El Huawei Mate 80 Pro es una compra muy atractiva si priorizás en un teléfono móvil cámaras, batería, pantalla, diseño y carga veloz

El Huawei Mate 80 Pro ya se vende en la Argentina y apunta directo al usuario que busca un celular premium, con mucha batería, cámaras ambiciosas y una pantalla pensada para competir arriba. Después de varios años de ausencia en canales físicos y digitales locales, Huawei vuelve a poner un Mate de alta gama en las operadoras y tiendas en línea, con una propuesta que no pasa inadvertida por precio ni por prestaciones.

iProfesional lo probó durante un par de semanas con uso real, entre mensajería instantánea, fotografías, mapas, streaming, redes sociales, pagos y trabajo móvil. La pregunta de fondo es simple. ¿Conviene comprarlo en la Argentina si no trae los servicios de Google instalados de fábrica? La respuesta corta es que el teléfono móvil tiene argumentos muy fuertes, aunque también exige saber de antemano qué se gana y qué se resigna.

El Huawei Mate 80 Pro en modo horizontal. Foto de iProfesional.

Ficha técnica del Huawei Mate 80 Pro vendido en la Argentina

Pantalla : LTPO OLED de 6,75 pulgadas, resolución de 2832 por 1280 píxeles, tasa adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits y atenuación PWM de 1440 Hz, según Huawei Consumer.

: LTPO OLED de 6,75 pulgadas, resolución de 2832 por 1280 píxeles, tasa adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits y atenuación PWM de 1440 Hz, según Huawei Consumer. Memoria y almacenamiento : 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

: 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Cámaras traseras : sensor principal de 50 MP con apertura variable f/1.4 a f/4.0, ultra gran angular de 40 MP y teleobjetivo macro de 48 MP con zoom óptico 4x y digital de hasta 100x.

: sensor principal de 50 MP con apertura variable f/1.4 a f/4.0, ultra gran angular de 40 MP y teleobjetivo macro de 48 MP con zoom óptico 4x y digital de hasta 100x. Cámara frontal : 13 MP gran angular.

: 13 MP gran angular. Batería : 5750 mAh con carga por cable de 100 W, inalámbrica de 80 W e inalámbrica inversa de 20 W.

: 5750 mAh con carga por cable de 100 W, inalámbrica de 80 W e inalámbrica inversa de 20 W. Sistema operativo : EMUI 15.

: EMUI 15. Conectividad : 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y USB-C.

: 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y USB-C. Resistencia : IP68 e IP69.

: IP68 e IP69. Medidas y peso: 161,85 mm por 76 mm por 7,95 mm y 219 gramos.

El Huawei Mate 80 Pro pesa 219 gramos. Foto de iProfesional.

Qué se siente al usar el Huawei Mate 80 Pro todos los días

El primer contacto deja una sensación de teléfono móvil caro, bien terminado y distinto. El módulo circular de cámaras, llamado Anillo Espacial Dual por Huawei, ocupa buena parte de la zona trasera y le da una identidad visual fácil de reconocer. La cubierta de fibra vegana tiene buen agarre, no junta tantas marcas de dedos y se consigue en negro, verde y dorado.

La construcción también juega un papel importante. El equipo combina aluminio reforzado con Kunlun Glass de segunda generación. Huawei informa en su ficha oficial que el Mate 80 Pro mide 161,85 mm de alto, 76 mm de ancho, 7,95 mm de grosor y pesa alrededor de 219 gramos. La compañía también detalla protección IP68 e IP69 contra polvo, inmersión y chorros de agua a presión, datos relevantes para un celular que en la Argentina cuesta lo mismo que una notebook potente.

La pantalla es uno de sus puntos más sólidos. Se trata de un panel LTPO OLED plano de 6,75 pulgadas, con resolución de 2832 por 1280 píxeles, tasa adaptativa de 1 a 120 Hz y atenuación PWM de 1440 Hz, según las especificaciones publicadas por Huawei Consumer. En la práctica, se ve muy bien al sol, se mueve con fluidez y ayuda a reducir consumo cuando no hace falta refrescar la imagen a máxima velocidad.

El Huawei Mate 80 Pro tiene una profundidad de apenas 7,95 mm. Foto de iProfesional.

Qué rendimiento ofrece y qué pasa con el 5G

El Huawei Mate 80 Pro llega en la configuración más interesante para un usuario exigente. La versión local combina 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento. Es espacio de sobra para fotos, videos 4K, documentos, juegos y aplicaciones pesadas. Huawei informa que el modelo global funciona con EMUI 15, mientras que las variantes de China usan HarmonyOS.

En el uso cotidiano, el teléfono móvil responde sin demoras. Abrir muchas aplicaciones, alternar entre redes, editar fotos, grabar video o jugar no lo pone contra las cuerdas. También se agradece el sistema de disipación por cambio de fase dual, pensado para mantener temperaturas más estables cuando se lo exige durante varios minutos.

El punto sensible está en la conectividad móvil. La unidad vendida en la Argentina trabaja sobre redes 4G LTE y 4G+, no sobre 5G. Para muchos usuarios locales no será un problema inmediato, porque la cobertura 5G todavía no es pareja y el 4G sigue siendo la red de uso diario. De todos modos, si pensás quedarte con el celular varios años y querés sí o sí 5G, este dato puede pesar en la decisión.

La versión del Huawei Mate 80 Pro disponible en Argentina no tiene 5G. Foto de iProfesional.

Cómo rinden las cámaras del Huawei Mate 80 Pro

La cámara principal de 50 megapíxeles es la gran carta del equipo. Tiene apertura física variable entre f/1.4 y f/4.0, estabilización óptica y matriz RYYB. Esto significa que el lente puede abrirse más para escenas oscuras o retratos con fondo desenfocado, y cerrarse cuando necesitás mayor nitidez en paisajes o fotos grupales.

