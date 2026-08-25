Starlink Estándar vs. Mini: qué antena conviene comprar por precio, velocidad y diferencias técnicas

El Kit Mini X de Starlink ingresó al país con un precio de venta de $299.000 frente a los $499.999 del Kit Estándar V4, con una gran brecha de costos

El Mini X destaca por su eficiencia, permitiendo alimentación de 12V ideal para viajes, frente a la instalación fija y los 220V requeridos por la versión Estándar.

El modelo Estándar V4 ofrece más de 250 Mbps para uso hogareño, mientras que el Mini X es ultraportátil, con velocidades de 30 a 100 Mbps y enrutador integrado.

La elección entre el Kit Estándar V4 y el Mini X de Starlink en Argentina depende del presupuesto y el uso, con precios de $499.999 y $299.000 respectivamente.

La decisión de compra entre los dos modelos de antena de Starlink disponibles en la Argentina se reduce hoy al presupuesto inicial y la movilidad que necesitás. El Kit Estándar V4 se comercializa a un precio oficial de $499.999 de acuerdo con la publicación de tarifas de Mercado Libre. En cambio, el Kit de Starlink Mini X se consigue por $299.000 en la tienda oficial de la misma plataforma.

La antena estándar ofrece velocidades de descarga superiores a los 250 Megabits por segundo según la ficha de especificaciones técnicas de Starlink vigente en agosto de 2026. En contraposición, la versión compacta se limita a un rango de entre 30 y 100 Megabits por segundo de acuerdo con la misma ficha en ese período de corte.

A cambio de una menor velocidad, el Kit Mini X otorga una ventaja de portabilidad extrema y bajo consumo eléctrico. Este equipo, del tamaño de una computadora de mano, integra el enrutador inalámbrico dentro de la propia antena. Funciona de manera directa con corriente continua de 12 Volts o mediante baterías portátiles con puerto tipo C de 100 Watts según las especificaciones técnicas del catálogo de Starlink. El modelo Estándar V4, por el contrario, requiere un espacio fijo en el techo, un enrutador externo independiente y una conexión obligatoria a la red eléctrica doméstica tradicional de 220 Volts.

La red que opera la compañía aeroespacial SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, ya superó en la Argentina los 700.000 usuarios activos en el país. Esta cifra demuestra el enorme interés de la población por acceder a conexiones estables en áreas rurales o remotas.

La desregulación que impulsó el Gobierno nacional en 2024 permitió el desembarco formal de esta tecnología de órbita baja. Recientemente, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a la compañía a operar en nuevos segmentos de frecuencia. Esta habilitación excepcional de la Banda W, en el rango de 92 a 114 Gigahertz de acuerdo con la Resolución 372/2026 del Enacom, lo que promete triplicar la capacidad de transferencia de datos en el país.

La disputa comercial hoy se concentra en dos opciones de equipamiento físico muy diferentes. Por un lado, encontrás el Kit Estándar V4, una antena diseñada para instalaciones domésticas fijas con altas demandas de navegación. Por el otro, el Kit Mini X se destaca como una alternativa compacta y ultraportátil para quienes buscan conectividad en movimiento. Analizamos las diferencias técnicas, los costos de instalación y las tarifas mensuales de ambos dispositivos para que decidas cuál se adapta mejor a tu perfil.

¿Cuáles son los precios de los equipos de Starlink en la Argentina?

Los kits de hardware presentan una marcada brecha de precios en los canales de venta oficiales de la Argentina. El Kit Estándar V4 tiene un costo de $499.999 según la lista de precios oficiales que figura en el portal de la distribuidora La Anónima. En cambio, el Kit Mini X ingresó al mercado local con un precio de venta al público de $299.000 en su tienda oficial de Mercado Libre. Las cadenas de electrodomésticos Cetrogar, La Anónima y On City también lo comercializan por un valor de $299.999.

Esta diferencia de precios resulta peculiar si se compara con otros mercados internacionales. En varios países de Europa, el modelo portátil es más costoso que la antena residencial debido a su tecnología integrada. Sin embargo, en la Argentina, la compañía definió una estrategia comercial que coloca al Mini X como la opción de acceso más económica en términos de inversión inicial en equipamiento. Podés conocer en profundidad el funcionamiento del modelo portátil en un informe de iProfesional que detalla sus características.

Los comercios autorizados ofrecen diversas alternativas de financiamiento para facilitar la compra de los dispositivos. Cetrogar y On City permiten adquirir el Mini X en hasta tres cuotas sin interés de $99.999 según los planes de pago. En tanto, la cadena de supermercados La Anónima brinda hasta seis cuotas sin interés y ofrece descuentos especiales para pagos en efectivo. Si preferís la tienda oficial en Mercado Libre, podés pagar en hasta nueve cuotas sin interés con envío gratuito a todo el país. Podés consultar qué grandes comercios y cadenas nacionales distribuyen estos kits en este artículo de iProfesional.

