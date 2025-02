Si bien las compras en el exterior no son una novedad, gracias a los precios más baratos y las cosas que solo se consiguen en otros países, este último tiempo se ha impuesto una nueva tendencia: la de ir de compras a Chile. Si bien nuestro país vecino tiene paisajes y climas impresionantes, últimamente ha sido elegido como un destino por otro motivo, que es ir de compras.

¿Por qué este país es el gran elegido? Además, de por su cercanía con Buenos Aires, a diferencia de Estados Unidos o Europa, también se pueden conseguir buenos precios de diversos productos e indumentaria algunos mucho mejores comparados con los de Argentina. Esto se debe a que el tipo de cambio de Chile es de: 1 peso chileno es igual a 1.07 pesos argentinos. Además, los precios son mucho más bajos que los de Argentina, se pueden encontrar productos de hasta 50% o 70% más baratos que en nuestro país.

Los shoppings más concurridos en Chile para ir de compras son Parque Arauco, Open Kennedy, Alto Las Condes y Costanera Center, todos quedan en la zona noreste de la ciudad de Santiago de Chile. Allí se encuentran todas las marcas que más les gustan a los argentinos, incluso algunas que no están en Argentina todavía o que acá tienen precios mucho más elevados.

¿Cuánto cuestan los botines en Chile?: la increíble diferencia con Argentina

La cuenta @nogastesdemas compartió un video donde mostraba sus compras en Chile y comparaba los precios de los botines y zapatillas deportivas, en Chile y en Argentina, y la diferencia era abismal. Estos fueron algunos de los productos que comparó:

Botines de marca "Nike" : "En Chile están $90.000 y en Argentina están $160.000", explicaron en el video.

: "En Chile están y en Argentina están $160.000", explicaron en el video. Botitas de marca "Vans" : "En Chile están $60.000 y en Argentina, $145.000, más del doble".

: "En Chile están y en Argentina, $145.000, más del doble". Zapatillas de marca "Adidas", el modelo "Gazelle": "En Chile están $80.000 y en Argentina, $190.000. O sea más de 100.000 de diferencia en algunos casos", indicaron.

¿Conviene ir a hacer compras a Chile?

Este ha sido un gran debate este último tiempo. Algunos alegan que hacer un viaje de compras así no es tan conveniente ya que lo que se ahorra en los productos más baratos, se termina gastando en el viaje, ya sea en avión o en auto, y el hospedaje. Sin embargo, muchos insisten en que esos no son gastos tan grandes ya que se pueden conseguir vuelos de entre U$S 250 y U$S 300 y hay todo tipo de hospedajes, por lo que se puede conseguir algo barato.

Además, muchos recomiendan aprovechar el viaje de compras y convertirlo en un viaje de turismo, ya que Chile tiene paisajes y atractivos impresionantes, como Viña del Mar o Santiago, que son los lugares que están más cerca de los shoppings, también hay otros alucinantes destinos para visitar más lejos si estás con tiempo. De esta manera, se estarían amortiguando mucho más los costos del viaje y alojamiento.

Los productos más convenientes y que más se llevan los argentinos son los productos de tecnología y la indumentaria, sobre todo los calzados, como ya vimos, los botines y zapatillas deportivas de las primeras marcas tienen precios impactantes si se los compara con Argentina, ya que son mucho más baratos que en nuestro país.

Si vas a hacer un viaje exclusivamente de compras, se recomienda quedarse en la zona noreste de Santiago de Chile, que es donde se encuentran todos estos shoppings como Parque Arauco, esto también te ayudará mucho a reducir costos de taxis en la ciudad para transportarse con todas las bolsas de nuevo al hotel.