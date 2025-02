Atención todos los amantes del surf, la aventura: muy pronto abrirá un nuevo surf park destinado a surfistas y amantes de las olas, que quedará a menos de una hora de la ciudad de Buenos Aires. Este gran parque será el primero en Latinoamérica en sumar esta interesante propuesta que ofrece la posilibilidad de surfear sin tener que viajar hasta el mar de la Costa Argentina.

Olas artificiales y personalizadas destacarán a este increíble parque de surf que será el nuevo lugar favorito para todos los amantes de este deporte. "Será en el marco de un desarrollo turístico y residencial en el partido de Luján, a 40 minutos de Capital, creando a cientos de kilómetros del mar, un ecosistema que promueve la cultura de playa y sus olas", explicaron desde la empresa encargada de llevar adelante este proyecto, llamada Ola Group.

Cómo será el nuevo surf park que estará a menos de una hora de CABA

Se tratará de un parque enorme de 230 hectáreas, que se encontrará en el Surf Park de Luján, al límite con Pilar, es decir a unos 45 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mucho más cerca que la Costa Atlántica si lo que se quiere hacer es una escapada de pocos días para estar en contacto con las olas.

La empresa encargada de realizar este proyecto completamente privado es La Ola Group, que busca construir un espacio innovador en Buenos Aires, que será el primero en Latinoamérica de este estilo, realizado por científicos argentinos. La pileta tendrá una extensión de aprox. 1,5 hectáreas, y el Surf Park entero será de unas 6 hectáreas.

SURF PARK

El predio, además de la enorme pileta de olas artificiales, contará con viviendas, departamentos, hoteles, locales comerciales, espacios gastronómicos y culturales, que acompañarán a la gran pileta y otorgarán un espacio ideal para disfrutar un día de recreo en un oasis cerca de la ciudad.

"Además de la pileta de olas, que es el atractivo principal del proyecto y que se estima tendrá la capacidad de recibir a más de 10.000 usuarios por mes, habrá una serie de negocios satelitales como un beach club, locales comerciales, restaurantes, spa, un gimnasio, entre otros. Este es el nuevo amenity que es furor en el mercado inmobiliario en países como Estados Unidos, Australia o incluso del país vecino de Brasil" contó Sacha Wicher, CEO y fundador de La Ola Group.

Buena noticia para los surfers: piletas con impactantes olas

SURF PARK

Este gran surf park principalmente será una gran atracción para los surfistas, ya que tendrá algo que no es para nada común: olas artificiales de hasta 1,5 metros de altura, lo cual hasta ahora solo podíamos encontrarlo naturalmente y sin mucha facilidad. La tecnología para generar estas olas tan grandes es de una inyección de agua impulsada por aire comprimido, lo que genera que se levante una ola tan grande de manera artificial.

Esto no es todo, sino que también las olas serán personalizables, ya que los fanáticos del surf tendrán la posibilidad de elegir cómo quieren que sean las olas que van a montar, ya sea que vengan por la derecha, la izquierda, sean curving, sean para maniobras, de tubo o de aprendizaje. Esto es un gran plus para los fanáticos ya que los más conocedores saben que no todas las olas son iguales. Además, afirmaron que en esta pileta de olas no solo se podrá hacer surf, sino también longboard y bodyboard.

"Un lugar donde la pasión por el surf y la tecnología se fusionan para darle vida a un desarrollo inmobiliario innovador de primer nivel. Este es el paraíso para los surfistas, amantes de la cultura de playa, y quienes buscan un estilo de vida más consciente y saludable", explicaron desde la empresa.