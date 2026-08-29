Starlink redujo el precio de sus kits portátiles a $219.000 en comercios oficiales de todo el país y ofrece financiación en cuotas sin interés

Este descuento busca expandir la conectividad satelital en zonas rurales y viajes, ofreciendo un equipo compacto con prueba de satisfacción de 30 días.

La oferta incluye facilidades de pago de hasta 9 cuotas sin interés en comercios como Mercado Libre, Frávega y Cetrogar, facilitando el acceso técnico.

Starlink bajó un 30% el precio de sus antenas portátiles Mini y Mini Car Pack en Argentina, fijando un valor promocional de $219.000 hasta agosto.

Starlink aplicó un descuento cercano al 30% en el precio de sus equipos de Internet satelital en Argentina. Hasta el 31 de agosto de 2026, los usuarios pueden comprar las antenas portátiles Mini y Mini Car Pack por $219.000 en comercios oficiales y en el sitio web de la empresa, frente al valor habitual de 299.000 pesos.

La oferta contempla facilidades de pago en hasta 9 cuotas sin interés en las principales cadenas de electrodomésticos y tiendas digitales del país. La rebaja busca expandir el uso de conectividad satelital en zonas rurales, rutas e itinerarios alejados del alcance de las redes móviles convencionales. Esta bonificación temporaria abarca a los modelos diseñados para transporte personal y movilidad vehicular.

¿Qué características distinguen a los kits Mini de Starlink?

Los kits Mini de Starlink se caracterizan por su formato compacto, su bajo consumo eléctrico y la integración del router WiFi dentro de la misma antena. A diferencia de los terminales fijos convencionales, este modelo entra en cualquier mochila estándar y funciona con fuentes de energía portátiles.

El panel del modelo Mini X mide 29 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Según las especificaciones publicadas por la tienda oficial de Frávega a agosto de 2026, su peso neto es de 1,1 kilos, cifra que sube a 1,5 kilos cuando sumás el pie de apoyo posterior y los adaptadores metálicos de fábrica.

Una ventaja determinante radica en su requerimiento energético. La antena consume entre 25 y 40 watts en promedio, con picos ocasionales que no superan los 60 watts. Por esta razón, el dispositivo funciona mediante la toma de 12 volts de un auto o con baterías portátiles de 100 watts con salida USB tipo C.

En cuanto a las prestaciones técnicas, el equipo logra velocidades de descarga de 30 a 100 Mbps, subidas de 5 a 25 Mbps y latencias de 23 a 60 milisegundos. El router integrado brinda cobertura WiFi 5 de doble banda para espacios de hasta 112 metros cuadrados.

La antena admite hasta 128 dispositivos conectados al mismo tiempo y posee protección ambiental IP67 contra polvo y lluvia. Esto asegura un servicio continuo a la intemperie ante climas adversos, como detallan las guías de iProfesional sobre cómo es la instalación de Starlink Mini.

Según las especificaciones del centro de ayuda oficial de Starlink a agosto de 2026, la línea Mini cuenta con matrices de antenas en fase que ajustan la señal hacia los satélites en órbita baja sin necesidad de motores ruidosos ni partes móviles.

¿En qué se diferencia el kit vehicular Mini Car Pack del modelo estándar?

El kit Mini Car Pack se diferencia porque incluye soportes de montaje y conexiones especiales para mantener Internet activo durante viajes en vehículos. La antena posee un patrón de cobertura omnidireccional que conserva la conexión satelital en movimiento sin orientación manual.

El paquete suma un cable de alimentación para vehículos de 5 metros de largo recubierto de polímeros de alta resistencia. Este componente soporta temperaturas bajo cero y el calor intenso detrás del parabrisas del auto.

A diferencia de los accesorios genéricos, el cable original garantiza un flujo de corriente continuo. De esta forma, la instalación elimina las caídas bruscas del servicio provocadas por oscilaciones en el alternador del vehículo.

Por su parte, el paquete Mini X común está orientado al uso estático en campamentos, refugios o casas pequeñas. Este modelo viene con un cable de alimentación de 15 metros, base de mesa y acoples para postes o caños tradicionales.

La puesta en marcha de ambos equipos es veloz y accesible. Solo hace falta ubicar el panel con vista limpia al cielo y configurar los parámetros desde la aplicación móvil en pocos minutos.

¿En qué se diferencian estos equipos portátiles respecto al Kit Estándar V4?

Las diferencias entre los modelos Mini y el Kit Estándar V4 residen en las dimensiones, la velocidad máxima de transferencia, la cobertura del router y el método de instalación. El terminal V4 demanda un montaje permanente sobre techos o torres y alimentación directa a la red de 220 volts.

Según la lista de precios de la tienda oficial de Starlink en Mercado Libre a agosto de 2026, el Kit Estándar V4 cotiza a un valor oficial de $499.999 en el mercado local. Sus medidas alcanzan los 59 centímetros de alto por 38 centímetros de ancho, pesa 3,2 kilos y requiere un router WiFi 6 externo conectado por cable de datos.

En materia de velocidad, la antena V4 supera los 250 Mbps de descarga con picos de 400 Mbps y cubre instalaciones de hasta 297 metros cuadrados. No obstante, su consumo pico roza los 100 watts y su arquitectura no permite el uso en rutas o traslados.

La gama Mini acepta una menor velocidad máxima a cambio de una portabilidad superior, un peso tres veces más liviano y la capacidad de conectar en cualquier punto geográfico del país.

Esa diferencia en peso y volumen resulta clave para profesionales del campo, geólogos, ingenieros o viajeros que necesitan llevar todo el equipamiento en un bolso de mano.

En el análisis de iProfesional sobre Starlink frente al WiFi tradicional, se destaca que la flexibilidad de la línea Mini resuelve la conectividad donde la infraestructura terrestre no existe.