Para el Kit Estándar V4, la financiación también incluye planes de hasta nueve cuotas sin interés en Mercado Libre. Tenés que recordar que este pago inicial solo cubre la adquisición de los equipos físicos. La activación del servicio y el abono mensual se contratan de forma independiente a través de la aplicación oficial de la compañía. Podés ver las demostraciones prácticas del unboxing del equipamiento portátil en el siguiente video que muestra el primer kit que llegó al país:

¿Qué diferencias de tamaño y diseño tienen las antenas de Starlink?

Las dimensiones de los equipos marcan el contraste más de relieve a simple vista entre ambas alternativas. El Kit Estándar V4 cuenta con una superficie de 59 centímetros de largo por 38 centímetros de ancho según la guía de instalación del fabricante. Su peso aproximado es de 3,2 kilos, lo que lo define como un dispositivo voluminoso. Este modelo requiere un espacio fijo y despejado en el techo de tu vivienda para su correcto funcionamiento.

Por su parte, el Mini X hace honor a su nombre con un diseño ultraportátil que tiene el tamaño de una computadora portátil. Sus medidas son de 29 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho, con un espesor de apenas 3 centímetros de acuerdo con la ficha de especificaciones técnicas de Starlink vigente para agosto de 2026. El cuerpo de la antena pesa solo 1,1 kilos, cifra que asciende a 1,5 kilos si sumás sus accesorios básicos de montaje.

Ambos modelos incluyen un pie de apoyo integrado que podés desplegar con facilidad para una instalación rápida sobre el suelo o una mesa. Si preferís una fijación permanente, los dos kits permiten el montaje en postes o soportes de pared mediante adaptadores oficiales. El Mini X incluye además un adaptador de tubo y un soporte plano en su caja original, ideal para caños de ferretería estándar. Si te interesa la movilidad, podés ver cómo funciona el servicio adaptado para vehículos en el siguiente video de iProfesional que detalla el uso del sistema sobre ruedas:

La innovación del Mini X radica en la ubicación del enrutador inalámbrico. En el Kit Estándar V4, el enrutador es una caja externa que debés conectar mediante cables de red. En cambio, el Mini X incorpora el enrutador de forma directa dentro de la estructura de la propia antena de acuerdo con el manual técnico de Starlink. Esto reduce la cantidad de componentes sueltos y simplifica el equipamiento de viaje al mínimo indispensable. Podés observar las características visuales del modelo portátil en el siguiente video que presenta sus detalles estéticos.

¿Qué velocidad de Internet y cobertura ofrece cada modelo de Starlink?

El rendimiento de velocidad de transferencia y la cobertura inalámbrica son factores determinantes al momento de la elección. El Kit Estándar V4 es la recomendación indiscutida si tenés una alta demanda de Internet en tu hogar. Su antena de matriz en fase electrónica posee una superficie mayor que le permite una conexión más sólida con los satélites que pasan por el cielo. Podés consultar el informe técnico sobre la comparación de este servicio frente a tecnologías tradicionales en el portal oficial de HighSpeedInternet.com.

Con la antena estándar, lográs velocidades de descarga que superan de forma constante los 250 Megabits por segundo según las mediciones técnicas del fabricante. En condiciones óptimas, este caudal de datos puede alcanzar picos de hasta 400 Megabits por segundo.

El enrutador externo de este kit utiliza tecnología inalámbrica de sexta generación, capaz de cubrir un área de hasta 297 metros cuadrados según el catálogo oficial de Starlink . Esta capacidad es perfecta para que varios integrantes de una familia realicen videollamadas, jueguen en línea y reproduzcan de forma fluida videos en alta definición.

El Kit Mini X ofrece prestaciones más modestas pero sumamente eficientes. Su velocidad de descarga oscila entre los 30 y los 100 Megabits por segundo, con tasas de subida de 5 a 25 Megabits. La latencia se mantiene en niveles muy bajos, con registros que van desde los 23 hasta los 60 milisegundos. Esta respuesta ágil asegura una navegación fluida para tareas cotidianas de oficina, estudio o entretenimiento básico.

La cobertura inalámbrica del Mini X alcanza los 112 metros cuadrados debido a que su enrutador integrado funciona con tecnología de quinta generación según el folleto técnico de Starlink. Si bien el alcance es menor, es suficiente para departamentos pequeños, cabañas, vehículos recreativos o campamentos temporales. Este sistema admite la conexión simultánea de hasta 128 dispositivos en agosto de 2026, una cifra excelente para un equipo portátil.

La experiencia de uso de estos equipos depende directamente del estado de la red. Para conocer cómo influye la acumulación de usuarios en las velocidades de navegación, podés revisar el análisis de saturación de red en el país en el siguiente video explicativo:

La estabilidad del enlace también se ve afectada por factores ambientales adversos en la región patagónica. Podés acceder a recomendaciones técnicas para optimizar tu conexión satelital en el informe sobre velocidad que elaboró la plataforma de Speedify en su sitio de soporte en agosto de 2026.

