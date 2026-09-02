El nuevo modelo de xAI tendrá 2,1 billones de parámetros y llegará después de Grok 4.6, con datos de SpaceX incorporados a su entrenamiento

Elon Musk volvió a elevar la vara para su próximo modelo de inteligencia artificial. El empresario anunció que Grok 4.7 llegará al público dentro de 10 días y sostuvo que el sistema tendrá un rendimiento superior al de los modelos de IA disponibles actualmente.

La nueva versión llegará apenas semanas después de las últimas actualizaciones de Grok. Grok 4.5 fue lanzado al público en julio y Grok 4.6 llegó el 12 de agosto, en una carrera que también tiene a OpenAI preparando el lanzamiento de su modelo Astra.

Elon Musk prepara Grok 4.7 con 2,1 billones de parámetros y datos de SpaceX

La estrategia de Musk para Grok 4.7 no se limita a aumentar la escala del sistema. El empresario también puso el foco en el material utilizado para entrenarlo, con especial énfasis en la información procedente de SpaceX.

Según explicó a mediados de agosto, la primera fase del entrenamiento ya estaba terminada y el paso siguiente consistía en incorporar los datos de la compañía aeroespacial mediante una etapa adicional de entrenamiento.

La arquitectura también crecerá respecto de la versión anterior. Grok 4.7 partirá de 2,1 billones de parámetros, mientras que Grok 4.6 utilizaba una base de 1,5 billones.

Ese mayor tamaño tendrá un costo en velocidad, de acuerdo con la explicación de Musk. A cambio, el empresario sostiene que el nuevo modelo podrá aprovechar los tokens de manera más eficiente.

Su apuesta también incluye una comparación directa con otros desarrolladores de IA:

"Grok 4.7 superará a todos los modelos actuales. Dicho esto, Anthropic es una excelente empresa y probablemente lanzará modelos mejorados pronto. Sin embargo, el conjunto de datos de entrenamiento de SpaceX es tan increíble y único que me sorprendería si algún modelo supera a 4.7 en ingeniería del mundo real", dice la publicación.

El antecedente de Grok 4.6

La llegada de Grok 4.7 tendrá como referencia inmediata el desempeño de su antecesor. Grok 4.6 fue construido sobre Grok 4.5 y la empresa lo presentó como una evolución destinada a resolver trabajos más extensos, complejos e interactivos.

Entre sus características se destacó:

Un mayor énfasis en agentes de larga duración

Tareas más ambiciosas

Capacidades vinculadas con el procesamiento visual

Los resultados de las evaluaciones fueron dispares. En el AA Intelligence Index, Grok 4.6 consiguió 61 puntos, el mismo resultado que GPT-5.6 Sol Max y uno menos que Claude Fable 5 Max, que obtuvo 62. Grok 4.5 había alcanzado 56.

En otro de los indicadores, el GDPVal-AA v2, Grok 4.6 alcanzó 1753 puntos y quedó en primer lugar. Pero en Terminal-Bench v3.0 su resultado fue de apenas 26%, por debajo del 34,6% registrado por GPT-5.6 Sol Max.

Grok también mostró diferencias en seguridad

Los números de Grok 4.5 permiten observar otro aspecto de la evolución del sistema. Esa versión consiguió 51,4% y el primer puesto en AutomationBench-AA de Artificial Analysis, con un costo de 0,34 dólares por tarea, según el benchmark.

Sin embargo, el resultado fue menos favorable cuando se evaluó la seguridad. El modelo registró 0,63 violaciones de seguridad por tarea, mientras que Claude Opus 4.8 presentó una tasa de 0,55.

Estos antecedentes serán parte del punto de comparación cuando aparezca Grok 4.7. La nueva versión deberá demostrar si el incremento de parámetros y el entrenamiento con datos de SpaceX se traducen efectivamente en mejores resultados.

Por ahora, Musk ya puso una fecha sobre la mesa. El desempeño definitivo quedará sujeto a las evaluaciones independientes que puedan realizarse una vez que el modelo sea lanzado al público.