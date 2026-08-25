Micro RGB: así son los nuevos televisores premium de Samsung que llegan a la Argentina

La nueva línea de pantallas que llega a la Argentina permite controlar el hogar, mejora el sonido deportivo y reduce el consumo eléctrico.

Samsung celebra dos décadas consecutivas de liderazgo en el mercado mundial de pantallas. En este escenario, el fabricante presenta en la Argentina su catálogo de televisores para el año 2026. Esta propuesta combina hardware avanzado y herramientas de asistencia conversacional para redefinir el entretenimiento en el hogar.

Los hábitos de consumo muestran una fuerte tendencia hacia la adopción de pantallas de gran tamaño. Los usuarios buscan dispositivos capaces de brindar una experiencia inmersiva para disfrutar eventos deportivos, películas y videojuegos. En respuesta a esa demanda, los nuevos televisores que se comercializarán en la Argentina estarán disponibles en 65, 75 y 85 pulgadas.

La llegada de estos dispositivos de alta gama incluye beneficios para facilitar la compra desde el inicio del lanzamiento. El Plan Canje permite entregar un televisor usado de cualquier marca, incluso con detalles estéticos, como parte de pago. La propuesta se completa con doce cuotas sin interés, descuentos por registro previo y un servicio de instalación premium bonificada en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fabricante busca que la pantalla deje de ser un objeto pasivo en la sala de estar. Con este lanzamiento, los dispositivos asumen un rol activo mediante redes neuronales que procesan la señal en tiempo real. Esta tecnología se adapta de forma autónoma a los gustos de cada integrante del hogar.

Smart TV de Samsung con tecnología Micro RGB. Imagen suministrada por Samsung.

¿Qué tecnología traen las nuevas pantallas de Samsung?

La principal novedad de este catálogo es la incorporación de la tecnología Micro RGB en el modelo R85H. Este desarrollo representa la cúspide de la ingeniería de visualización de la compañía surcoreana. Su arquitectura prescinde por completo de filtros de color intermedios para entregar una fidelidad de imagen superior.

El panel utiliza diodos emisores de luz submilimétricos que resultan más pequeños que un copo de nieve. Estos componentes de color rojo, verde y azul emiten luz pura de manera directa e independiente. Gracias a esta característica, el televisor alcanza una cobertura del cien por ciento en el exigente espacio de color profesional BT.2020.

La potencia de procesamiento corre por cuenta del chip Micro RGB AI Engine Pro. Este procesador inteligente analiza el movimiento de los objetos y la profundidad de cada cuadro de video. Su tarea consiste en mantener una fluidez impecable para evitar saltos o distorsiones que interrumpan la concentración de los espectadores.

Junto a la tecnología Micro RGB, la marca renueva su oferta de pantallas OLED con los modelos de las series S95H, S90H y S85H. Estos equipos se destacan por sus píxeles auto iluminados que aseguran un contraste absoluto y negros puros. Su rendimiento visual cuenta con el respaldo y la validación de prestigiosas certificaciones internacionales.

Una de las grandes mejoras para los modelos OLED de este año es la expansión del tratamiento antirreflejo Glare Free. Esta tecnología, integrada en las series S90H y S95H, cuenta con la certificación oficial de los laboratorios UL. El panel dispersa de manera eficiente la luz ambiental para que disfrutes de escenas oscuras sin reflejos molestos.

Los fanáticos de los videojuegos tienen en la línea OLED una opción de alto rendimiento. Los modelos S95H y S90H incorporan el paquete de funciones denominado Ultimate Gaming Pack. Esta herramienta ofrece una tasa de refresco ultra rápida de 165 hercios para asegurar partidas dinámicas y fluidas, sin desenfoques de movimiento.

La compatibilidad nativa con sistemas de sincronización como Nvidia G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro garantiza que no existan cortes de imagen en plena acción. El televisor se conecta de forma directa con computadoras de escritorio y consolas de última generación para brindar una ventaja competitiva clave a los jugadores de nivel profesional.

La propuesta de pantallas de alta gama se completa con la serie Neo QLED, representada por el modelo QN70H. Esta línea combina la tecnología de contraste Quantum Mini LED con un panel de alta precisión. Su diseño busca ofrecer un rendimiento óptimo bajo cualquier condición de iluminación ambiental en la sala.

