Con el objetivo de acompañar la rutina académica y potenciar el rendimiento universitario en todo el mundo, Google lanzó una ambiciosa promoción global orientada al sector educativo. La compañía anunció que regalará un año completo de sus suscripciones de inteligencia artificial a estudiantes de nivel superior elegibles. La propuesta, orientada a facilitar el inicio y desarrollo del ciclo lectivo, incluye un incremento drástico en la capacidad de procesamiento de la IA, mayor espacio de almacenamiento en la nube y la presentación de una plataforma con funciones interactivas diseñadas específicamente para el aprendizaje.

En la Argentina y en más de 140 mercados internacionales fuera de los Estados Unidos, los alumnos universitarios regulares podrán activar de forma gratuita durante 12 meses el plan Google AI Plus. Esta membresía duplica la capacidad diaria de uso de la plataforma, permite operar con el modelo Gemini Omni y otorga 400 GB de almacenamiento compartido en Google Photos, Drive y Gmail.

A modo de contraste, en el mercado estadounidense la firma desplegó la versión Google AI Pro (con 5 TB de espacio en disco y el cuádruple de límite de procesamiento). Sin embargo, para los usuarios locales e internacionales que busquen una experiencia aún más completa, Google sumó la posibilidad de adquirir un combo que reúne el plan Pro con la suscripción a YouTube Premium (para reproducir música y videos sin interrupciones ni anuncios publicitarios) con un descuento de hasta el 70%. El beneficio podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 a través de un proceso de validación del estado estudiantil.

Google ofrece su plan pro de Gemini gratis para estudiantes

Más allá del ahorro económico y del espacio adicional en la nube, el lanzamiento viene acompañado por la presentación oficial del Hub de Estudiantes (gemini.google.com/students), un panel centralizado en la web y la aplicación móvil pensado para organizar las materias y tareas cotidianas. Desde este entorno, los alumnos pueden generar fichas de memorización (flashcards), cuestionarios de autoevaluación y estructurar de manera guiada sus contenidos de lectura.

Uno de los pilares de este ecosistema son los nuevos cuadernos de estudio. La herramienta permite que el usuario cargue su propio material de cursada —como programas, resúmenes, filminas o apuntes tomados en clase— para que la inteligencia artificial elabore un plan de aprendizaje paso a paso. El sistema evalúa el nivel inicial del estudiante mediante un test diagnóstico, identifica los conceptos donde existen dudas y redacta lecciones cortas y personalizadas para reforzar el conocimiento. Además, Gemini incluye la función de sincronización automática, la cual, con la autorización del alumno, puede extraer las fechas clave del programa de estudios (entregas de trabajos prácticos, parciales y finales) y agendarlas directamente en Google Calendar para evitar cualquier olvido.

Gráficos en 3D e investigaciones complejas por voz con Gemini Live

La actualización tecnológica también apuesta fuertemente por la enseñanza visual y conversacional. Para las disciplinas que requieren comprender fenómenos abstractos o de alta complejidad, Gemini incorporó la capacidad de generar simulaciones tridimensionales e interactivas. De este modo, al realizar consultas sobre procesos biológicos, físicos o financieros (como pedir "mostrame la estructura del ADN en 3D" o solicitar la simulación del movimiento de un péndulo), la pantalla desplegará gráficos dinámicos que el alumno podrá rotar, ampliar y manipular en tiempo real.

Por último, la función de voz Gemini Live sumó el respaldo de la tecnología Deep Research (Investigación Profunda), transformando la herramienta en un compañero de estudio ideal para utilizar mientras se camina o se viaja hacia la facultad. El usuario puede encargarle verbalmente a la IA la preparación de un informe analítico complejo sobre cualquier tema académico y continuar utilizando el teléfono con normalidad. Mientras Gemini trabaja de manera asíncrona en segundo plano recopilando fuentes, la aplicación enviará una notificación al finalizar el reporte, permitiendo que el estudiante repase los hallazgos, formule repreguntas y debata los resultados mediante una conversación fluida sin necesidad de tippear en la pantalla.