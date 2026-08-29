Estafadores telefónicos suplantan a bancos para exigir claves y vaciar cuentas

¿Cuáles son las mentiras telefónicas más comunes y las medidas de prevención obligatorias para cuidar tu dinero en el home banking?

Las llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp falsos que buscan robar las claves de acceso de los usuarios de home banking son cada vez más frecuentes. Estas maniobras delictivas suplantan la identidad de entidades bancarias o gubernamentales para exigir datos personales, contraseñas y códigos de validación temporal. Las bandas delictivas manipulan las emociones de las personas para que entreguen sus credenciales voluntariamente en pocos minutos.

La velocidad en la adopción del uso de billeteras virtuales y canales digitales facilitó el manejo de las finanzas cotidianas en la Argentina. Sin embargo, esta inmediatez también generó nuevas oportunidades para grupos delictivos organizados que refinan sus técnicas día tras día. El fraude ya no se basa en virus complejos que rompen las barreras del banco, sino en engaños directos dirigidos al eslabón humano.

Las estadísticas demuestran la gravedad de esta situación en el entorno financiero del país. Según el *informe sobre percepción de seguridad digital de julio de 2026 elaborado por la empresa de seguridad informática CertiSur y la consultora D'Alessio IROL, el 43% de los usuarios argentinos sufrió algún hackeo o fraude por Internet durante el último año. Esta cifra representa un crecimiento acelerado respecto de los registros de períodos anteriores en la región.

Ante este panorama, la educación digital es la defensa más valiosa que disponés para resguardar tus ahorros. Para evitar caer en estas trampas, debés saber que ninguna institución legítima te va a pedir claves ni tokens. Tampoco te van a guiar para realizar operaciones extrañas frente a la pantalla de un cajero automático en tu barrio.

El manejo seguro de tus credenciales financieras requiere que conozcas las dinámicas que emplean estos delincuentes. A continuación, analizamos en profundidad cuáles son los argumentos falsos que utilizan, cómo proteger tu cuenta y de qué forma podés detectar un contacto malicioso a tiempo.

¿Cuáles son las mentiras más comunes para robar datos bancarios?

Las mentiras más comunes para robar datos bancarios involucran historias falsas sobre problemas con tus cuentas, premios inexistentes o trámites oficiales urgentes. Los ciberdelincuentes no atacan de forma directa la seguridad de los servidores de las entidades, sino que manipulan tus emociones como la prisa, la sorpresa o el miedo. Su único objetivo es que les entregues tus accesos privados voluntariamente.

Una de las modalidades es el falso turno de vacunación contra una enfermedad, como la gripe o el dengue, por ejemplo. Los estafadores te llaman por WhatsApp y usan logotipos que imitan al Ministerio de Salud de la Nación o a la Anses. Con un tono muy amable y corporativo, te ofrecen un turno prioritario para la dosis en un hospital público cercano a tu domicilio.

Para confirmar este turno falso, el operador te solicita un código de seis dígitos que te llega por SMS en ese preciso instante. Este número no es un turno, sino la clave para activar tu cuenta de WhatsApp en el dispositivo de los delincuentes. Si se los pasás, se apoderan de tu cuenta para pedir plata de urgencia a tus contactos.

Otra trampa muy habitual ocurre cuando vendés algún artículo por redes sociales o portales de comercio electrónico. Un supuesto comprador se contacta con vos y simula que te hace una transferencia por error con un cero de más. Por ejemplo, te envía un comprobante falso digitalizado por 500 mil pesos en lugar de 100 mil.

Inmediatamente después del falso comprobante, un cómplice te llama y simula ser un oficial de atención al cliente de tu banco. Con la excusa de ayudarte a devolver el excedente de dinero, te guía para que le pases tus claves o actives un token de seguridad. En pocos minutos, te vacían la cuenta y te sacan un préstamo preaprobado, una maniobra analizada en iProfesional en este artículo sobre estafas en redes sociales.

Las bandas delictivas también aplican técnicas de suplantación de identidad telefónica para engañarte. Mediante sistemas especiales de telefonía por Internet, logran que en la pantalla de tu celular aparezca el número de soporte oficial de tu banco. Te informan de forma urgente sobre un consumo sospechoso muy elevado que supuestamente está en proceso de autorización.

