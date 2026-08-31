ICBC renueva su banca digital y lanza Online Banking con una experiencia más simple

La nueva plataforma presentada por la entidad bancaria busca simplificar operaciones y optimizar la experiencia de los clientes

ICBC Argentina presentó ICBC Online Banking, la nueva experiencia de su banca digital que comenzó a estar disponible el 20 de agosto. La plataforma mantiene las funcionalidades que los clientes ya utilizan, pero incorpora una navegación más simple, ordenada y adaptada a distintos dispositivos.

El cambio se realiza de manera automática. Los clientes no necesitan actualizar sus datos ni realizar ninguna gestión: podrán ingresar con el mismo usuario y contraseña que utilizaban hasta ahora y acceder directamente a la nueva experiencia, desde el sitio institucional de ICBC, ingresando a Online Banking.

Gustavo Grigera, Responsable de Home Banking en ICBC, en diálogo con iProfesional, explicó: "Con el lanzamiento de ICBC Online Banking realizamos una modernización integral de nuestro canal digital Web, con el objetivo de ofrecer una experiencia más simple, ágil e intuitiva. Además, dejamos atrás la denominación Access Banking para dar paso a ICBC Online Banking. Los clientes cuentan así con un canal renovado que facilita la gestión cotidiana de sus productos y servicios financieros".

¿Qué cambia con ICBC Online Banking?

Uno de los principales objetivos de la renovación es facilitar las operaciones cotidianas y reducir la cantidad de pasos necesarios para realizar distintas gestiones bancarias.

La nueva plataforma está optimizada para computadoras, tablets y celulares, de modo que los usuarios puedan acceder a sus productos y servicios financieros desde distintos dispositivos.

Entre las principales características de ICBC Online Banking se destacan:

Más simple: Una navegación más clara, accesos directos y menos pasos para realizar las operaciones.

Todo en un solo lugar: Gestión de cuentas, tarjetas, inversiones, pagos y beneficios de ICBC Mall desde una única plataforma.

Acceso desde cualquier dispositivo: una experiencia optimizada para computadora, tablet y celular.

Soporte integrado: tutoriales, ayuda contextual y CIBI el asistente digital para resolver consultas y pedidos.

La seguridad de siempre.

Sobre qué es lo que va a encontrar el usuario al ingresar a la nueva plataforma de ICBC, Gustavo Grigera señaló: "Principalmente, una navegación más clara, ordenada e intuitiva. La nueva experiencia permite encontrar lo que necesita de manera más rápida, con accesos directos a las funciones más utilizadas y operaciones que requieren menos pasos".

"La nueva experiencia busca hacer más ágiles las gestiones cotidianas, con una mejor organización y visualización de la información y accesos directos a las principales operaciones. Además, incorpora nuevas funcionalidades pensadas para brindar mayor privacidad. Por ejemplo, los clientes pueden ocultar o visualizar sus saldos con un solo clic, para operar con mayor tranquilidad en cualquier entorno. Ademas, ofrecemos una nueva agenda de transferencias con la posibilidad de incluir Favoritos y un nuevo acceso a beneficios destacados".

La transición no requiere ningún trámite ni cambio de usuario ni contraseña

Uno de los puntos centrales del lanzamiento es que el cambio desde Access Banking hacia ICBC Online Banking busca ser transparente para los clientes.

"Queremos que operar con el banco sea cada vez más simple. El nuevo ICBC Online Banking ordena la experiencia, reduce pasos y funciona mejor desde cualquier dispositivo, manteniendo todo lo que nuestros clientes ya usan y con la misma seguridad de siempre. Además, pensamos la transición para que sea transparente: nadie tiene que hacer ningún trámite, ingresan como todos los días y se encuentran con la nueva experiencia", detalló Gustavo Grigera.

Por lo tanto, no es necesario actualizar datos, cambiar el usuario ni generar una nueva contraseña. El acceso continúa funcionando de la misma manera y, al ingresar a Online Banking, desde el sitio institucional los clientes se encuentran con la nueva plataforma.

Sobre esta renovación, vale la pena rescatar dos aspectos centrales. La asistencia con la que contará el usuario en la nueva plataforma y la posibilidad de utilizarla en distintos dispositivos.

"El nuevo ICBC Online Banking incorpora distintas herramientas para acompañar al cliente durante su navegación. Entre ellas se encuentra CIBI, el Asistente Digital de ICBC, que permite realizar consultas, resolver dudas y gestionar pedidos relacionados con los productos y servicios del banco. Además, el canal cuenta con ayuda contextual durante la navegación, que brinda orientación en los distintos momentos de la gestión y facilita la realización de las operaciones", explicó el vocero de ICBC sobre el primero de los puntos.

A su vez, remarcó lo siguiente: "Si bien recomendamos utilizar la App ICBC Mobile Banking, para aquellos clientes que prefieren operar el Online Banking desde el celular, la nueva experiencia está diseñada para adaptarse al dispositivo que cada cliente elija utilizar. ICBC Online Banking es responsive, por lo que su contenido se adapta a computadora, tablet y celular, ofreciendo una experiencia optimizada en cada pantalla.

Una plataforma pensada para centralizar las operaciones

La nueva experiencia también busca que los clientes tengan una visión más integrada de sus finanzas. Desde ICBC Online Banking podrán gestionar sus principales productos y operaciones en un único entorno.

ICBC lanzó Online Banking: más simple, con la seguridad de siempre y sin cambiar usuario ni contraseña.

La propuesta incorpora también el acceso a ICBC Club e ICBC Mall, lo que permite consultar beneficios, descuentos y opciones para comprar o canjear productos sin salir de la plataforma.

De esta manera, el nuevo canal reúne en un mismo lugar la gestión financiera y el acceso a beneficios y propuestas del ecosistema ICBC.

A esto se suma un sistema de asistencia online que incluye tutoriales, ayuda contextual y CIBI, pensado para resolver consultas durante el uso.

Con este lanzamiento, ICBC apunta a que la digitalización de las operaciones bancarias sea más sencilla para sus clientes, con una experiencia que combine simplicidad, agilidad, organización y seguridad.

Vale aclarar que "la renovación del canal no modifica los productos ni las condiciones que los clientes tienen contratados".

"Sus cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y demás productos continúan disponibles en el nuevo ICBC Online Banking. Además, se mantienen las condiciones de seguridad y los mecanismos de autenticación habituales para acceder y operar en el canal", aclaró Gustavo Grigera desde ICBC a este medio.