¿Cómo se alimentan eléctricamente los kits Estándar y Mini?

La alimentación eléctrica es otro punto donde se observan diferencias operativas sustanciales entre los dos modelos. El Kit Estándar V4 requiere una conexión obligatoria a la red eléctrica de corriente alterna de 220 Volts según el manual de instalación de Starlink . Su fuente de alimentación consume una cantidad de energía alta de hasta 100 Watts de potencia de pico, lo que limita su uso a propiedades conectadas a la red de luz tradicional o generadores robustos.

En contraste, el Mini X se diseñó bajo un concepto de eficiencia energética extrema. Su consumo promedio se ubica entre los 25 y los 40 Watts, con picos temporales que no superan los 60 Watts según las especificaciones técnicas de Starlink. Esta característica abre un abanico de posibilidades asombroso para quienes trabajan en zonas rurales o disfrutan del turismo de aventura.

Podés energizar el Mini X de forma directa con un adaptador conectado al encendedor de 12 Volts de tu auto, camioneta o casa rodante de acuerdo con el manual de accesorios de Starlink. También tenés la opción de utilizar una batería portátil con salida de tipo C, siempre que cumpla con la norma de entrega de energía de 100 Watts. Esta versatilidad te permite tener Internet de alta velocidad en medio de la estepa patagónica o en la alta montaña sin depender de un enchufe de pared.

El cable de alimentación de ambos equipos tiene una longitud de 15 metros según las especificaciones del fabricante. En el caso del Mini X, el enchufe de conexión posee un sello estanco de goma para evitar el ingreso de agua en la antena. Si necesitás un tendido diferente, la tienda oficial comercializa cables especiales de diversas longitudes con protecciones específicas para la intemperie.

¿Cuáles son las tarifas mensuales de los planes de Starlink en la Argentina?

Las tarifas de los planes mensuales vigentes en agosto de 2026 completan el panorama de costos que debés considerar. La compañía estructuró su oferta comercial en distintas categorías según las necesidades de movilidad y la prioridad de red. El abono mensual se factura de forma local en pesos argentinos mediante débito automático en tarjeta de crédito.

Para el uso residencial fijo, contás con dos alternativas principales de abono ilimitado. El plan Residencial Lite tiene un costo de $45.000 mensuales según el tarifario vigente para agosto de 2026 publicado en iProfesional. Este abono tiene una prioridad secundaria en la red durante las horas de mayor congestión de tráfico satelital de acuerdo con las condiciones del contrato .

El plan Residencial Estándar tiene un valor de $65.000 por mes según el cuadro de tarifas oficiales de Starlink publicado en iProfesional. Esta opción garantiza datos ilimitados con la máxima prioridad de conexión en la red de tu zona, lo que asegura velocidades superiores a los 400 Megabits en los momentos de mayor demanda. Es la alternativa predilecta para los hogares que concentran múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo.

Si tu objetivo es viajar con el equipamiento, debés optar por los planes de la categoría Itinerante. El abono Itinerante de 100 Gigabytes tiene un precio de $63.000 mensuales según el tarifario publicado en iProfesional. Una vez que consumís ese límite de datos, la velocidad disminuye pero mantenés una conexión ilimitada de baja prioridad para navegación básica de acuerdo con las condiciones de servicio .

El plan Itinerante Ilimitado tiene un costo de $140.000 por mes según el reporte tarifario publicado en iProfesional. Este abono está diseñado para nómades digitales y profesionales del transporte que requieren acceso continuo de alta velocidad en cualquier punto del territorio nacional. La gran ventaja de toda la oferta comercial es que no exige contratos de permanencia obligatoria, por lo que podés pausar y reactivar la suscripción desde tu cuenta sin multas.

¿Qué modelo de antena de Starlink te conviene elegir según tu perfil?

La elección de compra entre los dos modelos debe responder a tus hábitos de conectividad y a las características de tu espacio. No existe una opción superior en todos los aspectos, sino que cada una atiende necesidades de uso bien diferenciadas. La clave es evaluar dónde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo de navegación.

Si vivís en una zona rural permanente, en un campo de la Pampa Húmeda o en una vivienda sin acceso a redes de fibra óptica terrestre, el Kit Estándar V4 es tu mejor opción. Su superior potencia de recepción, la mayor cobertura de su enrutador inalámbrico de sexta generación de hasta 297 metros cuadrados y la estabilidad del servicio doméstico prioritario justifican la inversión en el hardware de mayor costo de $499.999 según las tarifas oficiales de La Anónima.

Por el contrario, si tu actividad diaria incluye traslados constantes, si trabajás desde diferentes localidades del interior o realizás viajes de aventura, el Mini X es el ganador indiscutido. Su ligereza de 1,1 kilos, la facilidad para transportarlo en una mochila y la posibilidad de alimentarlo con la batería de tu vehículo compensan de sobra el menor alcance inalámbrico de 112 metros cuadrados y las velocidades de descarga más moderadas de hasta 100 Mbps según la ficha técnica de Starlink.