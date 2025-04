Luego del fin de semana largo por Semana Santa, los argentinos ya están pensando en el próximo fin de largo, ya que, si bien el feriado por el Día del Trabajador cae el 1° de mayo cae jueves, el viernes (2), según el calendario oficial, no es feriado nacional, pero sí un día no laborable con fines turísticos. Por tal motivo, queda a criterio de cada empresa la decisión de que sus empleados trabajen o no.

En esta línea, es importante resaltar que, la diferencia principal entre feriado y día no laborable radica en la remuneración y obligatoriedad. Por tal motivo, las personas que no trabajen el jueves podrán contar con el viernes como puente. De esta forma, se goza de un fin de semana largo, similar a Semana Santa. Además, en el caso de las provincias como Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén serán las más beneficiadas por el turismo.

Cabe resaltar que el calendario nacional de vacaciones de invierno está confirmado para cada uno de los 24 estados. Las fechas oscilan en el lunes siete de julio y el viernes ocho de agosto. Cabe señalar que hay provincias que inician el siete, otras el 14 y el 21, con lo cual las fechas varían según cada distrito.

Cuándo comienzan las vacaciones de invierno y qué provincias inician el receso primero

La provincia que encabeza el listado es Mendoza. Además, son 11 las provincias que descuentan los 77 días que restan para comenzar las esperadas vacaciones de invierno en la primera fecha. En ese entonces, las familias buscan destinos turísticos para escaparle a la rutina, además de distenderse.

De esta forma, el calendario de receso escolar de invierno por fecha en cada provincia del país:

Mendoza: 7/7 al 20/7/25

Córdoba: 7/7 al 20/7/25

Chubut: 7/7 al 18/7/25

Neuquén: 7/ al 18/7/25

Río Negro: 7/7 al 18/7/25

San Juan: 7/7 al 18/7/25

San Luis: 7/7 al 18/7/25

Santa Fe: 7/7 al 18/7/25

Tucumán: 7/7 al 18/7/25

Entre Ríos: 7/7 al 18/7/25

La Rioja: 7/7 al 18/7/25.

Catamarca: 14/7 al 25/7/25

Corrientes: 14/7 al 25/7/25

Formosa: 14/7 al 25/7/25

Jujuy: 14/7 al 25/7/25

La Pampa: 14/ al 25/7/25

Misiones: 14/ al 27/7/25

Salta: 14/7 al 25/7/25

Santa Cruz: 14/7 al 25/7/25

Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur: 14/7 al 25/7/25

Buenos Aires: 21/7 al 1/8/25

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 21/7 al 1/8/25

Chaco: 21/7 al 1/8/25

Santiago del Estero: 21/7 al 1/8/25

Mendoza y Córdoba, entre los destinos más populares para visitar

Dentro de los destinos turísticos más populares en Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén para pasar las próximas vacaciones de invierno en Argentina se encuentran:

Parque Provincial Los Penitentes (Mendoza)

Las Leñas (Mendoza)

Cerro Catedral (Río Negro)

El Cerro Catedral es uno de los lugares más emblemáticos de Bariloche

Centro de Esquí Nórdico (Río Negro)

Piedras Blancas (Río Negro)

Cerro Chapelco (Neuquén)

Cerro Bayo (Neuquén)

Caviahue (Neuquén)

Altas Cumbres (Córdoba)

Villa General Belgrano (Córdoba)

La Cumbrecita (Córdoba)

Cerro Uritorco (Córdoba)

En cuanto a las distancias entre la Ciudad de Buenos Aires y las capitales provinciales mencionadas para visitar en vacaciones de invierno son:

Buenos Aires - Córdoba 715 Km

Buenos Aires - Viedma 960 Km

Buenos Aires - Mendoza 1050 Km

Buenos Aires - Neuquén 1158 Km

De esta forma, se puede concluir que, ya sea en el próximo feriado largo, como en vacaciones de invierno, hay varias opciones para visitar.