias y propone utilizar inteligencia artificial para automatizar buena parte del trabajo que ocurre antes de la primera entrevista.

La lógica parte de una pregunta diferente: no solamente qué dice un candidato que sabe hacer, sino qué evidencia existe de que puede desempeñarse bien en una determinada posición.

"Nuestros clientes fueron una señal muy clara. Veían valor en cómo validábamos talento IT, pero nos preguntaban por qué no podían aplicar esa misma metodología al resto de sus búsquedas. Ahí entendimos que el problema que estábamos resolviendo no era exclusivamente de la industria tecnológica", explica Nicolás Ferrero, cofundador y CEO de Rooftop.dev.

Rooftop.dev transforma la validación de talento con IA

Uno de los principales fenómenos en las empresas de Argentina y Latinoamérica es la administración de procesos a la hora de seleccionar un candidato para determinado puesto.

Cerca del 80% del tiempo en las compañías se enfoca en revisar postulaciones, identificar perfiles relevantes, realizar primeros filtros, evaluar habilidades y decidir quién debería avanzar y otras tareas previas a la entrevista.

Es justamente en esa etapa donde Rooftop.dev genera mayor impacto. Su servicio, Talent Vetting, permite evaluar candidatos a escala bajo los mismos criterios, reduciendo el trabajo operativo sin resignar profundidad ni calidad en la evaluación.

Para Rooftop.dev, acelerar un proceso de contratación no debería implicar resignar calidad. La inteligencia artificial permite procesar y organizar información a una escala difícil de alcanzar de forma manual, mientras que los criterios sobre qué evaluar, qué priorizar y qué necesita cada posición continúan siendo definidos por las personas a cargo de la contratación.

Esta lógica responde al modelo Human-in-the-loop sobre el que Rooftop.dev desarrolla su tecnología: la IA acelera y automatiza las tareas de mayor complejidad operativa, pero las personas mantienen el control sobre los criterios y las decisiones.

"Queremos acercar todo el potencial de la IA de una forma simple. Nosotros nos ocupamos de la complejidad tecnológica para que quienes usan la plataforma puedan enfocarse en lo importante: tomar mejores decisiones de contratación", explica Ferrero.

¿Cómo funciona? De la descripción del puesto a un ranking cualificado

El valor central del producto radica en automatizar las etapas previas al primer contacto humano, permitiendo que los equipos a cargo de la contratación tomen decisiones más rápidas y fundamentadas:

Definición del perfil ideal: Rooftop AI construye un perfil ideal a partir de la descripción del puesto y del contexto de cada organización, contemplando su cultura, las competencias necesarias y las particularidades de la búsqueda. La compañía cliente puede luego revisarlo y ajustarlo según sus necesidades. Evaluación y entrevistas con IA: los candidatos atraviesan instancias de validación automatizadas que permiten analizar conocimientos, experiencia y habilidades relevantes para el rol. Priorización inteligente: la plataforma convierte los resultados en un ranking cualificado según su fit con el puesto, ordenando a los candidatos según su nivel de ajuste con el perfil definido. Validaciones especializadas: cuando la posición lo requiere, el proceso puede profundizarse con evaluaciones extras, que van desde desafíos técnicos y validaciones realizadas por especialistas hasta evaluaciones de habilidades blandas y tests de personalidad.

De esta manera, una misma búsqueda puede configurarse con distintos niveles de profundidad según las características y criticidad de la posición. Al combinar inteligencia artificial con criterios definidos por cada compañía y evaluaciones especializadas cuando son necesarias, la tecnología no reemplaza la decisión humana, la potencia.

En el ranking, cada firma puede visualizar y priorizar candidatos, según su nivel de ajuste: Perfect Fit, Good Fit o Low Fit.

Una plataforma que va más allá de lo que dice un CV

Distinguir a un candidato que presenta bien su CV o su experiencia de uno que realmente cuente con las capacidades necesarias para el puesto resulta un desafío grande en la primera etapa de selección para las compañías.

Las habilidades no siempre son las mismas y dos candidatos con experiencias laborales parecidas pueden generar resultados muy distintos en una misma posición, pese a que sean evaluados bajo los mismos criterios.

En este sentido, Ferrero sostiene: "Un CV cuenta una parte de la historia, pero no necesariamente muestra todo lo que una persona puede aportar. Dos candidatos pueden tener experiencias muy similares en el papel y, sin embargo, tener niveles de ajuste completamente distintos para una misma posición. Por eso necesitamos sumar evidencia antes de decidir a quién entrevistar".

La lógica, entonces, no consiste en solo descartar candidatos más rápido, sino en contar con más información antes de decidir quién avanza, más allá de cómo presentaron su CV o comentaron sobre su experiencia.

Ante la consulta de este medio, Ferrero añadió lo siguiente: "Con Talent Vetting buscamos ir más allá de ese primer filtro (el CV). Podemos profundizar en conocimientos, experiencia y habilidades a través de entrevistas con IA, evaluar inglés, soft skills y sumar, cuando la posición lo requiere, desafíos técnicos, tests de personalidad o evaluaciones con especialistas".

De este modo, la pregunta cambia. "Ya no es solamente '¿qué dice este CV?', sino '¿qué evidencia tengo de que esta persona puede funcionar bien en este rol?'".

Modelo de autogestión: cada empresa adapta el proceso de selección desde la plataforma

El modelo autogestionable representa otro de los cambios centrales de esta solución. Cada compañía puede crear, configurar y gestionar sus procesos de validación directamente desde la plataforma.

Pero la autogestión no fue pensada únicamente desde la experiencia de quien contrata. Talent Vetting contempla ambos lados del proceso: simplifica la gestión para las compañías y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia clara y ágil para los talentos que participan de las evaluaciones.

