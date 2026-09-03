Claude deja una marca invisible en cada texto que genera: cómo impacta en las empresas argentinas

Desde el 2 de agosto, los nuevos modelos de Claude llevan una marca de agua invisible. Qué cambia para quienes la usan en el trabajo

Expertos advierten que este cambio obliga a las empresas argentinas a definir políticas de transparencia y gobernanza para el uso de la IA.

Este cambio rige a nivel global bajo el AI Act de la Unión Europea y genera un rastro que detecta si la IA generativa intervino en el texto.

Los nuevos modelos de Anthropic incluyen una marca de agua de Claude invisible y global desde el 2 de agosto de 2026 para certificar el uso de IA.

Hay algo que cambió en Claude hace menos de un mes y que la mayoría de los profesionales que lo usan en Argentina todavía no procesó: desde el 2 de agosto de 2026, cada texto que emplean las nuevas funciones de los modelos de Claude lleva una marca de agua invisible. No se ve, no interfiere con el contenido y no identifica a quien lo escribió, pero puede detectarse con herramientas especializadas y certifica que una IA participó en su producción. El cambio no es optativo ni tiene excepciones por plan o por país. Y plantea preguntas que las organizaciones argentinas deberían estar haciéndose ahora.

La marca de agua es un sistema de dos capas. La primera es un watermark estadístico embebido directamente en la secuencia de tokens del texto — invisible a simple vista, sobrevive al copiado común pero se degrada con reescrituras profundas. La segunda son metadatos de procedencia con firma criptográfica en archivos compatibles. Ambas cumplen con el Artículo 50 del AI Act europeo, que entró en vigor el 2 de agosto de 2026 y obliga a los proveedores de IA generativa a marcar sus outputs en formato legible por máquina. Anthropic publicó el 14 de agosto el documento técnico explicando cómo funciona la marca y firmó el Código de Práctica junto a Google, Meta, Microsoft y OpenAI — aplicando la medida globalmente, no solo en la Unión Europea.

Hay un punto que Elbio Lopez, CTO de ENTA, señala como clave para no malinterpretar el alcance: "La marca no identifica al usuario ni a la organización, solo indica que el modelo de lenguaje probablemente procesó el texto". Una detección positiva no dice quién escribió el texto, ni en qué proporción intervino la IA, ni si hubo revisión humana posterior.

Qué implica legalmente para los autores y las empresas argentinas

Alelí Prevignano, abogada laboralista y asesora legal de la CGT, señala que la marca de agua introduce una presunción jurídica nueva: "Fabrica una presunción de autoría de la IA que invierte la carga de la prueba, ahora es el humano quien queda obligado a demostrar su autoría". En la práctica, esto tiene consecuencias en contextos donde la autoría importa: contratos, informes legales, comunicaciones formales.

Prevignano también señala un detalle técnico que pocas organizaciones están considerando: quien utilice la IA para corregir, traducir o revisar su propio texto queda marcado igual que quien delegó la escritura completa. La marca es binaria detecta si el modelo intervino, no en qué grado. Y la elección de ese diseño no es una limitación técnica sino una decisión de las empresas que desarrollan los modelos.

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública ya tiene recomendaciones sobre trazabilidad de IA, aunque no hay legislación específica que obligue a las empresas locales a declarar el uso de IA en sus documentos. Eso crea un vacío que las organizaciones deberán resolver con política interna antes de que la regulación llegue.

Cómo cambia la cultura organizacional cuando la IA deja huella

Susana Von der Heide, Founder & Thinking Partner en VON DER HEIDE, plantea que la marca de agua puso en agenda una conversación que las organizaciones tenían pendiente puertas adentro. Para ella, "detectar el uso de IA no debería ser equivalente a 'cazar' a quien la usa, se trata de instalar la honestidad". Pero advierte sobre el riesgo opuesto: si una empresa castiga en vez de conversar, la marca de agua termina generando miedo y ocultamiento, no transparencia.

Según el informe Insight 21 de la Universidad Siglo 21, 2026 (basado en 400 empresas argentinas), donde la curiosidad personal emerge como la habilidad laboral más valiosa, por encima de cualquier dominio técnico. Lo que la marca de agua pone en evidencia es la brecha entre el uso individual masivo de la IA y la casi nula gobernanza organizacional. Esa brecha es donde están los riesgos de confianza y reputación que pocas empresas están gestionando.

Sebastián Cimino, CEO de SUMAR -empresa que usa Claude en sus agentes de IA- propone pensar la marca de agua como infraestructura, no como una ventaja o una limitación: "Solo puede ser una limitación si tu negocio dependía de la IA y de que nadie se enterara de que la usabas". Para SUMAR, que se define como una empresa AI Native, el cambio no generó ninguna alteración operativa, sus clientes ya saben que trabajan con IA desde el inicio.

Cimino distingue entre informar sobre la IA, ante un escenario de menor creación de nuevos empleos tecnológicos y gobernar esa intervención: un mail generado por IA no tiene el mismo tratamiento que un sistema que evalúa riesgo crediticio o data médica. Las políticas de uso de IA en las organizaciones deberían responder cuatro preguntas concretas: dónde puede intervenir la IA, qué debe pasar por revisión humana, cómo se le declara al usuario final que hay intervención de IA, y cuál es el plan de acción si el sistema falla.

Lopez, desde la implementación técnica, coincide: "Las marcas de agua hacen más visible un problema que ya existía: la falta de trazabilidad".Las organizaciones que ya tenían gobernanza sobre el uso de IA, frente a una posible caída en los nuevos puestos de trabajo del sector, van a notar poco cambio. Las que no la tenían van a empezar a notar las consecuencias.

La marca de agua de Claude no es una amenaza para quien usa la IA con criterio y transparencia. Es un espejo que muestra cuántas organizaciones argentinas todavía no definieron cómo quieren relacionarse con una tecnología que sus equipos ya están usando todos los días. La pregunta no es si la marca de agua cambia algo, es si las empresas van a usar este momento para construir las reglas que todavía no tienen.