¿Estás pensando viajar al exterior con tu mascota? Si bien muchas veces esto no es lo más cómodo, muchas veces es imposible escapar de esta situación ya que no tenemos con quien dejar a nuestro animal o porque directamente nos estamos mudando a otro país y obviamente queremos llevarnos a nuestro amigo más fiel, incluso porque muchos los consideran un hijo más. Por eso, en muchos casos, viajar sin la mascota no es una opción.

Para aquellas personas que no tienen otra opción, hay una serie de pasos que deben seguir si quieren salir del país con sus mascotas y no tener ningún problema en el camino. Existen ciertos trámites y requisitos, tanto del país de residencia como del destino, que los dueños deben cumplir para poder irse de viaje con sus perros o gatos.

Qué necesito para viajar al exterior con mi mascota

El ente regulador que regla todas estas situaciones es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que es el organismo sanitario del estado argentino que fiscaliza los productos de origen vegetal y animal, las enfermedades de animales, producción agropecuaria, etc.

Lo primordial que exige este ente es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que es emitido por Senasa en base a las exigencias del país al cual se viaja. Este trámite tiene un costo, que depende las condiciones en que se lo realice:

El trámite normal, hasta 72 hs hábiles, cuesta $ 1.604,20

El trámite urgente, hasta 24 hs hábiles, sale $ 20.713,42

El CVI Digital, de manera virtual, cuesta $ 20.713,42

El trámite muy urgente, por demanda espontánea, es decir sin turno, sale $ 39.822,64

Por otro lado, dependiendo del país de destino, algunos requisitos pueden variar, por lo que se recomienda ingresar al sistema de SENASA, para ver los requisitos por destino. Algunos de los requisitos que suelen pedir son la vacuna antirrábica, identificación por microchip, desparasitación, DNI y pasaporte del responsable, entre otros. Es importante chequear cuáles son las peticiones del país al que se esté por viajar. Además, hay una regulación diferente para el traslado vía terrestre a través del territorio Austral (Argentina-Argentina vía Chile o Chile-Chile vía Argentina), en este caso, hay que conseguir el Certificado Veterinario Austral (CVA).

Para poder tramitar el CVI, el animal deberá contar con la vacunación antirrábica al día, cumplir con los antiparasitarios y con un certificado de buena salud emitido por un veterinario. Este cuenta con una validez de 60 días, por lo que si la estadía en el destino se extiende, se deberá renovar este certificado en el país en el que se esté parando.

Cómo transportar a los animales para viajar en avión

Además de contar con toda la documentación necesaria, las vacunas y los análisis hechos, para viajar a tu próximo destino con tu gato o tu perro, también se deben tener en cuenta las condiciones para transportarlo, ya que también hay normas sobre esto que dependen de la aerolínea. En algunos casos, se les pide a los dueños que dejen a su mascota en un canil para que puedan viajar en la bodega. En el caso de que el animal viaje en un auto o vehículo terrestre, deberá llevar un cinturón de seguridad especial para mascotas o en su propio transportín.

Además, muchos países exigen que los dueños lleven a sus mascotas con un microchip para entrar al país. "El microchip es una herramienta de identificación única. En algunos países europeos, si la mascota se extravía y no tiene chip, el propietario podría enfrentarse a una multa", explicó Alejandro Stevenson, el Supervisor de Sanidad Animal del Senasa.

Se recomienda siempre buscar toda la información necesaria sobre el país específico al que se viajará y la aerolínea con la que se irá, con el mayor tiempo de anticipación para evitar inconvenientes a último momento.