Bajo la amenaza de un cargo fraudulento inminente, el falso empleado bancario te exige que declares tus contraseñas o tus códigos de seguridad para anular la compra ficticia. Como el estafador ya conoce tu nombre completo y tu documento por filtraciones previas, es muy fácil que caigas en la trampa si no cortás la llamada de inmediato.

El uso del débito inmediato, conocido como DebIn, constituye otra herramienta de fraude muy extendida en las billeteras virtuales. Los delincuentes te avisan que te van a depositar dinero por una compra, pero en realidad te envían una solicitud de cobro. Si aceptás la transacción sin leer con detenimiento, autorizás que te extraigan los fondos de tu cuenta de forma instantánea.

Las falsas comunicaciones de organismos oficiales completan la lista de engaños frecuentes. Durante el último año, circularon correos electrónicos falsos a nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con presuntas multas impositivas. También mensajes que simulan multas electorales en la aplicación Mi Argentina, diseñados para robar tus credenciales mediante enlaces falsificados.

¿Qué medidas de seguridad debo seguir al usar mi home banking?

Las medidas de seguridad que debés seguir al usar tu home banking incluyen la regla de la navegación directa y el rechazo absoluto de cualquier asistencia telefónica guiada. Tu principal escudo es la prevención activa y el manejo seguro de tus credenciales financieras cotidianas, sin delegar jamás tus operaciones a terceras personas por sugerencia externa.

La regla de oro para acceder a tu banco por Internet es escribir de forma manual la dirección oficial en la barra de navegación de tu explorador web. Nunca entres a través de enlaces que te lleguen por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Tampoco utilices los primeros resultados de los motores de búsqueda de Internet.

Los delincuentes compran anuncios patrocinados en buscadores para que sus páginas falsas aparezcan al principio de la lista. Si buscás el nombre del banco en Google y hacés clic en el primer resultado, podés ingresar a un clon exacto de tu home banking diseñado únicamente para capturar tu usuario y tu contraseña.

Al ingresar de forma directa a la dirección oficial, aseguráte de que la barra del explorador comience con el prefijo de comunicación segura https y muestre el icono de un candado cerrado. Esto te garantiza que la información viaja cifrada hacia el servidor real de tu banco, lo que elimina el riesgo de interceptación intermedia de tus claves.

Nunca instales aplicaciones desconocidas de asistencia remota como AnyDesk o TeamViewer por recomendación de un desconocido por teléfono. Ningún empleado bancario real te va a solicitar la descarga de estos programas. Su única finalidad es que el estafador tome el control de tu pantalla de forma remota para visualizar tus movimientos y claves.

El token de seguridad es un código numérico que cambia de forma constante y es de uso exclusivo para vos. Ninguna institución legítima te pedirá que ingreses un token por llamada o mensaje, ni te solicitará que realices operaciones guiadas en cajeros automáticos. La activación y el uso del token son procesos individuales y privados, como detalla la guía de iProfesional sobre cómo evitar ser estafado a través del token y claves bancarias.

Activá la verificación en dos pasos en todas tus cuentas y servicios digitales sensibles. Para tu home banking y tus billeteras virtuales, preferí métodos de autenticación que utilicen aplicaciones independientes como Google Authenticator. Evitá el envío de códigos por SMS, ya que los delincuentes pueden duplicar tu tarjeta SIM de forma fraudulenta.

El SIM swapping es una técnica donde los estafadores engañan a la operadora de telefonía para obtener un chip a tu nombre. Si lo logran, tu celular se queda sin señal de forma inmediata y ellos reciben todos tus mensajes de texto de recuperación. Con esto, pueden restablecer tus claves bancarias si las tenés asociadas únicamente al número telefónico.

No realices transferencias ni dejes tus contraseñas guardadas de forma automática en el navegador web de tu computadora o celular. Existen virus específicos que se dedican a robar las bases de datos de contraseñas de los exploradores. Es preferible que memorices tus claves o uses un gestor seguro con clave maestra independiente.

Evitá realizar transacciones financieras o consultar tus saldos conectado a redes de Internet inalámbricas públicas de libre acceso. Las redes de cafeterías, plazas o transportes no cuentan con cifrado robusto. Cualquiera con conocimientos técnicos básicos puede capturar los datos confidenciales que enviás a través de esa señal.

