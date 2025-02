Cuanto más lejos viajan los argentinos, más extraño suele ser encontrarse con referencias de nuestro país, y es por eso que a veces se hacen virales cuestiones impensadas a partir de descubrimientos de turistas argentinos en distintas partes del mundo. En las últimas horas, un influencer de viajes que se encuentra recorriendo el Sudeste Asiático compartió en las redes sociales un video cortito que rápidamente logró miles de reproducciones y cientos de comentarios.

Es que uno podría pensar que en la tapa de un diario deportivo de Tailandia podría haber una foto de Messi, algo de Maradona, alguna mención a la Selección Argentina o los jugadores campeones del mundo, o en una de esas, cuestiones relacionadas a los dos equipos más reconocidos de nuestro fútbol: River o Boca. Pero allá parecen ir más allá…

Un diario en Tailandia con jugadores de Tigre y Atlético Tucumán en portada

"Amigos, acabo de llegar a Tailandia y no saben lo que acabo de ver. Estoy en el Seven 11 -supermercado-, son las 5:30 de la mañana y vine a comprar cosas, y miren lo que me encontré acá", comenzó narrando a cámara Nico Rodríguez, un vloguero de Tik Tok, antes de mostrar la portada del diario local, que tenía ni más ni menos que a un futbolista de Tigre y otro de Atlético Tucumán en la tapa.

"¡¿Qué?! ¡¿Qué!? Osea, no tengo idea qué dice el diario porque estoy sin datos y no puedo ni siquiera traducirlo pero me encontré esto y le pedí el diario a la mina para ver si le podía sacar una foto o algo", agregó mostrando el diario a cámara. Y remató: "Un jugador de Tigre y uno de Atlético Tucumán. Sinceramente no sé quiénes son porque estoy un poco desactualizado en el fútbol argentino, pero me parece un flash encontrarme esto en un diario de Tailandia. Desubicadisimo esto, pero me parece fascinante".

El diario era en realidad un ejemplar viejo, de octubre del año pasado, cuando Tigre venció a Atlético en Tucumán por 2-1 en la Liga Profesional 2024. Lo curioso es que el futbolista del Matador en portada es Sebastián Prediger, que el año pasado ya no jugaba en el club. El de Atlético es Mateo Bajamich, que sí jugó ese partido en el Decano.

"Empecé a chusmear un poco por dentro y parecía un diario todo de apuestas deportivas. Me imagino a los tailandeses apostando en el fútbol argentino, pero encima partido de Tigre y Atlético Tucumán", cerró Rodríguez en su video, que fue replicado por varias cuentas virales del fútbol argentino.

El diario de Tailandia que pone al fútbol argentino en la portada

Los usuarios de las redes sociales rápidamente comenzaron a investigar de qué se trataba, y algunos advirtieron que no es la primera vez que el fútbol argentino tiene un lugar preponderante en la portada del diario deportivo tailandés, siempre manteniendo el formato de dos jugadores a los costados del título principal.

Más apariciones del fútbol argentino en el diario deportivo de Tailandia

"Los dos más grandes del país, lo dice la prensa internacional especializada", bromeó un twittero, mientras que otro comentó: "No tengo dudas ni pruebas de que el redactor es un argentino hincha de Tigre".