Los diodos de luz que utiliza la serie Neo QLED son ultra pequeños y aplican la tecnología Real QLED. Este panel está libre de cadmio y cuenta con la certificación de volumen de color otorgada por la entidad suiza SGS. El televisor reproduce el cien por ciento del volumen de color sin perder matices en escenas brillantes.

Smart TV de Samsung con tecnología Micro RGB. Imagen suministrada por Samsung.

¿Por qué la inteligencia artificial es el cerebro de estos televisores?

Una de las principales innovaciones de esta temporada radica en el software que gestiona estas pantallas de alta definición. El centro de esta experiencia inteligente es el Vision AI Companion, una interfaz interactiva de procesamiento conversacional. Este sistema de asistencia utiliza modelos de lenguaje integrados de forma directa con el asistente de voz Bixby.

Para activar este ayudante inteligente solo tenés que mantener presionado el botón del micrófono en tu control remoto. También podés utilizar comandos de voz pasiva a la distancia para iniciar la interacción. A partir de ese momento, el televisor procesa tus consultas con un entendimiento profundo del contexto y del lenguaje natural.

La interfaz destaca por su capacidad de realizar descubrimientos contextuales sin interrumpir la reproducción. Si mirás una película y querés saber qué actor aparece en pantalla, el sistema te brinda la información en tiempo real. No necesitás pausar el video ni recurrir a tu teléfono móvil para despejar tus dudas.

El Vision AI Companion ofrece un soporte de integración multimodelo que resulta compatible con agentes externos de inteligencia artificial. El sistema se conecta de forma nativa con herramientas populares como Gemini, Copilot y Perplexity. Esto amplía las opciones de consulta para resolver preguntas complejas de manera inmediata desde tu living.

Cuando el televisor entra en estado de reposo, la pantalla activa la función informativa Now Brief. Este tablero diario muestra datos útiles como el pronóstico del clima, tus recordatorios personales y las principales noticias de la jornada. El sistema utiliza sensores de presencia para encenderse únicamente cuando detecta personas en la habitación.

Para los apasionados de las transmisiones deportivas, los ingenieros de la compañía desarrollaron el algoritmo AI Modo Fútbol Pro. Este sistema reconoce el campo de juego en tiempo real para optimizar la representación visual del partido. La tecnología realza la nitidez del césped y el movimiento del balón sin generar una saturación artificial.

La experiencia de la cancha se completa con la función de sonido inteligente AI Sound Controller Pro. Este algoritmo separa de forma analítica las voces de los relatores, los efectos de la transmisión y el sonido ambiente de la tribuna. De esta manera, tenés la posibilidad de ajustar el volumen del público de forma independiente.

El sistema de seguridad Samsung Knox protege toda la información de uso, contraseñas y datos personales del usuario. Esta plataforma de protección posee validaciones a nivel de hardware y de software para evitar accesos no autorizados. Tu privacidad y la seguridad de las cámaras conectadas en tu hogar permanecen a resguardo bajo este estándar.

La integración con la aplicación SmartThings y la herramienta Quick Share potencia la conectividad inalámbrica del hogar. Esta función permite el traspaso inmediato de fotografías, videos o pistas musicales desde tu teléfono inteligente Galaxy hacia la pantalla con un simple toque físico. La comunicación entre dispositivos se realiza de forma fluida y automática.

Además, podés emplear tu teléfono móvil Galaxy como una segunda pantalla de interacción para complementar tus contenidos favoritos. Esta modalidad te permite consultar estadísticas de partidos de fútbol en tiempo real o gestionar los dispositivos inteligentes de tu hogar sin interrumpir la reproducción principal de la televisión.

La marca también asume un firme compromiso a largo plazo con el soporte técnico y el valor de sus productos de alta gama. El fabricante garantiza de manera global un período de siete años de actualizaciones gratuitas del sistema operativo Tizen OS. Esta promesa asegura que tu Smart TV reciba las últimas funciones y optimizaciones año tras año.

Aplicaciones de IA en Smart TV de Samsung con tecnología Micro RGB. Imagen suministrada por Samsung.

¿Qué diferencias reales existen entre el brillo extremo y la precisión de color?

El mercado de pantallas suele presentar datos técnicos confusos para el consumidor promedio. Algunos fabricantes promocionan picos de brillo de hasta 10 mil nits como un indicador absoluto de calidad. Sin embargo, un nivel de brillo tan elevado equivale al encandilamiento que provocan las luces altas de un automóvil de frente.