¿Cómo identificar mensajes falsos de WhatsApp que simulan ser el banco?

Para identificar mensajes falsos de WhatsApp que simulan ser el banco, debés revisar la insignia de verificación, los prefijos telefónicos extranjeros y el tono de urgencia del mensaje. Las organizaciones delictivas modifican de forma constante sus tácticas de comunicación, pero siempre dejan señales de alerta que podés detectar si prestás atención.

La primera señal de alerta es la ausencia absoluta de la insignia de verificación oficial de Meta. Las cuentas legítimas de los bancos o las grandes empresas fintech tienen un tilde verde al lado de su nombre comercial. Si te escribe un contacto que dice ser tu banco pero no tiene esa marca, bloqueálo de inmediato de tu lista.

Prestá mucha atención a los prefijos telefónicos internacionales de las cuentas que te contactan por WhatsApp. Las bandas de ciberdelincuentes suelen utilizar números virtuales con códigos de países lejanos. Entre los prefijos más reportados por estafas figuran el +353 de Irlanda, o +234 de Nigeria.

También debés desconfiar si el mensaje tiene prefijos como el +225 de Costa de Marfil, o el +233 de Ghana. Un banco argentino nunca te va a escribir desde un número telefónico extranjero para resolver un trámite local.

El tono del mensaje es otra característica clave para sospechar del remitente. Las estafas de suplantación de identidad siempre apelan a la urgencia o al miedo a perder tu dinero de forma inminente. Te exigen que actúes de prisa o te amenazan con bloquear tu cuenta. Un banco oficial respeta tus tiempos y nunca te presiona para tomar decisiones.

Desconfiá de los mensajes que contienen errores ortográficos, redacciones confusas o enlaces a páginas web extrañas que no coinciden con la dirección oficial de tu banco. Tampoco aceptés ofertas de premios, sorteos o beneficios que no solicitaste. Si la propuesta parece demasiado favorable para ser real, casi seguro es una estafa financiera.

Evitá la descarga y el uso de aplicaciones de mensajería no oficiales como WhatsApp Plus. Estas versiones modificadas no cuentan con el respaldo de seguridad de los desarrolladores originales de Meta. Al carecer de cifrado de extremo a extremo, estas aplicaciones pueden capturar tus mensajes privados y comprometer tus datos, un tema desarrollado en la nota de iProfesional sobre cómo proteger datos con billeteras y aplicaciones.

¿Qué hacer si ya compartiste tus claves bancarias por error?

Si cometiste el error de compartir tus credenciales o detectás movimientos extraños en tu home banking, debés actuar con rapidez para bloquear tus cuentas y denunciar el hecho ante las autoridades. El tiempo es un factor decisivo para frenar las transferencias fraudulentas o impedir que las deudas ficticias a tu nombre se consoliden.

El primer paso es comunicarte de forma telefónica con la línea exclusiva para fraudes de tu entidad bancaria. Los bancos más importantes de la Argentina tienen canales de atención disponibles las 24 horas. Solicitá el bloqueo preventivo de tu home banking, la anulación de tus tokens y la inhabilitación de tus tarjetas activas.

Después de realizar los bloqueos de tus cuentas, cambiá de inmediato la contraseña de la cuenta de correo electrónico vinculada a tus servicios financieros. Muchas veces, los delincuentes acceden primero a tu correo para obtener tus datos bancarios o interceptar los códigos de recuperación que envían los sistemas automatizados.

Conservá de forma inalterada toda la evidencia digital del engaño sin borrar ningún mensaje de tu dispositivo móvil. Las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp, los números de teléfono, los enlaces fraudulentos, los correos electrónicos recibidos y los comprobantes de transferencias son pruebas fundamentales para la investigación judicial.

Presentá una denuncia formal en la fiscalía más cercana o ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, con el envío de un correo electrónico a su casilla oficial. También podés registrar tu reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor para iniciar un proceso de mediación, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y las resoluciones vigentes.

El uso inteligente de las herramientas financieras requiere que mantengas hábitos estrictos de ciberseguridad personal en cada transacción. Mantenerte al tanto de las advertencias del mercado te ayuda a operar con tranquilidad en tu rutina de pagos.

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