En fotos nocturnas, el Huawei Mate 80 Pro consigue buen detalle, controla bien el ruido y evita ese efecto artificial que a veces aparece en celulares que iluminan demasiado la escena. La reproducción de color también está bien trabajada, en línea con el sistema True-to-Colour que Huawei destaca en la ficha del producto.

El conjunto se completa con un ultra gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo macro de 48 megapíxeles con zoom óptico 4x y zoom digital de hasta 100x, de acuerdo con la información técnica de Huawei. El teleobjetivo es especialmente útil para retratos, detalles de objetos, texturas y tomas lejanas sin depender tanto del recorte digital.

La cámara frontal de 13 megapíxeles cumple muy bien para videollamadas y selfies grupales. En video, tanto las cámaras traseras como la frontal pueden grabar en 4K, según Huawei. La estabilización acompaña bien si caminás, aunque para tomas más profesionales siempre conviene sumar apoyo o trípode.

Cámaras traseras del Huawei Mate 80 Pro. Foto de iProfesional.

Cuánto dura la batería y cuánto tarda en cargar

La batería es otro motivo fuerte para mirarlo con atención. El Mate 80 Pro trae 5750 mAh, una capacidad alta para un celular delgado. Con uso intenso, redes sociales, WhatsApp, cámara, mapas, algo de video y correo, llega al final del día sin apuro. Con un uso más moderado, puede estirarse más.

La carga rápida es una de esas funciones que cambian la rutina. Huawei informa soporte para SuperCharge de 100 W por cable, carga inalámbrica de 80 W y carga inalámbrica inversa de 20 W. En la práctica, una carga breve antes de salir puede darte varias horas de uso, algo útil si vivís con reuniones, viajes cortos o jornadas largas fuera de casa.

El Huawei Mate 80 Pro incluye accesorios, entre ellos un cargador de 100W. Foto de iProfesional.

Cómo se usan las aplicaciones de Google en este celular Huawei

Este es el tema que más dudas genera. El Mate 80 Pro no trae Google Play ni las aplicaciones de Google instaladas de fábrica. Para quien viene de un Android tradicional, el cambio se nota. Aun así, el panorama es mucho más simple que hace algunos años.

El Huawei Mate 80 Pro tiene el sistema operativo EMUI 15. Foto de iProfesional

La tienda Huawei AppGallery ya ofrece muchas aplicaciones usadas en la Argentina, incluidas billeteras, bancos, redes sociales, mensajería y servicios públicos. Para las aplicaciones que dependen de servicios de Google, hoy se usan alternativas como microG y GBox. Ambas permiten iniciar sesión con una cuenta de Google y ejecutar aplicaciones como Gmail, YouTube, Maps o Drive en modelos compatibles.

Qué tenés que hacer para instalar Gmail, YouTube o Maps

El camino más habitual es entrar en AppGallery, buscar microG, instalar sus componentes, abrir la configuración, sumar la cuenta de Google y conceder los permisos pedidos. Después, podés instalar varias aplicaciones de Google desde la propia tienda o mediante herramientas de compatibilidad.

Algunas de las aplicaciones Android disponibles para Huawei Mate 80 Pro. Foto de iProfesional

GBox crea un entorno compatible para descargar y correr aplicaciones que requieren servicios de Google. Funciona mejor que las soluciones viejas y no exige "root" ni conexión a una computadora. El límite más importante sigue siendo el pago móvil con Google Pay, que no reemplaza a las billeteras o aplicaciones bancarias locales con NFC.

Qué funciones de IA suma el Mate 80 Pro

Huawei también empuja fuerte sus funciones de inteligencia artificial (IA). Celia, su asistente, busca resolver tareas con menos pasos, desde buscar datos dentro de una imagen hasta ayudar con acciones vinculadas a documentos, recordatorios o consultas rápidas.

En fotos, las herramientas con IA son de las más útiles. Podés borrar objetos o personas del fondo, mejorar una toma grupal si alguien salió mal y retocar imágenes sin pasar por una app externa. No reemplaza el ojo del fotógrafo, pero ahorra tiempo y funciona bien para publicar rápido en redes.

El Huawei Mate 80 Pro se consigue en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre y otras tiendas.

Cuánto cuesta el Huawei Mate 80 Pro en la Argentina

En la tienda de Personal, el Huawei Mate 80 Pro de 512 GB aparece con precio de lista de $3.299.999 y valor promocional de $2.099.999 (36% de descuento), con opciones de financiación de 6 y 12 cuotas sin interés, según la publicación consultada a fines de agosto de 2026.

En Mercado Libre, la tienda oficial de Huawei muestra ofertas para el mismo modelo con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con precios promocionales que pueden variar por color, stock y fecha. A fines de agosto tenía un precio de lista de $2.899.999 pero bajaba a $1.599.999 con un 44% de descuento.

¿Vale la pena comprarlo o conviene mirar otra opción?

El Huawei Mate 80 Pro es una compra muy atractiva si priorizás cámaras, batería, pantalla, diseño y carga veloz. También suma valor si te gusta tener un celular diferente al promedio y no te molesta dedicar unos minutos a configurar aplicaciones de Google con microG o GBox.

En cambio, si querés Google Play listo desde el primer encendido, si dependés de Google Pay o si el 5G es imprescindible para vos, conviene comparar con otros modelos premium antes de pagar. El Mate 80 Pro no es para cualquiera, pero sí es uno de los teléfonos móviles más interesantes que llegaron al segmento alto argentino en 2026.