¿Dónde podés adquirir el servicio de Starlink Mini en Argentina?

Podés comprar los kits de Starlink Mini con precio promocional en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre y en las cadenas comerciales Frávega, On City, Cetrogar y La Anónima. Todos estos puntos de venta autorizados disponen de unidades en stock físico a $219.000 a agosto de 2026.

Mercado Libre vende las versiones Mini X y Mini Car Pack a $219.000 con envío sin cargo a todo el territorio nacional. La plataforma otorga opciones de pago en hasta 9 cuotas sin interés según la entidad bancaria emisora de la tarjeta.

La red de supermercados La Anónima comercializa ambos modelos al mismo valor con hasta 6 cuotas sin interés en tarjetas seleccionadas. Además, esta cadena aplica una rebaja extra a los clientes que optan por el pago al contado.

Los comercios Frávega, On City y Cetrogar ofrecen las antenas a $219.000 con planes de 3 cuotas sin interés de $73.000 y retiro inmediato en sus sucursales. Esta red de comercios soluciona las demoras de entrega que afectaban al servicio en sus primeros meses en el país, cuando las encomiendas tardaban semanas en llegar a destino. También podés verificar la disponibilidad de cobertura y solicitar equipos desde la página oficial de Starlink.

¿Cómo funciona el período de prueba de 30 días y la devolución del dinero?

El servicio incorpora una cláusula de prueba de 30 días con reembolso del dinero desde el momento en que recibís el paquete. Si la velocidad de la conexión satelital no cumple con tus expectativas, podés cancelar el servicio y gestionar la devolución del equipamiento.

El procedimiento se gestiona de forma digital desde el portal de soporte de la empresa. El sistema emite un remito de correo pago para enviar la caja de regreso al depósito central de la marca.

Cuando los técnicos constatan el buen estado del equipo devuelto, la compañía reintegra el 100% del valor pagado por el hardware. El reembolso de los $219.000 se acredita en la tarjeta de crédito de origen en un plazo de dos a catorce días hábiles.

No obstante, el monto abonado por el primer mes de servicio de datos no admite devolución. Ese pago retribuye el consumo de Internet efectuado durante las semanas de evaluación. Esta política de prueba resulta útil para verificar la estabilidad de la señal en terrenos con árboles tupidos o cerros que puedan tapar la visión hacia el cielo.

¿Qué planes de servicio están disponibles y cuánto cuestan por mes?

La activación de la red satelital requiere la contratación de un abono mensual mediante la aplicación móvil oficial. La oferta tarifaria en Argentina contempla alternativas para residencias, usuarios itinerantes y empresas.

De acuerdo con el tarifario de Starlink publicado a agosto de 2026, el plan Residencial Lite cuesta $45.000 mensuales y alcanza velocidades de hasta 200 Mbps con prioridad secundaria en horarios de alto tráfico.

El plan Residencial Max sale $65.000 al mes y entrega velocidades superiores a 400 Mbps con prioridad alta en la red. Esta opción resulta idónea para hogares con múltiples usuarios conectados o actividades laborales intensivas.

Para quienes se desplazan por el país existen dos alternativas de servicio móvil. El plan Itinerante 100 GB cotiza a $63.000 mensuales e incluye ese bloque de datos a máxima velocidad; al agotar ese saldo, la conexión continúa de forma ilimitada a menor velocidad sin costos adicionales.

Por su parte, el abono Itinerante Ilimitado sale $140.000 por mes y brinda datos ilimitados de alta velocidad en todo el país. Esta variante autoriza la conexión sobre vehículos en movimiento y habilita el uso en países limítrofes por períodos de hasta 30 días seguidos.

Los detalles completos de los planes de datos portátiles figuran en la guía de planes Roam de Starlink, donde se especifican los límites geográficos de cada modalidad.

¿Qué ventajas ofrece la flexibilidad de contratación del servicio?

Una de las cualidades más destacadas del modelo comercial es la ausencia de contratos de permanencia en las compras normales del equipo. Podés activar, cambiar de plan o pausar la suscripción en el momento que quieras desde la aplicación oficial.

Esta cualidad beneficia a productores agropecuarios, contratistas o turistas que usan la antena durante períodos específicos del año. En los meses sin actividad podés dejar la cuenta en pausa sin abonar cargos de mantenimiento.

Para el segmento corporativo, la empresa comercializa planes de prioridad local desde $66.665 mensuales por 50 GB hasta $642.365 por 2 Terabytes de tráfico con dirección IP pública fija. Para barcos o logística internacional, existen abonos de prioridad global de $435.000 a $3.760.000 mensuales. Esta variedad de tarifas permite adecuar el gasto operativo al volumen de tráfico que requiere cada proyecto productivo.

¿A qué perfil de usuario le conviene la promoción de Starlink Mini?

La oferta del kit Starlink Mini calza a la perfección con las necesidades de trabajadores itinerantes, personal de campo, transportistas, turistas y familias que recorren el país en casas rodantes. La posibilidad de alimentar el equipo a 12 volts convierte a esta antena en una alternativa idónea para la vida al aire libre.

También constituye una solución para casas de fin de semana o emprendimientos rurales sin tendido de fibra óptica ni señal celular confiable. Con un consumo eléctrico acotado, el equipo opera sin dificultades conectado a paneles solares o pequeños generadores.

En cambio, si tu objetivo es obtener la máxima velocidad posible para una vivienda numerosa con consumo simultáneo de video en ultra alta definición o juegos en red, la antena Estándar V4 representa la opción más conveniente.

En síntesis, la rebaja de Starlink a $219.000 disponible hasta el 31 de agosto brinda una oportunidad conveniente para instalar Internet satelital de alto rendimiento en cualquier punto del mapa nacional.