Ese exceso de potencia lumínica produce una rápida fatiga visual y diluye los detalles finos en las escenas de gran luminosidad. La propuesta del fabricante para sus paneles Micro RGB prioriza la precisión absoluta del color por sobre los picos de brillo innecesarios. El objetivo es ofrecer una experiencia de visualización que resulte confortable para tus ojos.

La tecnología Micro RGB adopta las pautas de calidad establecidas por la Consumer Technology Association (CTA) de los Estados Unidos. Su estructura utiliza diodos emisores de luz individuales para cada pixel, sin mezclas de fósforo. Esto evita el corrimiento de color y el molesto efecto de sangrado visual que sufren otras pantallas.

El cuidado de la salud visual es una de las grandes prioridades de este lineal de pantallas para 2026. Los nuevos paneles cuentan con la certificación internacional alemana VDE Safety for Eyes. Este sello garantiza que la emisión de luz azul se mantiene en niveles seguros, ideales para sesiones prolongadas de cine en el hogar.

A esta protección se suma la certificación VDE Circadian Rhythm Display, que ajusta el brillo según el momento del día. El televisor modifica de manera automática la temperatura de color para acompañar el ritmo circadiano de tu cuerpo. Esta función reduce la estimulación visual antes de dormir para favorecer un descanso profundo.

La eficiencia en el consumo de energía es otra de las ventajas reales que ofrece este desarrollo tecnológico. Los paneles Micro RGB logran una reducción del consumo eléctrico de hasta el 36 por ciento frente a otras opciones premium del mercado. Este ahorro es posible gracias a la eficiencia de los diodos y la gestión del procesador.

El modo AI Energy Mode utiliza la inteligencia del televisor para optimizar el gasto de electricidad según la luz ambiental de la sala. El sensor de brillo analiza las condiciones del living y ajusta la iluminación del panel al instante. De esta manera, el equipo evita el derroche de energía cuando el espacio se encuentra a oscuras.

La propuesta sustentable de la marca incluye el control remoto SolarCell en todo su lineal de pantallas de alta gama. Este dispositivo posee un panel solar trasero que se carga con luz solar o con la iluminación artificial del living. Esta innovación elimina la necesidad de comprar pilas descartables y disminuye los residuos hogareños.

Smart TV de Samsung con tecnología Micro RGB. Imagen suministrada por Samsung.

¿Cómo podés conseguir estos modelos con descuento y financiación en Argentina?

La llegada de este nuevo lineal de pantallas a la Argentina, cuya venta comenzó el 24 de agosto, contempla una propuesta comercial de gran atractivo para el mercado local. El fabricante busca facilitar el acceso a estas tecnologías de alta gama mediante herramientas de ahorro efectivas. Los usuarios interesados disponen de múltiples canales para beneficiar su compra de forma directa.

La primera opción de ahorro está disponible a través del registro previo en el sitio oficial de la marca en Argentina. Los usuarios que se registren en la web oficial reciben un beneficio del diez por ciento de descuento inmediato. Este beneficio se aplica sobre el precio de lista para adquirir cualquiera de los nuevos modelos.

Para los modelos más exclusivos, la compañía implementa la tarjeta prepaga de compra denominada Pre Paid Card. Al adquirir este plástico de manera anticipada, los usuarios obtienen el beneficio de duplicar su valor de compra nominal. Esta promoción está reservada para aplicar en las pantallas premium seleccionadas de las series de alta gama.

El Plan Canje permite reducir el costo final mediante la entrega de un televisor usado de cualquier marca como parte de pago del nuevo equipo.

La financiación es un pilar fundamental de la propuesta de lanzamiento para los consumidores argentinos de tecnología. Todos los modelos que integran el nuevo lineal de pantallas cuentan con la opción de compra en doce cuotas sin interés. Esta facilidad de pago se encuentra disponible con tarjetas de crédito de entidades bancarias seleccionadas.

Para completar los beneficios de lanzamiento, la marca ofrece el servicio de instalación premium bonificada sin costo adicional. Esta promoción cubre la colocación técnica y la puesta en marcha de los equipos en los hogares de la zona de AMBA. De esta forma, el comprador cuenta con la tranquilidad del respaldo técnico oficial.