Sobre este punto, Ferrero indicó a este medio que "para una empresa, la autogestión significa ganar independencia y velocidad".

Y agregó: "Puede gestionar todo el proceso de punta a punta desde la plataforma: crear una búsqueda, definir qué evaluar, invitar candidatos, ver resultados y administrar sus consumos, créditos y saldo. No tiene que esperar a nuestro equipo para avanzar".

De este modo, Rooftop.dev aprovecha su metodología desarrollada durante más de siete años para volcarla en una tecnología que las organizaciones pueden utilizar de manera independiente y a escala, sin perder de vista la experiencia de las personas que están siendo evaluadas.

Talent Vetting refleja la evolución de Rooftop.dev

Talent Vetting no representa únicamente una ampliación del alcance de la plataforma, sintetiza la evolución de Rooftop.dev como compañía.

En sus inicios, la compañía conectaba empresas con talento IT, mediante servicios de Staffing y Headhunting, lo que le permitió desarrollar una red de validadores especializados y desarrollar procesos, y un marco propio para evaluar talento.

Con el tiempo, la experiencia se convirtió en metodología; la metodología, en tecnología; y la tecnología, en producto. Ese conocimiento y recorrido, dio origen primero a Tech Vetting, una solución que permitió a las compañías aplicar la metodología de Rooftop.dev para validar a sus propios candidatos IT.

Talent Vetting va un paso más allá. Su objetivo es ampliar esa capacidad a diferentes posiciones e industrias y convertirla en una plataforma que las organizaciones puedan utilizar directamente.

Al respecto, Ferrero explicó: "Durante años construimos experiencia resolviendo un problema muy específico y complejo como la validación de talento IT. Hoy podemos convertir todo ese conocimiento en un producto que cualquier compañía pueda usar para sus propias búsquedas. Ese es el camino que queremos profundizar: hacer que nuestra tecnología y metodología sean accesibles para cada vez más organizaciones, industrias y tipos de talento".

Modelo Human-in-the-loop: la clave para distribuir tareas entre las personas y la IA

Para evitar que ciertas decisiones relevantes queden plenamente en manos de la IA, Rooftop.dev recurrió a un modelo Human-in-the-loop.

En diálogo con iProfesional, Ferrero lo explicó claramente: "La IA se ocupa principalmente de lo que puede hacer mejor a escala: procesar información, evaluar candidatos bajo los mismos criterios, detectar patrones y ayudar a priorizar perfiles. Las personas, en cambio, definen qué necesitan para cada posición, qué aspectos son más importantes y toman las decisiones a partir de esa información".

"Hay algo que tenemos muy claro: la decisión de contratar o "desestimar" a una persona no debería quedar exclusivamente en manos de un algoritmo. La decisión final tiene que seguir siendo humana", concluyó.

Guido Gaviglio, Nicolás Ferrero y Carlos Frutos. Fundadores de Rooftop.dev.

De Argentina a Latinoamérica: Naranja X, el caso de éxito

La plataforma ya trabaja con organizaciones de distintos países de Latinoamérica y cuenta entre sus casos con empresas como Naranja X en Argentina. El desarrollo apunta a contemplar las diferencias entre mercados, industrias, niveles de seniority y competencias requeridas.

El crecimiento de Rooftop.dev no quedó limitado al mercado argentino. En sus más de siete años de trayectoria, la compañía expandió su operación a distintos países de Latinoamérica y acompañó a firmas de la región en sus desafíos de contratación y validación de talento.

En Argentina, uno de esos casos es Naranja X, una de las principales fintech del país, que confía en Rooftop.dev para acompañar sus procesos de talento. La experiencia forma parte de un recorrido que permitió a la compañía llevar su metodología a organizaciones de diferentes tamaños y mercados.

Con Talent Vetting, Rooftop.dev profundiza esa escala regional: tecnología desarrollada en Argentina, utilizada en Latinoamérica y ahora preparada para validar talento más allá de IT.

Las empresas en Latinoamérica presentan puntos en común, pero también muchas diferencias a la hora de seleccionar y validar talentos para sumarlos a sus equipos.

Ferrero fue claro al respecto: "Hay diferencias entre mercados: cambia la disponibilidad de determinados perfiles, los niveles de seniority, las expectativas de los candidatos e incluso qué competencias prioriza una empresa según su contexto. Y cuando además salís de IT, la diversidad de perfiles y necesidades se multiplica".

Sin embargo, advirtió que "hay algo bastante transversal en la región: las empresas necesitan contratar más rápido y con mayor certeza, y siguen dedicando muchísimo tiempo a entender qué candidatos realmente vale la pena avanzar".

Qué pasará con la selección de talento, en pleno boom de la IA

La expansión de la inteligencia artificial generativa está llevando a las empresas a experimentar con herramientas destinadas a automatizar distintas tareas de Recursos Humanos. Para Rooftop.dev, el próximo paso será superar esa etapa de experimentación y avanzar hacia una incorporación más natural de la IA en los procesos de selección.

En ese escenario, la compañía anticipa un menor peso relativo del CV y una mayor importancia de la evidencia concreta sobre las capacidades de cada candidato.

"En los próximos años vamos a pasar de esa experimentación a una etapa de mayor madurez, donde la IA va a estar integrada naturalmente a los procesos de selección y muchas tareas que hoy son manuales van a dejar de serlo. También creo que vamos a depender menos del CV y mucho más de evidencia concreta para evaluar talento", proyectó Ferrero.

La apuesta de Rooftop.dev es ocupar un lugar en esa transformación, combinando inteligencia artificial especializada en evaluación de talento con una metodología desarrollada a partir de más de siete años de experiencia y miles de procesos reales.